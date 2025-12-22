Magii de la Răsărit.Cum sunt cunoscuți în cultura română și ce simbolizează. Povestea magilor care au urmat steaua până la Betleem

Antena Căutare
Publicat: Luni, 22 Decembrie 2025, 06:54
Povestea magilor care au urmat steaua până la Betleem | Shutterstock

Cei trei magi de la Răsărit sunt unele dintre cele mai misterioase și fascinante personaje din tradiția creșină. Aceștia, alături de păstori, sunt descriși în Evanghelia după Luca și Evanghelia după Matei ca fiind primii veniți la Nașterea Domnului.

Povestea magilor care au urmat steaua până la Betleem. Cine au fost ei

Magii de la Răsărit sunt cunoscuți în România sub denumirea de crai - cei trei crai de la Răsărit. Aceștia sunt personaje nelipsite din obiceiurile de Crăciun și Bobotează, precum și din colinde: Melkon, Regele Persiei, Gaspar, Regele Indiei și Baltazar, Regele Arabiei. Potrivit unei surse, aceșia trei ar putea fi de origine persană, căutând etimologia cuvântului „mag”. Perșii erau de religie Zoroastriană, iar magii citeau în stele și erau mari preoți.

Deși copiii români știu prea puține despre ei, aceștia sunt foarte importanți în țările iberice și America Latină, unde sunt cei care aduc daruri celor mici. Moș Crăciun este un personaj destul de modern. În Spania și Portugalia și deserturile de Crăciun sunt inspirate din povestea celor trei magi care i-au dus lui Iisus trei daruri: aur, smirnă și tămâie. Ei sunt celebrați pe data de 6 ianuarie.

Deși nu se știe cu precizie numărul magilor, se presupune a fi trei, deoarece au prezentat trei daruri pruncului sfânt.

Povesea celor trei crai îmbină credința, simbolismul și legenda.

Astfel că, potrivit textelor sfinte, cei trei crai au călătorit de la Răsărit spre Ierusalim, fiind călăuziți de o stea strălucitoare care se mișca pe cer. Ei au pornit să se închine adevăratului rege al iudeilor, care abia ce se născuse.

În învățăturile creștine, steaura respectivă era de fapt un înger venit să-i călăuzească pe crai. Credința lor nestrămutată i-a făcut să urmeze lumina până în locul în care s-a născut Mântuitorul.

Deși inițial au crezut că „regele iudeilor” va fi găsit alături de Irod, acesta nu știa nimic despre nașterea lui Iisus. Când cei trei crai au plecat de la pruncul sfânt, au urmat un alt drum, deoarece visaseră să nu mai treacă pe la acesta fiindcă dorește să îl ucidă pe Iisus.

Semnificația celor trei crai de la Răsărit și a darurilor oferite de ei pruncului sfânt

În cultura populară se spune că cei trei crai de la Răsărit ar simboliza, de fapt, diferite vârste ale omului, precum și cele trei continente cunoscute în Antichitate. Acest lucru ar însemna că Mântuitorul a venit pentru toți oamenii, din toată lumea.

De asemenea, darurile oferite de aceștia au o simbolistică aparte: aurul reprezintă vița nobilă a pruncului, tămâia face trimitere la natura sa divină, în timp ce smirna prevestește suferința și sacrificiul pentru omenire.

scena nașterii domnului cu cei trei crai de la răsărit
Povestea celor trei crai de la Răsărit este una care încă dăinuie în cultura colectivă, fiindcă rezonează cu fiecare credincios. Este o poveste despre credință, căutarea adevărului și, nu în ultimul rând, speranță. De asemenea, este o poveste puternică despre încrederea în sine, în propriile sentimente care uneori este mai puternică decât orice și te poate duce la departe, în ciuda neîncrederii celorlalți.

