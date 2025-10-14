Antena Căutare
Home News Religie Continuarea filmului „Patimile lui Iisus” e confirmată. Cine va juca rolul Mântuitorului, în locul lui Jim Caviezel

Continuarea filmului „Patimile lui Iisus” e confirmată. Cine va juca rolul Mântuitorului, în locul lui Jim Caviezel

Distribuția principală a celebrului film a fost schimbată complet. Descoperă în rândurile de mai jos cine sunt cei care le vor lua locul marilor actori care au făcut istorie în producția lui Mel Gibson.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Octombrie 2025, 17:29 | Actualizat Miercuri, 15 Octombrie 2025, 12:42
Galerie
Continuarea filmului „Patimile lui Iisus” e confirmată | profimediaimages.ro

Celebrul film „Patimile lui Iisus”, care a avut un puternic impact emoțional asupra publicului din întreaga lume încă de la lansare, revine în centrul atenției după ce Mel Gibson a confirmat faptul că pelicula va avea o continuare care va ajunge pe marile ecrane în anul 2027.

După peste 20 de ani de așteptare, cei care au apreciat realismul și interpretarea actorului Jim Caviezel au fost surprinși să afle cine este cel care va prelua rolul Mântuitorului în noul film intitulat „Învierea lui Hristos”.

Citește și: Cum ar fi arătat chipul lui Iisus Hristos în realitate. Imaginile uluitoare, recreate de AI, după Giulgiul din Torino

Iată cine sunt cei care vor juca în locul actorilor care au făcut istorie și ce detalii mai puțin știute au ieșit recent la iveală!

Articolul continuă după reclamă

Continuarea filmului „Patimile lui Iisus” e confirmată. Cine va juca rolul Mântuitorului, în locul lui Jim Caviezel

În urmă cu mai bine de 20 de ani, „Patimile lui Iisus” a devenit unul dintre cele mai profitabile filme din toate timpurile, având încasări de 610 milioane de dolari la nivel mondial. În prezent, fanii așteaptă cu sufletul la gură continuarea mult amânată care ar urma să fie lansată pe două părți, aceștia fiind, de asemenea, extrem de curioși să afle cât mai repede toate detaliile care au fost deja puse la punct.

Filmarile pentru continuarea peliculei au început încă de săptămâna trecută tot în cadrul studiourilor Cinecittà din Roma, iar potrivit unei surse, distribuția principală a fost schimbată complet.

În locul celebrului actor Jim Caviezel, cei de acasă îl vor putea urmări în rolul lui Hristos pe Jaakko Ohtonen, un actor finlandez, stabilit în Helsinki, care a jucat în producții celebre precum: The Last Kingdom (2015 - 2022), The Unknown Soldier (2017), Vikings: Valhalla (2022 - 2024), dar și multe alte.

Maria Magdalena va fi interpretată acum de actrița cubaneză Mariela Garriga, cea care i-a luat locul Monicăi Belluci și care a apărut în filme celebre precum Mission Impossible: Dead Reckoning (2023) și nu numai.

Citește și: Tim Curry, majordomul din „Singur Acasă 2”,despre starea sa de sănătate la 13 ani de la AVC. Cum arată acum

Celebra actriță româncă Maia Morgenstern, care a jucat rolul Fecioarei Maria, este înlocuită de o actrița de origine poloneză, Kasia Smutniak, care a evoluat în producția Domina (2021-2023), iar Peter va fi interpretat de italianul Pierd Luigi Pasinp, care joacă în serialul The Law According to Lidia Poët (2023).

În rolul lui Pontius Pilate va juca actorul Riccardo Scamarcio, italianul care a jucat în filmul biografic Modì (2024) regizat de Johnny Depp.

Și actorul Rupert Everett va apărea într-un rol mic, dar despre care, până la acest moment, încă nu se cunosc mai multe detalii.

