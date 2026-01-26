Antena Căutare
Cum trebuie să așezi tacâmurile în mașina de spălat vase. Cei mai mulți le poziționează greșit

Te-ai întrebat cum trebuie să așezi tacâmurile în mașina de spălat vase? Se pare că cei mai mulți consumatori le poziționează greșit.

Publicat: Luni, 26 Ianuarie 2026, 15:38 | Actualizat Luni, 26 Ianuarie 2026, 15:41
Poziția vaselor și tacâmurilor în mașina de spălat e importantă | Shutterstock

Atunci când vine vorba de tacâmurile în mașina de spălat vase, fiecare are propria metodă de a le poziționa.

Dar, potrivit experților, ar exista o metodă ideală atunci când vine vorba de igienizarea lor în mașina de spălat, scrie Daily Mail.

Experți din cadrul Which? au investigat situația și au descoperit că există o anumită regulă atunci când vine vorba de așezarea cuțitelor și furculițelor în sus sau în jos.

În plus, și producătorii mașinilor de spălat sunt de acord cu aceste rezultate.

Cum trebuie să așezi tacâmurile în mașina de spălat vase

„Nenumărate dispute în gospodării au fost declanșate de actul aparent simplu de a încărca mașina de spălat vase,” susțin experții de la Which?. „O întrebare care revine constant e „ar trebui să așezi tacâmurile cu vârful în sus sau în jos?”

Susținătorii metodei „în sus” afirmă că aceasta e singura modalitate prin care tacâmurile pot fi curățate și uscate corespunzător.

Pe de altă parte, adepții metodei „în jos” sunt convinși că așezarea obiectelor ascuțite cu vârful în jos e varianta mai sigură.

Deși ambele argumente au meritul lor, producătorii sunt cu toții de acord că tacâmurile ar trebui orientate în jos în mașina de spălat vase.

Dacă pui tacâmurile în mașina de spălat vase cu partea murdară în sus, aceasta va fi expusă direct jeturilor de apă, în loc să fie îngropată la baza coșului.

„În plus, poți vedea clar dacă tacâmurile sunt lipite unele de altele. Atunci când obiectele stau foarte apropiate, apa și detergentul nu pot circula și nu le pot curăța eficient,” au explicat experții. „Atunci când sunt orientate în sus, e mai ușor să observi aceste situații și să separi tacâmurile.”

Principalul argument pentru așezarea tacâmurilor cu vârful în jos este siguranța.

„Obiectele mai ascuțite, precum cuțitele, ar trebui puse cu lama în jos pentru a evita tăierea accidentală,” susțin experții. „Eviți să atingi capetele tacâmurilor și să le acoperi cu urme murdare de degete.”

Metoda „în jos” face, de asemenea, mai ușoară scoaterea tacâmurilor după finalizarea ciclului de spălare.

Cum cred producătorii de mașini de spălat că trebuie să fie așezate tacâmurile

Consensul în rândul producătorilor, inclusiv LG, Bosch și Beko, pare să fie acela de a așeza tacâmurile în mașina de spălat vase cu vârful în jos.

Dar experții Which? subliniază că ambele metode sunt acceptabile.

„Obiectele ascuțite ar trebui întotdeauna așezate cu lama în jos.” recomandă organizația.

„Restul tacâmurilor ar trebui așezate alternativ, în sus și în jos, pentru a preveni lipirea lor între ele și pentru a obține cele mai bune rezultate de curățare,” au continuat experții. „Chiar dacă descărcarea poate dura puțin mai mult, noi credem că merită.”

Atunci când vine vorba de mașina de spălat vase, mulți utilizatori cred că poate igieniza mai bine decât spălatul vaselor de mână. Dar pentru ca acest proces să aibă loc, vasele și tacâmurile trebuie să fie așezate corespunzător.

