Ce efecte pot avea colindele asupra sănătății. Rezultatele surprinzătoare ale noului studiu

Colindele și cântecele de Crăciun cântate sau ascultate cu cei dragi pot avea un impact pozitiv atât asupra sănătății noastre fizice, cât și asupra celei mentale.

Publicat: Duminica, 21 Decembrie 2025, 07:00
De sărbătorile de iarnă, ascultarea colindelor nu e doar o datină ce trebuie păstrată din bătrâni, ci ne aduce și beneficii sănătății noastre. | Shutterstock

Pe lângă atmosfera festivă specifică Crăciunului, colindele pot avea beneficii reale asupra sănătății atunci când le ascultăm sau le cântăm alături de cei dragi. Ideea de familie și de adunare a oamenilor dragi împreună în jurul mesei cântând colinde, dă acel sentiment de comunitate care aduce armonie.

Efectul ascultării colindelor asupra sănătății fizice și mentale

Mai mult decât simple melodii tradiționale, colindele, cu versurile lor despre nașterea Mânturitorului, stimulează emoțiile și duc la activarea unor procese biologice în creier care pot influența pozitiv sănătatea mentală și fizică a ascultătorilor.

Atunci când ascultăm un colind plăcut, cu o linie melodică armonioasă și versuri care stârnesc emoție, acesta se transformă în creier într-un mecanism de reducere a stresului.

Multe studii de-a lungul timpului au demonstrat că muzica relaxantă determină scăderea nivelului de cortizol și poate reduce tensiunea arterială, dar ritmul cardiac. Astfel, ascultătorii se bucură de o stare de calm și relaxare.

Specialiștii afirmă că atunci când ascultăm colinde sau cântăm împreună cu alții, creierul eliberează hormoni ai stării de bine, precum dopamina și serotonina, hormoni care aduc plăcere și relaxare în corp.

Pentru mulți oameni, colindele sunt asociate cu amintiri și tradiții mărunte din copilărie, nostalgia împodobirii bradului, mirosul de cozonac proaspăt scos din cuptor de bunica sau momentele frumoase petrecute alături de familie.

Această componentă emoțională și nostalgică poate îmbunătăți starea de spirit, contribuind la sentimentul de confort și liniște sufletească.

Cântatul colindelor în grup cu prietenii sau familia creează un puternic sentiment de conexiune socială. Interacțiunea socială este un factor-cheie când vine vorba de stimularea sănătății mintale. Senzația de apartenență reduce anxietatea socială și poate genera amintiri pozitive puternice.

Cântatul împreună stimulează, de asemenea, eliberarea oxitocinei, un hormon legat de încredere și apropiere socială, ceea ce explică de ce aceste experiențe pot întări legăturile familiale sau între prieteni.

Terapia prin muzică este folosită adesea în cazul persoanelor cu demență sau Alzheimer tocmai datorită acestor efecte benefice asupra activităților mentale, stimulând funcțiile cognitive, coordonarea și îmbunătățirea memoriei.

Când vine vorba de sănătatea fizică, cântatul colindelor determină respirații adânci și ritmice, lucruri ce pot îmbunătăți sănătatea pulmonară și tonusul muscular respirator. Unii experți susțin că astfel de practici pot fi utile în cazul persoanelor cu afecțiuni respiratorii pentru că întăresc mușchii respiratori.

Atât ascultarea, cât și cântatul activează sistemul nervos parasimpatic, responsabil cu relaxarea și recuperarea organismului. Această activare poate reduce nivelurile de stres și poate induce o stare mentală calmă, asemănătoare meditației.

Colindele de Crăciun nu sunt doar o tradiție culturală sau un element de atmosferă festivă, ci pot fi privite ca un instrument natural de îmbunătățire a sănătății mentale și fizice, în timp ce legi conexiuni și mai profunde cu persoanele dragi cu care petreci sărbătorile de iarnă.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

