Cum ar arăta viața în anul 2100. Predicțiile sumbre ale experților despre cum se va schimba societatea

Experții au dezvăluit cum ar arăta viața în anul 2100 și se pare că societatea s-ar schimba semnificativ față de cum o știm azi.

De la carne crescută în laborator până la incendiile devastatoare care ar putea cuprinde planeta, viața în anul 2100 ar putea arăta foarte diferit față de cea de astăzi.

Un nou studiu care încearcă să anticipeze cum ar putea arăta lumea la sfârșitul acestui secol și predicțiile sunt sumbre, scrie Daily Mail.

Experții afirmă că o încălzire globală semnificativă e acum „mai probabilă decât improbabilă”.

Potrivit celor mai recente calcule, temperaturile medii ale planetei ar putea crește cu până la 4 grade Celsius peste cea preindustrială.

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Cum ar arăta viața în anul 2100

O astfel de încălzire ar putea declanșa episoade extreme de „vreme favorabilă incendiilor” în numeroase regiuni ale lumii. Astfel, ar pune în pericol supraviețuirea a nenumărate specii.

În același timp, animale crescute pentru consum ar putea fi reduse drastic, pe măsură ce carnea și produsele lactate obținute din culturi celulare vor înlocui tot mai mult agricultura tradițională.

Totodată, progresele în domeniul editării genetice ar putea fi folosite pentru eliminarea speciilor invazive considerate dăunătoare, precum diverși dăunători agricoli.

„Peste 70 de ani, multe ecosisteme vor fi substanțial diferite,” au scris cercetătorii în jurnalul Australian Journal of Botany.

„Schimbările climatice reprezintă unul dintre principalii factori, alături de creșterea frecvenței incendiilor, temperaturilor extreme, secetelor, inundațiilor și concentrației de dioxid de carbon din atmosferă,” au continuat experții. „Însă și alți factori ar putea deveni importanți, precum înlocuirea pe scară largă a animalelor de fermă cu produse obținute prin culturi celulare și utilizarea tehnologiilor genetice pentru controlul anumitor specii.”

Pentru realizarea studiului, cercetătorii de la Universitatea Macquarie din Sydney au elaborat mai multe scenarii privind modul în care ecosistemele Australiei ar putea evolua până în anul 2100.

Ei au analizat un scenariu în care temperatura medie globală crește cu aproximativ 4 grade Celsius față de nivelurile preindustriale.

Una dintre cele mai importante concluzii ale studiului e că incendiile de vegetație vor deveni mult mai frecvente și mai intense, alimentate de temperaturile extreme.

Acest tip de „vreme favorabilă incendiilor” ar putea transforma radical vegetația și ar amenința supraviețuirea multor specii.

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„Unele tipuri importante de vegetație, cum sunt pădurile tropicale, depind de perioade lungi fără incendii puternice,” a explicat autorul studiului, profesorul Mark Westoby.

„Pe măsură ce condițiile favorabile incendiilor extreme devin tot mai frecvente, va fi din ce în ce mai dificil să menținem aceste ecosisteme,” a continuat Westoby.

Avertismentul vine după o serie de incendii devastatoare din ultimii ani, inclusiv sezonul incendiilor Black Summer din Australia, sezonul record de incendii din Canada din 2023 și incendiile de amploare din California.

Cercetările au asociat toate aceste evenimente cu temperaturile mai ridicate și condițiile tot mai uscate, care favorizează apariția incendiilor extreme.

Dieta oamenilor se va schimba

Printre celelalte schimbări anticipate de cercetători se numără și o reducere semnificativă a creșterii tradiționale a bovinelor și oilor. Acestea ar urma să fie înlocuite treptat de carne și produse lactate obținute din celule animale cultivate în laborator.

Această tehnologie începe deja să depășească faza experimentală. Carnea de pui cultivată în laborator a fost deja aprobată pentru comercializare în Singapore, Statele Unite și Israel. Mai multe companii produc proteine din lapte fără a folosi vaci, prin intermediul fermentației de precizie.

De asemenea, experții au reușit să obțină în laborator variante de ciocolată și cafea, ca alternativă la culturile agricole afectate de schimbările climatice.

Cercetătorii estimează că, în viitor, tehnologiile de editare genetică ar putea fi folosite și pentru reducerea populațiilor de specii invazive care provoacă cele mai mari pagube faunei native.

Astfel de tehnologii sunt deja studiate în prezent. Experții dezvoltă țânțari modificați genetic pentru a reduce răspândirea bolilor.

În paralel, sunt investigate metode de editare genetică ce ar putea controla, într-o zi, populațiile de șoareci, șobolani sau broaște râioase invazive.

Deși studiul s-a concentrat asupra Australiei, autorii spun că tendințele analizate sunt relevante pentru întreaga lume.

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Un raport publicat recent avertizează că utilizarea combustibililor fosili trebuie redusă la jumătate până în 2035, dacă omenirea dorește să evite cele mai grave efecte ale schimbărilor climatice.

Raportul, realizat de Climate Analytics, analizează măsurile necesare pentru ca încălzirea globală să rămână sub pragul de 1.5 grade Celsius până la sfârșitul secolului.

Acest prag reprezintă limita climatică stabilită prin Acordul de la Paris, considerată esențială pentru evitarea celor mai devastatoare efecte ale schimbărilor climatice.