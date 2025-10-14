Distribuția principală a celebrului film a fost schimbată complet. Descoperă în rândurile de mai jos cine sunt cei care le vor lua locul marilor actori care au făcut istorie în producția lui Mel Gibson.

Celebrul film „Patimile lui Iisus”, care a avut un puternic impact emoțional asupra publicului din întreaga lume încă de la lansare, revine în centrul atenției după ce Mel Gibson a confirmat faptul că pelicula va avea o continuare care va ajunge pe marile ecrane în anul 2027.

După peste 20 de ani de așteptare, cei care au apreciat realismul și interpretarea actorului Jim Caviezel au fost surprinși să afle cine este cel care va prelua rolul Mântuitorului în noul film intitulat „Învierea lui Hristos”.

Iată cine sunt cei care vor juca în locul actorilor care au făcut istorie și ce detalii mai puțin știute au ieșit recent la iveală!

Continuarea filmului „Patimile lui Iisus” e confirmată. Cine va juca rolul Mântuitorului, în locul lui Jim Caviezel

În urmă cu mai bine de 20 de ani, „Patimile lui Iisus” a devenit unul dintre cele mai profitabile filme din toate timpurile, având încasări de 610 milioane de dolari la nivel mondial. În prezent, fanii așteaptă cu sufletul la gură continuarea mult amânată care ar urma să fie lansată pe două părți, aceștia fiind, de asemenea, extrem de curioși să afle cât mai repede toate detaliile care au fost deja puse la punct.

Filmarile pentru continuarea peliculei au început încă de săptămâna trecută tot în cadrul studiourilor Cinecittà din Roma, iar potrivit unei surse, distribuția principală a fost schimbată complet.

În locul celebrului actor Jim Caviezel, cei de acasă îl vor putea urmări în rolul lui Hristos pe Jaakko Ohtonen, un actor finlandez, stabilit în Helsinki, care a jucat în producții celebre precum: The Last Kingdom (2015 - 2022), The Unknown Soldier (2017), Vikings: Valhalla (2022 - 2024), dar și multe alte.

Maria Magdalena va fi interpretată acum de actrița cubaneză Mariela Garriga, cea care i-a luat locul Monicăi Belluci și care a apărut în filme celebre precum Mission Impossible: Dead Reckoning (2023) și nu numai.

Celebra actriță româncă Maia Morgenstern, care a jucat rolul Fecioarei Maria, este înlocuită de o actrița de origine poloneză, Kasia Smutniak, care a evoluat în producția Domina (2021-2023), iar Peter va fi interpretat de italianul Pierd Luigi Pasinp, care joacă în serialul The Law According to Lidia Poët (2023).

În rolul lui Pontius Pilate va juca actorul Riccardo Scamarcio, italianul care a jucat în filmul biografic Modì (2024) regizat de Johnny Depp.

Și actorul Rupert Everett va apărea într-un rol mic, dar despre care, până la acest moment, încă nu se cunosc mai multe detalii.

Când și unde va fi difuzată continuarea filmului „Patimile lui Iisus”

„Învierea lui Hristos”, care este produs de Mel Gibson, Bruce Davey și casa lor de discuri Icon Production, cu Lionsgate ca partener de studio, urmează să își facă apariția pe marile ecrane în anul 2027.

Potrivit oficialilor, partea întâi este programată pentru Vinerea Mare, pe 26 martie 2027, iar cea de-a doua este programată pentru 40 de zile mai târziu, de Ziua Înălțării, pe 6 mai.

Filmele vor fi lansate în cinematografe, iar Gibson anunță că „nu a citit niciodată ceva asemănător” scenariilor pe care le-a mai scris alături de scenaristul filmului Braveheart (1995), Randall Wallance.

