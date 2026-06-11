Unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine din România a anunțat că oprește importurile de legume și fructe de sezon, alegând să vândă doar produse românești.

Veste importantă pentru românii care obișnuiesc să își facă diferitele cumpărături în marile lanțuri de hypermarket-uri! Unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine a anunțat că încetează importurile de fructe și legume din alte țări și alege să vândă doar produse românești. Descoperă în rândurile de mai jos în ce hypermarket vei putea găsi produse de sezon românești, precum roșiii, ardei gras, cartofi noi, vinete sau cireșe.

Primul lanț de magazine din România care oprește importurile și vinde doar fructe și legume de sezon de la producători locali. Despre ce hypermarket este vorba

Mai ales în timpul verii, produsele românești sunt extrem de căutate, fiind foarte apreciate pentru gust. O veste foarte bună în acest sens vine de la unul dintre cele mai mari și extinse lanțuri de magazine din România. Astfel, Carrefour România a anunțat faptul că a oprit importurile de legume și fructe de sezon, căci a reușit performanța de a acoperi în totalitate cererea clienților doar cu produse românești.

În prezent, potrivit unui comunicat oficial al Carrefour România, aprovizionarea se face în prezent exclusiv cu produse românești, prin iintermediul a peste 2.000 de producători români ce furnizează în toate magazinele deținute de cunoscutul hypermarket.

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Prima dată s-a oprit importul pentru roșiile cu moț, cele roz sau cele tip inimă de bou, dar și la cireșe ardei gras și vinete, urmând ca tot săptămâna aceasta să se sisteze și importurile de cartofi noi. Urmează ca în luna aceasta să existe pe rafturi și caise și ardei iuți. Furnizările de produse românești au început în luna martie, cu produse precum castraveți coronichon, varză albă timpurie, dovlecei, căpșune și verdețuri.

„Demersul reflectă întocmai viziunea Carrefour de a avea un portofoliu puternic, ancorat în producţia locală, de a promova consumul de sezon şi de a susţine fermierii români”, se arată într-un comunicat al retailerului, potrivit news.ro.

„Parteneriatele cu producătorii locali reprezintă pilonul nostru principal de aprovizionare, prin care reuşim să asigurăm până la 100% producţie locală la raft pentru produsele autohtone aflate în plin sezon. Având cea mai mare amprentă locală din România, susţinută prin colaborări cu fermierii incluşi în programul Grădina Noastră, alte 18 cooperative partenere şi o reţea ultralocală puternică, reuşim să susţinem decizii comerciale majore, cum este oprirea completă a importurilor pentru roşii, cireşe, vinete sau ardei gras în plin sezon românesc”, a declarat Radu Gherman, Buying Director Ultrafresh, Carrefour România.

În prezent, Carrefour România are o reţea de 470 de magazine multi-format în 113 oraşe.