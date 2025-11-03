Ce se întâmplă cu utilizatorii care folosesc ChatGPT prea des. Experții au dezvăluit fenomenul îngrijorător

Experții au dezvăluit ce se întâmplă cu utilizatorii care folosesc ChatGPT prea des, un fenomen care devine din ce în ce mai comun.

Te-ai întrebat ce se întâmplă cu utilizatorii care folosesc ChatGPT prea des? Experții că persoanele care folosesc unelte AI prea des au de-a face cu un fenomen psihologic neobișnuit.

Potrivit experților, cei care folosesc unelte AI precum ChatGPT, Claude și Replika riscă să devină dependenți de AI, scrie Daily Mail.

Din ce în ce mai multe persoane apelează la aceste platforme pentru sfaturi privind viața personală și chiar drept o formă de terapie.

În acest context, experții avertizează că există un risc real de a deveni dependent de aceste unelte.

Ce se întâmplă cu utilizatorii care folosesc ChatGPT prea des

Experții au dezvăluit ce se întâmplă cu utilizatorii care folosesc ChatGPT prea des și, potrivit acestora, dependența de uneltele AI e atât de puternică încât poate fi comparată cu abuzul „unei substanțe ilegale”.

Mai mult, psihologii observă un număr tot mai mare de persoane care dezvoltă ceea ce numesc „psihoză indusă de inteligența artificială”, pe măsură ce chatboții le încurajează percepția, care poate fi nesănătoasă.

„Utilizarea excesivă a chatboților reprezintă o nouă formă de dependență digitală. Chatboții AI creează iluzia realității. Și este o iluzie puternică,” a declarat prof. Robin Feldman, expert din cadrul University of California Law.

„Când legătura unei persoane cu realitatea e deja fragilă, acea iluzie poate deveni de-a dreptul periculoasă,” a continuat expertul.

Experții cred că fenomenul e cauzat de faptul că chatboții sunt programați să răspundă pozitiv la tot ce spune utilizatorul.

Pentru persoanele deja vulnerabile sau care duc lipsă de relații solide în viața reală, aceasta e o combinație periculoasă.

„Modelele lingvistice mari sunt antrenate să reflecte limbajul și tonul utilizatorului,” a declarat prof. Soren Ostergaard, psihiatru la Universitatea Aarhus. „Aceste programe tind, de asemenea, să valideze credințele utilizatorului și să acorde prioritate satisfacției acestuia. Ce ar putea fi mai plăcut decât să vorbești cu tine însuți, iar răspunsurile să fie exact așa cum ți-ai dori?”

Ce utilizatori au cel mai mare risc de dependență AI

AI nu declanșează psihoze sau dependențe la oameni perfect sănătoși, potrivit experților. Dar Ostergaard spune că poate acționa ca un „catalizator” pentru psihoză la cei predispuși genetic la iluzii, în special persoanele cu tulburare bipolară.

Cercetătorii cred, de asemenea, că aceleași trăsături care fac AI predispus la generarea de iluzii duc și la această stare de dependență.

„Persoanele mental vulnerabile pot folosi AI ca pe un instrument de reglare emoțională. Din acest punct de vedere, e similar automedicației cu o substanță ilegală,” a declarat Feldman. „Utilizatorii compulsivi pot apela la programe pentru stimulare intelectuală, exprimare de sine și companie. E un comportament greu de recunoscut sau de controlat.”

Potrivit experților, printre simptomele unei astfel de dependențe se numără pierderea controlului asupra timpului petrecut cu chatbotul, utilizare crescută pentru a regla dispoziția sau a combate singurătatea, neglijarea somnului, muncii, studiului sau relațiilor și continuarea utilizării în ciuda efectelor negative evidente.

Mai mult, experții au observat și o tendință de a ține secretă interacțiunea cu chatbotul, plus iritabilitate atunci când accesul la AI e limitat.