Home News Inedit

De ce au mințit experții despre înălțimea reală a Muntelui Everest. Secretul ascuns acum 150 de ani

Puțini știu că, inițial, experții au mințit despre înălțimea reală a Muntelui Everest, cel mai înalt vârf din lume.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Iunie 2026, 17:33 | Actualizat Marti, 02 Iunie 2026, 17:35
Înălțimea Muntelui Everest e controversată | Shutterstock
Deși înălțimea Muntelui Everest a doborât recorduri, puțini știu că acesta a dus la o controversă surprinzătoare în trecut.

Înălțimea Muntelui Everest e controversată, în funcție de modul în care e măsurată, scrie IFL Science.

De fapt, titlul de cel mai înalt vârf din lume poate fi dezbătut între Everest și Vârful Mauna Kea, din Hawai'i.

Mauna Kea are o înălțime de 10.210 în total, de la bază, dar doar 4.205 din aceștia sunt deasupra nivelului mării.

De ce au mințit experții despre înălțimea reală a Muntelui Everest

Everest a fost escaladat și măsurat de multe ori de-a lungul anilor. Și estimările legate de înălțimea sa au variat.

Prima măsurătoare a muntelui a fost realizată la mijlocul secolului al XIX-lea și a fost făcută publică sub forma valorii de 29.002 picioare (8.840 metri). Interesant e că, deși această măsurătoare nu e exactă după standardele moderne, cei care au raportat-o știau chiar atunci că nu era complet corectă.

„Prima măsurătoare oficială a Everestului a avut loc în 1852. Topografii au efectuat măsurători din 6 puncte diferite și au obținut o valoare medie de 29.000 de picioare,” explică un studiu recent. „Această cifră părea prea rotundă pentru un raport oficial. Așa că au adăugat 2 picioare la rezultatul publicat, anunțând înălțimea de 29.002 picioare.”

Această valoare a fost considerată măsurătoarea oficială a Muntelui Everest timp de mai bine de 1 secol, până când Survey of India a stabilit în 1954 că înălțimea sa era de 8.848 metri (29.028 picioare).

De această dată, cifra a fost raportată exact, având avantajul că nu reprezenta un număr rotund atunci când era exprimată în picioare.

Totuși, înălțimea munților se poate schimba, iar măsurătorile Everestului nu s-au oprit aici.

Din cauza activității plăcii tectonice pe care se află Himalaya, înălțimile munților din regiune se modifică în timp. Unii geologi au sugerat că un cutremur din 2015 ar fi putut reduce dimensiunea calotei de gheață din vârful Everestului. Ca urmare, e posibil ca muntele să fie puțin mai scund.

Există și o controversă legată de faptul dacă această calotă de zăpadă și gheață ar trebui inclusă în măsurătoarea oficială.

Măsurătorile efectuate de autoritățile chineze indicau o înălțime de aproximativ 8.844,43 metri (29.017,15 picioare), mai mică decât valorile obținute de alte echipe de topografi din lume.

Diferența nu era cauzată de erori de măsurare, ci de faptul că China prefera să nu includă stratul de zăpadă și gheață și ia în considerare doar așa-numita „înălțime a rocii”.

După cutremurul din 2015, o echipă comună Nepal-China a realizat o nouă măsurătoare a muntelui și a stabilit că Everestul are 8.848,86 metri (29.032 picioare), cu aproape un metru mai mult decât la măsurătoarea anterioară.

Această evaluare a pus capăt controversei privind înălțimea oficială a Everestului. Desigur, valoarea ar putea să se schimbe din nou în viitor, pe măsură ce procesele geologice continuă să modeleze cel mai înalt munte al lumii.

