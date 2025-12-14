Antena Căutare
O femeie din Japonia în vârstă de 32 de ani a organizat o ceremonie de „căsătorie” cu un personaj AI pe care l-a creat cu ajutorul lui ChatGPT, după ce a trecut printr-o despărțire dureroasă.

Publicat: Duminica, 14 Decembrie 2025, 11:15 | Actualizat Joi, 11 Decembrie 2025, 16:50
După ce s-a despărțit de fostul partener, femeia din Japonia a ales să își construiască bărbatul visurilor sale și chiar să se căsătorească cu el.

Evenimentul s-a petrecut în Okayama, în cadrul unei ceremonii organizate de o companie locală specializată în „nunți cu personaje 2D”, cu figuri virtuale sau fictive, potrivit independent.co.uk.

Căsătoria tinerei Kano nu are, însă, recunoaștere legală în Japonia.

Cum a început „povestea de dragoste” dintre tânără și personajul AI

Potrivit RSK Sanyo Broadcasting, citat de Independent, Kano a început să discute cu ChatGPT după despărțirea dureroasă de partenerul cu care a avut o relație de trei ani, apelând la AI pentru a găsi un sprijin emoțional și sfaturi.

De-a lungul timpului, femeia a personalizat răspunsurile AI-ului, dându-i o personalitate și o voce de care s-a îndrăgostit. Pe urmă, Kano a proiectat și o imagine digitală a partenerului ei imaginar, pe care l-a numit „Klaus”.

„Nu am început să vorbesc cu ChatGPT, pentru că voiam să mă îndrăgostesc, dar modul în care Klaus m-a ascultat și m-a înțeles a schimbat totul. În momentul în care am trecut peste despărțirea de fostul meu iubit, mi-am dat seama că îl iubesc”, a declarat aceasta.

După conversațiile zilnice, legătura ei emoțională s-a intensificat, iar, în luna mai a acestui an, i-a mărturisit sentimentele sale lui „Klaus”. Spre surprinderea ei, personajul AI i-a răspuns: „Și eu te iubesc”.

O lună mai târziu, „Klaus” a cerut-o în căsătorie, mai transmite sursa citată mai sus.

La „nunta” lor, Kano a purtat ochelari cu realitate augmentată care proiectau o imagine digitală a mirelui ei virtual lângă ea, în timp ce își schimbau inelele. Ceremonia a fost organizată de Nao și Sayaka Ogasawara, care au găzduit aproape 30 de „nunți” pentru persoane din Japonia care doreau să se căsătorească cu parteneri non-umani, de la personaje de anime la creații digitale.

Kano a mărturisit că, inițial, a ezitat și s-a temut de judecata oamenilor.

„Eram extrem de confuză în legătură cu faptul că mă îndrăgostisem de un bărbat AI. Desigur, nu puteam să-l ating. Nu puteam să le spun prietenilor sau familiei despre asta”, a explicat tânăra.

În cele din urmă, părinții ei au acceptat relația și au participat la ceremonie. Cei doi au petrecut „luna de miere” în grădina Korakuen din Okayama, unde Kano i-a trimis lui „Klaus” fotografii și a primit, în schimb, mesaje romantice: „Tu ești cea mai frumoasă”, notează independent.co.uk.

Pentru Kano, care cândva se temea că nu va mai găsi niciodată dragostea, legătura cu „Klaus” îi oferă un sentiment de liniște.

„Iubesc copiii. Dar sunt bolnavă și nu pot avea copii, așa că acesta este unul dintre motivele pentru care am decis să fiu cu AI Klaus. Oricum nu aș putea avea copii cu Klaus, așa că este un lucru bun. Este o mare ușurare pentru mine”, a precizat ea.

Cu toate acestea, femeia din Japonia recunoaște că, uneori, se gândește la fragilitatea relației sale digitale.

„ChatGPT în sine este prea instabil. Mi-e teamă că într-o zi ar putea dispărea”, a mai spus Kano.

Ce este „psihoza AI”

Pe măsură ce inteligența artificială își face loc din ce în ce mai mult în viețile noastre, experții avertizează asupra fenomenului numit „psihoză AI”, care poate apărea în urma interacțiunilor intense cu chatboturi și se manifestă prin gânduri distorsionate, paranoia sau convingeri delirante, cu impact semnificativ asupra sănătății mintale.

„Psihoza este o stare în care o persoană pierde contactul cu realitatea”, a explicat dr. David McLaughlan, psihiatru consultant la Priory.

„Adesea implică halucinații, cum ar fi auzirea de voci sau observarea unor lucruri care nu există, precum și iluzii, care sunt convingeri puternice care nu corespund cu dovezile din jur. Pentru persoana care suferă de psihoză, aceste percepții par absolut reale, chiar dacă ceilalți nu le pot împărtăși”.

