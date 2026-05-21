Ce s-ar întâmpla dacă extratereștrii ar invada Pământul, potrivit experților. Haosul pe care l-ar provoca oamenii

Un nou raport a scos la iveală ce s-ar întâmpla dacă extratereștrii ar invada Pământul și cum ar produce oamenii în sine haos global.

Deși o invazie extraterestră sună SF, unii experți au analizat potențialele consecințe ale unui astfel de eveniment.

Prof. Avi Loeb, director în cadrul Proiectului Galileo de la Universitatea Harvard, susține că prima noastră interacțiune cu extratereștrii ar arăta foarte diferit de reprezentările din mass media, scrie Daily Mail.

Prof. Loeb susține că există șanse mai mari să întâmpinăm inițial „dispozitive tehnologice ghidate de AI”, înainte să vedem forme de viață extraterestră.

Venirea unui astfel de dispozitiv ar reprezenta „o amenințare pentru toți oamenii”, susține Loeb. Pentru că reacția oamenilor ar crea haos la nivel mondial.

Ce s-ar întâmpla dacă extratereștrii ar invada Pământul, potrivit experților

Prof. Loeb susține că „bursa s-ar putea prăbuși din cauza incertitudinii legate de impactul unei astfel de întâlniri asupra viitorului umanității.”

De asemenea, faptul că tehnologia extratereștrilor ar depăși probabil cu mult nivelul nostru actual nu ar fi doar o lovitură pentru orgoliul inteligenței umane, ci ar transforma tehnologia lor într-o posibilă amenințare gravă pentru omenire.

„Ar fi nechibzuit din partea mea să încerc să prezic cum ar putea arăta această întâlnire interstelară de proporții,” susține Loeb. „Un lucru este clar. Trebuie să observăm entitatea pentru a afla mai multe despre calitățile și intențiile sale și să ne asigurăm că nu e un criminal în serie.”

Loeb sugerează că extratereștrii nu ar invada Pământul în formă biologică, parțial din cauza distanțelor uriașe dintre planeta noastră și cele mai apropiate lumi locuibile.

Chiar și cea mai apropiată planetă potențial locuibilă, Proxima Centauri b, se află la aproximativ 4.2 ani-lumină de Pământ.

Preferința pentru tehnologie în locul organismelor vii reflectă și tendințele propriilor noastre eforturi de explorare spațială, care folosesc mai degrabă sonde robotice decât echipaje umane.

Dacă unul dintre acești emisari artificiali ar ajunge pe Pământ, Loeb sugerează că simpla sa prezență ar provoca unde de șoc în societatea umană. Ar putea izbucni haos global din cauza oamenilor speriați.

La fel cum astronomii au zdruncinat lumea demonstrând că Pământul nu se află în centrul cosmosului, o întâlnire cu extratereștri ar schimba percepția umanității asupra propriei importanțe.

„Nu aș considera acest lucru o criză, ci mai degrabă o realizare a faptului că nu suntem în vârful lanțului trofic din punct de vedere cosmic,” a declarat Loeb.

Nu doar credincioșii religioși ar fi afectați psihologic de această revelație. Și persoanele seculare ar fi zguduite de realizarea faptului că tehnologia extraterestră e mult mai avansată decât a noastră.

Loeb spune că acest lucru ar veni din înțelegerea că „există un frate mai realizat în familia noastră a civilizațiilor inteligente.”

În mod similar, întâlnirea cu „frații” noștri cosmici avansați tehnologic ar avea un „efect profund” asupra geopoliticii internaționale.

„Ar reprezenta o amenințare potențială pentru toți locuitorii Pământului, pentru că suntem cu toții în aceeași barcă,” susține Loeb.

O amenințare extraterestră ar putea uni oamenii

Totuși, această amenințare comună ar putea ajuta de fapt la unirea națiunilor divizate ale Pământului într-un efort colectiv de autoapărare.

„O întâlnire cu tehnologie extraterestră ar putea uni toți oamenii de pe Pământ în același mod în care o bătaie în ușă din partea unui străin face ca certurile dintre membrii unei familii să înceteze imediat,” a continuat expertul. „Cu siguranță ne-ar duce într-un loc mai bun, oferindu-ne o doză necesară de umilință și o schimbare a priorităților către explorarea spațiului și cooperarea între oameni, deoarece suntem cu toții în aceeași barcă.”

Totuși, ceea ce ar dori extratereștrii de la noi sau modul în care ar trata civilizația umană depinde de natura acestor extratereștri.

Loeb a sugerat anterior că civilizațiile extraterestre ar putea trimite sonde tehnologice în sistemul nostru solar într-o „misiune de recunoaștere”. Deoarece Pământul are o atmosferă stabilă, apă lichidă și se află în zona locuibilă a stelei sale, e firesc ca alte civilizații să dorească să îl investigheze.

Exact așa cum astronomii umani studiază exoplanetele de pe Pământ, oamenii de știință extratereștri ar putea examina pur și simplu Terra din curiozitate sau în căutarea unei noi lumi locuibile.

Însă este posibil și ca o civilizație extraterestră să aibă planuri mai ostile pentru planeta noastră.

De exemplu, Loeb are o teorie că vizitatori antici ar fi putut polua atmosfera suficient de mult încât să declanșeze Extincția Permiană, cel mai mare eveniment de extincție din istoria Pământului.

În urmă cu aproximativ 252 de milioane de ani, 96% dintre speciile marine au dispărut în urma unui episod de încălzire globală care a făcut imposibilă respirația creaturilor marine.

Majoritatea experților consideră că fenomenul a fost cauzat de gazele cu efect de seră provenite din erupții vulcanice. Dar Loeb sugerează că ar putea exista și o explicație tehnologică, deși nu există nicio dovadă științifică.