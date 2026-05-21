Antena Căutare
Home News Inedit Ce s-ar întâmpla dacă extratereștrii ar invada Pământul, potrivit experților. Haosul pe care l-ar provoca oamenii

Ce s-ar întâmpla dacă extratereștrii ar invada Pământul, potrivit experților. Haosul pe care l-ar provoca oamenii

Un nou raport a scos la iveală ce s-ar întâmpla dacă extratereștrii ar invada Pământul și cum ar produce oamenii în sine haos global.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 21 Mai 2026, 15:40 | Actualizat Joi, 21 Mai 2026, 15:42
O invazie extraterestră ar fi diferită față de cum ne imaginăm | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Deși o invazie extraterestră sună SF, unii experți au analizat potențialele consecințe ale unui astfel de eveniment.

Prof. Avi Loeb, director în cadrul Proiectului Galileo de la Universitatea Harvard, susține că prima noastră interacțiune cu extratereștrii ar arăta foarte diferit de reprezentările din mass media, scrie Daily Mail.

Prof. Loeb susține că există șanse mai mari să întâmpinăm inițial „dispozitive tehnologice ghidate de AI”, înainte să vedem forme de viață extraterestră.

Venirea unui astfel de dispozitiv ar reprezenta „o amenințare pentru toți oamenii”, susține Loeb. Pentru că reacția oamenilor ar crea haos la nivel mondial.

Articolul continuă după reclamă

Ce s-ar întâmpla dacă extratereștrii ar invada Pământul, potrivit experților

Prof. Loeb susține că „bursa s-ar putea prăbuși din cauza incertitudinii legate de impactul unei astfel de întâlniri asupra viitorului umanității.”

De asemenea, faptul că tehnologia extratereștrilor ar depăși probabil cu mult nivelul nostru actual nu ar fi doar o lovitură pentru orgoliul inteligenței umane, ci ar transforma tehnologia lor într-o posibilă amenințare gravă pentru omenire.

„Ar fi nechibzuit din partea mea să încerc să prezic cum ar putea arăta această întâlnire interstelară de proporții,” susține Loeb. „Un lucru este clar. Trebuie să observăm entitatea pentru a afla mai multe despre calitățile și intențiile sale și să ne asigurăm că nu e un criminal în serie.”

Loeb sugerează că extratereștrii nu ar invada Pământul în formă biologică, parțial din cauza distanțelor uriașe dintre planeta noastră și cele mai apropiate lumi locuibile.

Chiar și cea mai apropiată planetă potențial locuibilă, Proxima Centauri b, se află la aproximativ 4.2 ani-lumină de Pământ.

Preferința pentru tehnologie în locul organismelor vii reflectă și tendințele propriilor noastre eforturi de explorare spațială, care folosesc mai degrabă sonde robotice decât echipaje umane.

Dacă unul dintre acești emisari artificiali ar ajunge pe Pământ, Loeb sugerează că simpla sa prezență ar provoca unde de șoc în societatea umană. Ar putea izbucni haos global din cauza oamenilor speriați.

Citește și: Guvernul american a declasificat sute de dosare legate de OZN-uri. Ce ar fi ascuns autoritățile până acum

La fel cum astronomii au zdruncinat lumea demonstrând că Pământul nu se află în centrul cosmosului, o întâlnire cu extratereștri ar schimba percepția umanității asupra propriei importanțe.

„Nu aș considera acest lucru o criză, ci mai degrabă o realizare a faptului că nu suntem în vârful lanțului trofic din punct de vedere cosmic,” a declarat Loeb.

Nu doar credincioșii religioși ar fi afectați psihologic de această revelație. Și persoanele seculare ar fi zguduite de realizarea faptului că tehnologia extraterestră e mult mai avansată decât a noastră.

Loeb spune că acest lucru ar veni din înțelegerea că „există un frate mai realizat în familia noastră a civilizațiilor inteligente.”

În mod similar, întâlnirea cu „frații” noștri cosmici avansați tehnologic ar avea un „efect profund” asupra geopoliticii internaționale.

„Ar reprezenta o amenințare potențială pentru toți locuitorii Pământului, pentru că suntem cu toții în aceeași barcă,” susține Loeb.

O amenințare extraterestră ar putea uni oamenii

Totuși, această amenințare comună ar putea ajuta de fapt la unirea națiunilor divizate ale Pământului într-un efort colectiv de autoapărare.