Când și unde va fi difuzată continuarea filmului „Patimile lui Iisus”

„Învierea lui Hristos”, care este produs de Mel Gibson, Bruce Davey și casa lor de discuri Icon Production, cu Lionsgate ca partener de studio, urmează să își facă apariția pe marile ecrane în anul 2027.

Potrivit oficialilor, partea întâi este programată pentru Vinerea Mare, pe 26 martie 2027, iar cea de-a doua este programată pentru 40 de zile mai târziu, de Ziua Înălțării, pe 6 mai.

Filmele vor fi lansate în cinematografe, iar Gibson anunță că „nu a citit niciodată ceva asemănător” scenariilor pe care le-a mai scris alături de scenaristul filmului Braveheart (1995), Randall Wallance.

James Caviezel în rolul lui Iisus în filmul: Patimile lui Hristos (SUA 2004), alături de Monica Bellucci, Maia Morgenstern și Hristo Jivkov
+11
Mai multe fotografii

Citește și: Fotografii rare cu Mickey Rourke, după decăderea de la Hollywood. Cum a ajuns să arate actorul

Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele...
Înapoi la Homepage
AS.ro Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România &#8211; Austria: &#8220;O fac public&#8221;
Observatornews.ro Când trebuie puse cauciucurile de iarnă la maşină. Prețurile au crescut, un set costă cel puţin 2.000 de lei Când trebuie puse cauciucurile de iarnă la maşină. Prețurile au crescut, un set costă cel puţin 2.000 de lei
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere” Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii Catine.ro
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Diletta Leotta surprinde cu un trup de invidiat într-o rochie mulată. Cm a apărut vedeta știrilor sportive în transmisiune live
Diletta Leotta surprinde cu un trup de invidiat într-o rochie mulată. Cm a apărut vedeta știrilor sportive în... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au scumpit mai mult decât carnea
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au... Libertatea.ro
Cât costă construcția unei case de la zero în 2025: ”Multă lume se miră când aude lucrul ăsta”
Cât costă construcția unei case de la zero în 2025: ”Multă lume se miră când aude lucrul... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei,... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chimichangas de pui. Cele mai gustoase pachețele mexicane cu tortilla și carne
Chimichangas de pui. Cele mai gustoase pachețele mexicane cu tortilla și carne HelloTaste.ro
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt... Antena3.ro
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea useit
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Pilonul II de pensii: bagi 10 lei, primești 8. Românii pierd 20% din contribuția la pensia privată obligatorie
Pilonul II de pensii: bagi 10 lei, primești 8. Românii pierd 20% din contribuția la pensia privată obligatorie Jurnalul
El Alamein – Stațiunea cu ape ca în Maldive, la două ore jumătate de București, perfectă pentru a descoperi Egiptul istoric
El Alamein – Stațiunea cu ape ca în Maldive, la două ore jumătate de București, perfectă pentru a descoperi... Kudika
De ce ar fi bine să stropești pomii de măr cu sare în octombrie. Soluția simplă care elimină lichenii și parchiile de pe scoarță
De ce ar fi bine să stropești pomii de măr cu sare în octombrie. Soluția simplă care elimină lichenii și... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara Observator
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale MediCOOL
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Calcul complet | Cât plătește un român ca să trăiască o lună în New York, în 2025: chirie, facturi, mâncare + alte cheltuieli
Calcul complet | Cât plătește un român ca să trăiască o lună în New York, în 2025: chirie, facturi,... Gandul
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare CanCan
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament DeParinti
Noul film al lui Paul Mescal a fost bine primit de critici, dar și de public. „Hamnet”, lăudat ca fiind „sublim” și demn de un Oscar
Noul film al lui Paul Mescal a fost bine primit de critici, dar și de public. „Hamnet”, lăudat ca fiind... ZUTV
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare UseIT
File de porc cu pere caramelizate în vin roșu. Rețetă pentru o masă elegantă
File de porc cu pere caramelizate în vin roșu. Rețetă pentru o masă elegantă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x