Cum folosesc cuplurile AI ca să aibă copii: „Inteligența artificială ne-a permis să ne ținem bebelușul în brațe”

Unele clinici de fertilitate folosesc acum AI pentru a ajuta cuplurile să aibă copii, cu noi metode pe care le permite tehnologia.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 22 Mai 2026, 14:07 | Actualizat Vineri, 22 Mai 2026, 14:10
nteligența artificială ar putea ajuta unele cupluri să aibă copii
Deși mulți se tem că AI va distruge lumea așa cum o știm, tehnologia ajută acum și unele familii să aibă copii.

În diferite țări au apărut clinici de fertilitate care au la bază AI pentru metodele lor, scrie Daily Mail.

Una dintre ele e Avenues, care s-a deschis recent în Marea Britanie, și care folosește inteligența artificială în fiecare etapă a sarcinii pacientelor.

Doctorii susțin că această abordare deja a dat rezultate și a ajutat numeroase cupluri.

Cum folosesc cuplurile AI ca să aibă copii

Această abordare a ajutat unii pacienți să găsească răspunsuri pentru infertilitatea lor și le-a permis în sfârșit să aibă copii.

Un cuplu din Marea Britanie a explicat cum inteligența artificială folosită de clinică a reprezentat un moment decisiv pentru ei, după mai bine de 10 ani de tratamente de fertilitate fără succes.

„Credem cu adevărat că abordarea inovatoare, tehnologia avansată și tratamentul asistat de AI au făcut posibil ceea ce odinioară părea imposibil pentru noi,” susțin cei 2. „După ani de tratamente eșuate, ne-a oferit în sfârșit speranță și, în cele din urmă, ne-a permis să ne ținem copilul în brațe.”

Avenues a fost fondată acum 2 ani de dr. Cristina Hickman, care a decis să adopte o abordare nouă.

„Când am fondat Avenues, am vrut să regândesc fundamental cum poate arăta îngrijirea fertilității atunci când e construită în jurul datelor, preciziei și personalizării încă de la început,” susține dr. Hickman. „Fertilitatea e unul dintre cele mai bogate în date și emoțional complexe domenii ale medicinei. Însă, istoric, multe decizii clinice s-au bazat pe informații fragmentate, interpretări subiective și abordări inconsistente între clinici.”

„Am crezut că există oportunitatea de a aduce mult mai multă claritate, consistență și obiectivitate în acest proces,” a continuat experta. „Inteligența artificială a devenit cea mai puternică modalitate de a realiza acest lucru. Nu ca înlocuitor pentru medici, ci ca instrument care să amplifice expertiza, să descopere tipare care altfel ar rămâne invizibile și să susțină decizii mai bine informate în fiecare etapă a parcursului pacientului.”

Cum folosesc clinicile de fertilitate AI

Clinica utilizează AI în aproape fiecare etapă a experienței pacientului, chiar de la primul consult.

„Încă de la prima consultație, AI-ul ne ajută să construim o înțelegere mult mai profundă a potențialului reproductiv al pacientului,” a continuat dr. Hickman. „În loc să analizăm rezultate izolate ale testelor, putem integra simultan markerii rezervei ovariene, calitatea spermei, profilurile hormonale, ecografiile, istoricul anterior și mii de alte puncte de date pentru a crea o imagine mult mai clară a ceea ce se întâmplă biologic. Noi numim acest proces Reproductive Intelligence Review.”

După finalizarea acestei evaluări, medicii folosesc AI pentru a crea planul de tratament. Tehnologia poate compara pacienții cu mii de cazuri similare, ceea ce ajută echipa să personalizeze protocoalele de stimulare, să optimizeze medicația și chiar să identifice momentul ideal pentru injecțiile declanșatoare.

AI excelează atunci când vine vorba de analizarea ovulelor, spermei și embrionilor în laborator.

„Sunt procesate 2.4 miliarde de puncte de date colectate prin monitorizarea dezvoltării în timp real. Detectează modele biologice subtile invizibile pentru ochiul uman,” a continuat experta.

Potrivit clinicii, AI-ul poate evalua ovulele cu o precizie cu cel puțin 22% mai mare. Iar în ceea ce privește selecția spermei, AI-ul poate identifica rapid spermatozoizi viabili pe care metodele tradiționale îi ratează adesea.

„Viteza contează. Cu cât spermatozoizii sunt identificați mai devreme, cu atât există mai multe șanse să fie conservați și pregătiți în siguranță pentru fertilizare,” a continuat experta.

Dacă sunt creați embrioni, încă din a 2-a zi de dezvoltare, AI-ul poate prezice cu o precizie de până la 96% dacă aceștia vor ajunge în stadiul de blastocist.

„În loc să suporte zile întregi de incertitudine, pacienții primesc mai devreme claritate, liniște și conversații mai sincere,” a continuat dr. Hickman. „Când tratamentul evoluează bine, putem împărtăși optimismul mai devreme. Când nu merge bine, putem sprijini pacienții mai repede și cu mai multă compasiune, în loc să îi lăsăm să aștepte vești devastatoare la finalul ciclului.”

