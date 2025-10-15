Cine e actrița care va interpreta rolul Mariei Magdalena în noul film „Învierea lui Hristos” al lui Mel Gibson

Filmările pentru noul film regizat de Mel Gibson, “The Resurrection of the Christ” (Învierea lui Hristos) sunt în desfășurare.

Mel Gibson și echipa lui au început filmările încă de săptămâna trecută, iar primele locații sunt în Cinecitta în Roma. | Profimedia

Filmările au început săptămâna trecută, iar filmul este continuare celui din 2004, faimoasa peliculă „The Passion of Christ” (Patimile lui Hristos).

Cine va juca rolul Mariei Magdalena în filmul „Învierea lui Hristos”

Actorul care va interpreta chiar rolul lui Iisus Hristos este finlandezul Jaakko Ohtonen. Acesta îl înlocuiește pe Jim Caviezel.

Potrivit publicației Variety, distribuția principală este complet reînnoită. Filmul „Patimile lui Hristos” a fost filmat în urmă cu 21 ani, devenind unul dintre filmele independente cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Cifra uluitoare a ajuns până la 610 milioane de dolari, ca încasări la nivel mondial.

Filmul cel nou, „Învierea lui Hristos” va fi lansat în două părți, ambele având premiera în 2027. În „Patimile lui Hristos”, rolul Mariei Magdalena era jucat de Monica Bellucci. În noul film, acest rol îi revine actriței cubaneze Mariela Garriga. În rolul Mariei, care a fost inițial jucat de Maia Morgenstern în filmul din 2004, va fi acum actrița Kasia Smutniak.

Rolul apostolului Petru este acum interpretat de actorul italiam Pier Luigi Pasino, în timp ce rolul lui Pilat din Pont va fi jucat de actorul italian Riccardo Scamarcio.

Având în vedere că Învierea lui Iisus are loc la doar trei zile după răstignirea din Vinerea Mare, dacă ar fi păstrat distribuția inițială, ar fi trebuit să întinerească toate personajele.

O sursă apropiată producției a declarat: „Ar fi trebuit să folosească toate aceste efecte speciale CGI, toate aceste efecte digitale - întinerirea personajelor şi toate celelalte - ceea ce ar fi fost foarte costisitor”.

Filmul „Învierea lui Hristos” este produs de Mel Gibson, Bruce Davey și compania Icon Productions, având ca partener de studio Lionsgate. Prima parte a noului film va avea lansarea în Vinerea Mare din 2027, adică pe 26 martie 2027, iar partea a doua va fi lansată la 40 de zile distanță, chiar de Înălțare, pe 6 mai 2027, potrivit News.ro.

Mel Gibson descrie continuare în două părți ca fiind „călătorie acidă”, spunând și că „nu a citit niciodată nimic asemănător” secnariilor. Regizorul a scris scenariul alături de scenaristul Randall Wallace. Momentan aceștia nu au dorit să divulge prea multe informații, urmând ca mai multe detalii să fie dezvăluite pe parcurs.

