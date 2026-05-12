Vârsta perfectă la care să ai primul copil. De ce cred experții că aceasta e perioada ideală

Experții au dezvăluit care e vârsta perfectă la care să ai primul copil, cu mai mulți factori care pot influența această decizie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 12 Mai 2026, 14:36 | Actualizat Marti, 12 Mai 2026, 14:38
Experții au determinat care e vârsta ideală pentru a deveni părinte pentru prima dată | Shutterstock
Potrivit celor mai recente date, vârsta la care ai primul copil poate influența sănătatea și fericirea pe termen lung.

Experții susțin că cei care devin părinți prea devreme pot câștiga mai puțini bani de-a lungul timpului, în comparație cu cei care așteaptă să își crească familia, scrie Daily Mail.

În plus, părinții tineri par să aibă și probleme mai mari legate de sănătate.

Mai mult, părinții care ar aștepta puțin mai mult să aibă copii ar avea, în medie, și un succes mai mare atunci când vine vorba de mediul academic.

Vârsta perfectă la care să ai primul copil

Studiul, intitulat „Felicitări, e un factor de risc!”, susține că sănătatea și situația financiară se îmbunătățesc cu cât o persoană are primul copil mai târziu. Beneficiile ating un plafon în jurul vârstei de 30 de ani. Ca urmare, experții susțin că vârsta perfectă la care să ai primul copil e de 29 de ani.

„Rezultatele arată că, cu cât cineva devine părinte la o vârstă mai tânără, cu atât e mai probabil să se confrunte cu dificultăți pe termen lung. Inclusiv să nu termine liceul, să raporteze o stare de sănătate mai slabă și să aibă venituri mai mici de-a lungul vieții,” a declarat autorul Jordan MacDonald.

„Aceste tipare au fost similare atât pentru tații adolescenți și tinerii tați, cât și pentru mamele adolescente și tinere,” a continuat expertul.

„Pe baza rezultatelor prezentului studiu, vârsta ideală pentru a avea primul copil e între 26 și 31 de ani,” scrie în studiul publicat în PLOS One. „Între aceste vârste, sănătatea autoevaluată și sănătatea mintală, venitul și educația par să fie stabile.”

Pentru studiu, echipa de la Universitatea New Brunswick a analizat datele a 6.282 de adulți care aveau copii.

Cercetătorii au calculat vârsta exactă pe care fiecare participant o avea când s-a născut primul său copil și au au adunat informații despre rezultatele lor de viață. Analiza a arătat că vârsta la care oamenii devin părinți e strâns legată de succesul educațional.

Probabilitatea de a obține un venit mai mare a crescut, de asemenea, semnificativ pe măsură ce oamenii au amânat momentul de a avea copii. Această creștere s-a stabilizat între 26 și 31 de ani.

Cercetătorii au mai descoperit că șansa de a trăi într-o gospodărie cu venituri de cel puțin 125.000 de dolari a atins punctul maxim pentru persoanele care au avut primul copil în jurul vârstei de 29 de ani.

După această vârstă, probabilitatea de a ajunge în categoria celor mai mari venituri a început să scadă lent.

Nașterea primului copil în „etape cheie” poate avea un impact negativ

Participanții care au devenit părinți în adolescență sau la începutul vârstei adulte au raportat o sănătate fizică mai slabă mai târziu în viață.

Însă satisfacția față de viață nu părea să se schimbe în funcție de vârsta la care cineva devenea părinte. Autorii susțin că descoperirile lor oferă dovezi pentru un concept cunoscut sub numele de teoria liminalității. Aceasta sugerează că atunci când o persoană devine părinte într-o perioadă de tranziție a vieții, dezvoltarea sa personală poate stagna.

Acest lucru ar putea explica de ce oamenii care au primul copil în etape „cheie”, precum terminarea liceului sau mutarea din casa părinților, pot rămâne „blocați” în acea fază a vieții.

Cercetătorii au avertizat că rezultatele nu înseamnă că părinții adolescenți sau foarte tineri nu pot avea succes.

„Înseamnă doar că succesul poate deveni mult mai dificil fără sprijin,” susține MacDonald. „Părinții adolescenți și tinerii părinți, indiferent cum au ajuns în această situație sau dacă ceilalți aprobă situația lor, nu sunt condamnați la eșec. Însă se pot confrunta cu bariere mult mai mari dacă oamenii și instituțiile din jurul lor nu le oferă sprijin.”

Videoclipul zilei