„O întâlnire cu tehnologie extraterestră ar putea uni toți oamenii de pe Pământ în același mod în care o bătaie în ușă din partea unui străin face ca certurile dintre membrii unei familii să înceteze imediat,” a continuat expertul. „Cu siguranță ne-ar duce într-un loc mai bun, oferindu-ne o doză necesară de umilință și o schimbare a priorităților către explorarea spațiului și cooperarea între oameni, deoarece suntem cu toții în aceeași barcă.”

Totuși, ceea ce ar dori extratereștrii de la noi sau modul în care ar trata civilizația umană depinde de natura acestor extratereștri.

Loeb a sugerat anterior că civilizațiile extraterestre ar putea trimite sonde tehnologice în sistemul nostru solar într-o „misiune de recunoaștere”. Deoarece Pământul are o atmosferă stabilă, apă lichidă și se află în zona locuibilă a stelei sale, e firesc ca alte civilizații să dorească să îl investigheze.

Exact așa cum astronomii umani studiază exoplanetele de pe Pământ, oamenii de știință extratereștri ar putea examina pur și simplu Terra din curiozitate sau în căutarea unei noi lumi locuibile.

Însă este posibil și ca o civilizație extraterestră să aibă planuri mai ostile pentru planeta noastră.

Citește și: Cum s-ar schimba corpul oamenilor dacă am locui pe Lună. Transformarea ar fi mult mai profundă decât se crede

De exemplu, Loeb are o teorie că vizitatori antici ar fi putut polua atmosfera suficient de mult încât să declanșeze Extincția Permiană, cel mai mare eveniment de extincție din istoria Pământului.

În urmă cu aproximativ 252 de milioane de ani, 96% dintre speciile marine au dispărut în urma unui episod de încălzire globală care a făcut imposibilă respirația creaturilor marine.

Majoritatea experților consideră că fenomenul a fost cauzat de gazele cu efect de seră provenite din erupții vulcanice. Dar Loeb sugerează că ar putea exista și o explicație tehnologică, deși nu există nicio dovadă științifică.

„Super porcii” mutanți dintr-o zonă radioactivă au dezvoltat abilități îngrijorătoare. De ce sunt capabili... Puii eclozați din ouă artificiale au uimit experții. Cum a fost posibil procesul inedit...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani şi 8 luni de închisoare Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani şi 8 luni de închisoare
Observatornews.ro Băiatul de 14 ani din Timiş care a căzut cu trotineta este în moarte cerebrală. Mătuşa cere interzicerea lor Băiatul de 14 ani din Timiş care a căzut cu trotineta este în moarte cerebrală. Mătuşa cere interzicerea lor
Antena 3 Doi soți și-au construit cu 1,2 milioane de euro casa visurilor lor. Când a fost gata, au fost obligați să o demoleze Doi soți și-au construit cu 1,2 milioane de euro casa visurilor lor. Când a fost gata, au fost obligați să o demoleze
SpyNews Concurenții de la Asia Express s-au întors! S-au terminat filmările! Avem dovada Concurenții de la Asia Express s-au întors! S-au terminat filmările! Avem dovada
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
„Super porcii” mutanți dintr-o zonă radioactivă au dezvoltat abilități îngrijorătoare. De ce sunt capabili
„Super porcii” mutanți dintr-o zonă radioactivă au dezvoltat abilități îngrijorătoare. De ce sunt capabili
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Descoperirea de 80 de miliarde de dolari. Ce s-ar ascunde în adâncul pământului din China
Descoperirea de 80 de miliarde de dolari. Ce s-ar ascunde în adâncul pământului din China
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Doi soți și-au construit cu 1,2 milioane de euro casa visurilor lor. Când a fost gata, au fost obligați să o demoleze
Doi soți și-au construit cu 1,2 milioane de euro casa visurilor lor. Când a fost gata, au fost obligați să o... Antena3.ro
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat useit
Declarația neașteptată a lui Sorin Grindeanu! „Apreciez faptul că Nicușor Dan încearcă să găsească soluții!“
Declarația neașteptată a lui Sorin Grindeanu! „Apreciez faptul că Nicușor Dan încearcă să găsească... BZI
Tezaurul de viață și de moarte al României, ținut într-un fost grajd de porci
Tezaurul de viață și de moarte al României, ținut într-un fost grajd de porci Jurnalul
Antalya, în top pentru vacanțele de vară: Turcia a depășit Grecia la numărul de turiști
Antalya, în top pentru vacanțele de vară: Turcia a depășit Grecia la numărul de turiști Kudika
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul... Redactia.ro
Salarii de peste 8.000 de euro pe lună într-o ţară mică din Europa. Se caută şi angajaţi români
Salarii de peste 8.000 de euro pe lună într-o ţară mică din Europa. Se caută şi angajaţi români Observator
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome 
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome  MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x