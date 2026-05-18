Ceasul care a iscat bătăi în magazine din întreaga lume. De ce se luptă oamenii să îl cumpere

Un ceas a iscat bătăi în magazine din întreaga lume la lansare, cu oameni care se luptau să dea sute de dolari pe el.

În Europa și SUA, mai multe persoane s-au bătut pentru a avea șansa de a cumpăra un ceas nou lansat.

E vorba despre cel mai nou ceas Swatch, lansat în ediție limitată, scrie Daily Mail.

Lansarea a strâns mulțimi impresionante, dar a dus și la confruntări violente și chiar și la intervenția poliției.

Mii de cumpărători au așteptat zile întregi în fața magazinelor de pe ambele continente, pentru a avea șansă să cumpere ceasul.

Ceasul care a iscat bătăi în magazine din întreaga lume e Royal Pop. Costă aproximativ 390 de euro și reprezintă o colaborare între Swatch și brandul de lux Audemars Piguet.

Purtate de vedete precum Jay-Z, Drake și Travis Scott, ceasurile AP costă în mod normal între aproximativ 29.000 și 175.000 de euro. Ceea ce face ca această versiune mult mai accesibilă să fie pentru mulți singura șansă de a deține un ceas produs de celebrul fabricant elvețian.

Mulțimile care s-au strâns pentru a cumpăra ceasul au dus la conflicte violente, însă, cu altercații între clienți, intervenții ale poliției și magazine obligate să își închidă porțile după ce oamenii au depășit capacitatea agenților de securitate.

În Marea Britanie, incidente au fost raportate la Londra, Cardiff, Birmingham, Manchester, Liverpool și Sheffield. Fanii au încercat să pună mâna pe ceasurile colorate, care sunt deja revândute online pentru mii de euro.

Martorii au relatat despre îmbrânceli și certuri în timp ce mulțimi uriașe s-au strâns în fața lor. Înregistrările video arătau cumpărători înghesuiți în cozi compacte.

Swatch a confirmat ulterior că magazinele sale din Manchester și Liverpool vor rămâne închise pentru a 2-a zi consecutivă, din cauza conflictelor.

„Având în vedere siguranța clienților și a angajaților noștri, magazinul din Manchester va rămâne închis pe durata zilei,” a transmis compania.

Înregistrările de la alte magazine arată oameni în timp ce se împingeau și cădeau unii peste alții într-o încercare frenetică de a intra în magazin imediat ce ușile s-au deschis.

Poliția din South Wales a fost chemată după ce aproximativ 300 de persoane s-au adunat în fața magazinului.

Un bărbat de 25 de ani a fost arestat în timpul incidentelor și a primit un ordin care îi interzicea să revină în centrul orașului pentru restul zilei.

Polițiștii au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene

La Paris, polițiștii ar fi folosit gaze lacrimogene pentru a controla o mulțime de aproximativ 300 de persoane adunate în fața unui magazin Swatch, după ce obloanele metalice și porțile de securitate au fost avariate.

Surse din poliția franceză au afirmat că magazinele au subestimat nivelul de securitate necesar pentru lansare.

La Milano, în Italia, au izbucnit altercații în fața unui magazin Swatch imediat după deschidere. În Olanda, poliția a intervenit la un centru comercial de lângă Haga după ce sute de persoane s-au adunat în fața unei alte filiale.

Autoritățile olandeze au declarat că atmosfera devenise tensionată, iar certurile dintre clienții frustrați au izbucnit după ce magazinul nu s-a deschis.

Magazinele Swatch din Amsterdam și Utrecht au rămas și ele închise duminică, fără să fie anunțată o dată de redeschidere.

Frenezia s-a extins și în Statele Unite, unde mulțimi uriașe s-au adunat în fața magazinului Swatch din Times Square, New York. Unele persoane au stat la coadă zile întregi și unii au recunoscut că voiau să vândă ceasul pe Internet, pentru profit.

Un alt client, identificat doar ca Mac, a spus că a așteptat cinci zile la coadă înainte să reușească să intre în magazin.

„A fost destul de ciudat. Urât, dar am reușit să intru,” a spus el. „Prețul de vânzare este de aproximativ 470 de euro, iar eu tocmai am vândut unul cu aproximativ 4.700 de euro.”

Un cumpărător pe nume Benny a declarat că a evitat complet cozile și a plătit mult peste prețul oficial pentru unul dintre ceasurile dorite.

„E practic cu aproximativ 2.300 de euro peste prețul oficial, dar nu poți cumpăra un AP pentru mai puțin de 2.300 de euro, așa că mi s-a părut o afacere bună,” a spus el. „Prefer să plătesc mai mult decât să vin aici să mă bat pentru el.”