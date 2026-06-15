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Ucigașul „silențios” care cauzează cele mai multe decese vara. Experții susțin că acestea pot fi prevenite

Experții au dezvăluit ucigașul „silențios” care cauzează cele mai multe decese vara, ce se pare că ar putea fi prevenite.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Iunie 2026, 16:15 | Actualizat Luni, 15 Iunie 2026, 16:17
Numărul de decese ar putea să crească dacă nu se iau măsuri de urgență | Shutterstock
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Potrivit celor mai recente date, peste 200.000 de persoane și-au pierdut viața din cauza „ucigașului tăcut” reprezentat de căldura extremă în Europa din 2022 până acum, a anunțat Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Recent, mai multe țări au avut de-a face cu cele mai călduroase luni înregistrate vreodată, scrie Science Alert.

„Impactul schimbărilor climatice reprezintă un pericol clar și prezent,” a declarat Hans Henri Kluge, directorul regional al OMS pentru Europa.

”Iar manifestarea sa cea mai imediată și mai mortală e căldura extremă”, a continuat Kluge.

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Ucigașul „silențios” care cauzează cele mai multe decese vara

„Căldura e un ucigaș tăcut, dar nu e unul inevitabil,” a spus Kluge în cadrul unui eveniment organizat la Berlin pentru lansarea unor noi recomandări privind protejarea vieților în fața temperaturilor extreme.

Căldura excesivă îi afectează în special pe vârstnici, pe copiii foarte mici și pe persoanele care suferă de afecțiuni cardiace, renale sau alte boli cronice. Provoacă deshidratare, insolație și agravarea problemelor medicale existente.

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Potrivit lui Kluge, majoritatea celor 200.000 de decese puteau fi „prevenite în întregime”. Această cifră reprezintă „doar vârful aisbergului, în timp ce milioane de alte persoane sunt afectate fizic și psihic”.

Experții susțin că schimbările climatice provocate de activitatea umană amplifică fenomenele extreme. Evenimente precum valurile de căldură, secetele și inundațiile devin tot mai intense și mai frecvente.

Europa e mai vulnerabilă la schimbările climatice

Kluge a subliniat că Europa se încălzește mai rapid decât orice alt continent. Noile recomandări ale OMS îndeamnă autoritățile să implementeze sisteme eficiente de avertizare pentru temperaturi extreme și să comunice mai bine cu grupurile vulnerabile.

De asemenea, documentul solicită măsuri suplimentare pentru reducerea expunerii populației la căldura excesivă, inclusiv prin planificare urbană, cum ar fi crearea și întreținerea unui număr mai mare de spații verzi.

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Printre alte recomandări se numără verificarea de către serviciile sociale a faptului că persoanele în vârstă se hidratează corespunzător, precum și modificarea programului de lucru pentru ca angajații să evite expunerea la soarele puternic de la prânz.

Deși măsurile individuale, precum evitarea căldurii, sunt importante, „nu sunt suficiente pentru a combate o criză sistemică”, a avertizat Kluge. El cere „un răspuns coordonat, puternic și instituțional”.

La sfârșitul lunii mai, o mare parte a Europei de Vest a fost afectată de un val de căldură timpuriu, care a stabilit noi recorduri pentru începutul verii. Secretarul executiv al ONU pentru climă, Simon Stiell, a descris fenomenul drept „o reamintire brutală a efectelor tot mai grave ale crizei climatice”.

Autoritățile din Spania au anunțat săptămâna trecută că anul acesta au înregistrat cel mai mare număr de decese asociate căldurii pentru luna mai din 2015 până în prezent.

Experții cer măsuri de urgență pentru gestionarea acestui pericol la nivel european. Milioane de vieți sunt în pericol din cauza schimbărilor climatice, nu doar în Europa, ci la nivel mondial.

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