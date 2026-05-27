Căldura extremă afectează femeile diferit, susțin experții. Cum se adaptează deja la încălzirea globală

Potrivit celor mai recente date, căldura extremă afectează femeile diferit și deja au fost observate moduri în care se adaptează la încălzirea globală.

Un val de căldură neobișnuit a fost înregistrat în mai multe zone din lume în ultimele luni, inclusiv în India, unde temperaturile au atins și 46 de grade Celsius.

Ca urmare, școlile au fost închise și spitalele au deschis centre speciale pentru insolație și alte probleme cauzate de căldură, scrie Science Alert.

Anual, 490.000 de persoane își pierd viața din cauza valurilor de căldură, la nivel global.

Acest număr nu ia în considerare efectele devastatoare ale căldurii extreme în viața de zi cu zi.

Căldura extremă afectează femeile diferit, susțin experții

Un nou studiu a analizat date din Oceania, Africa și Asia și arată că oamenii care sunt forțați să se adapteze în cea mai mare măsură sunt cei pe care politicile climatice îi ignoră cel mai mult.

Potrivit datelor, modul în care oamenii resimt căldura e influențat de gen. În multe părți ale lumii, sarcinile întrerupte de valurile de căldură extremă sunt determinate social și cultural.

De exemplu, în multe regiuni din Africa, Asia și Oceania, femeile sunt principalele persoane responsabile de îngrijirea gospodăriei. Ele sunt adesea nevoite să petreacă mai mult timp în interior decât bărbații, în locuințe slab ventilate, fără izolație sau răcire, ceea ce provoacă stres fizic și mental.

Acest lucru arată cum căldura extremă afectează bunăstarea femeilor în moduri care depășesc cu mult sănătatea fizică.

La locul de muncă, segregarea de gen influențează și expunerea la căldură. Cercetări din India și Bangladesh arată că lipsa facilităților sanitare adecvate în locurile de muncă informale afectează în mod deosebit femeile în perioadele de caniculă.

Unele femei beau mai puțină apă pentru a evita folosirea toaletelor insalubre, ceea ce duce la deshidratare și alte probleme de sănătate.

În India și Maldive, normele culturale și religioase impun femeilor să poarte mai multe haine decât bărbații. Ceea ce le face să se simtă mai afectate de căldură și disconfort.

În timpul valurilor de căldură, femeile din multe zone tropicale rămân în interior, ceea ce le limitează conexiunile sociale. Cercetări din Burkina Faso arată că temperaturile ridicate cresc izolarea femeilor însărcinate. Reduc contactul cu prietenii și familia, care sunt esențiali pentru bunăstarea lor.

Mai mult, căldura influențează și modul în care femeile se percep pe ele însele. În zonele rurale din Kenya, femeile însărcinate care aveau dificultăți în a îndeplini sarcini în aer liber în timpul căldurii extreme spuneau că sunt percepute ca „slabe” sau „leneșe”. Acest lucru reprezintă un efect semnificativ în comunități în care valoarea unei femei este legată de îndeplinirea rolurilor domestice.

În plus, există dovezi că temperaturile ridicate cresc riscul de violență fizică a bărbaților împotriva femeilor. În Camerun, femeile afectate de căldura extremă aveau de aproape 3 ori mai multe șanse să raporteze o creștere a violenței domestice.

În Bangladesh, Cambodgia și Nepal, valurile de căldură au fost asociate cu o creștere a căsătoriilor timpurii, deoarece familiile aflate în dificultate își căsătoresc fetele pentru a reduce presiunea financiară și costurile gospodăriei. Aceste căsătorii duc frecvent la o siguranță mai redusă și la o pierdere a puterii pentru tinerele femei.

Cum se adaptează femeile la căldura extremă

Adaptarea la o lume din ce în ce mai fierbinte necesită un efort coordonat al indivizilor și instituțiilor, dar femeile se adaptează deja, fără să aștepte sprijin instituțional.

În Ahmedabad, India, femeile au vopsit acoperișurile în alb și au folosit coji de nucă de cocos și deșeuri de hârtie pentru a crea acoperișuri mai răcoroase.

În Bangladesh, femeile au construit încăperi umbrite și ventilate atașate locuințelor, care oferă protecție de soare și intimitate, dar servesc și ca spații de întâlnire pentru comunitate.

În Jakarta, femeile au creat zone comunitare umbrite care funcționează ca centre informale de răcire.

Noul studiu arată că efectele căldurii asupra femeilor și bărbaților sunt diferite. Aceste diferențe sunt modelate nu doar de biologie, ci și de cultură, putere și intersecții între clasă socială, castă și statut migrator.