Casa Albă a dezvăluit scopul real al site-ului aliens.gov. La ce va fi folosit, de fapt

După săptămâni de speculații, Casa Albă a dezvăluit motivul real pentru care a cumpărat domeniul aliens. gov.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 01 Iunie 2026, 16:50 | Actualizat Luni, 01 Iunie 2026, 16:54
Bunicii și mama lui Donald Trump cu imigrat în SUA | Getty Images
După ce s-a aflat că autoritățile de la Casa Albă au cumpărat site-ul aliens. gov, mulți au crezut că acesta va fi folosit pentru a dezvălui noi documente legate de OZN-uri.

În aceeași perioadă, Casa Albă a dezvăluit mai multe documente legate de potențiale interacțiuni cu extratereștri, scrie Daily Mail.

Dar, acum, Casa Albă a dezvăluit exact motivul pentru care a cumpărat site-ul, unul foarte controversat.

Mulți au protestat modul în care a gestionat administrația lui Trump acest site și scopul său real.

Casa Albă a lansat în sfârșit misteriosul site aliens.gov, însă s-a dovedit că acesta nu a fost niciodată destinat dezvăluirilor despre OZN-uri, așa cum au susținut mai multe teorii ale conspirației.

Site-ul se deschide cu un text în stilul introducerilor din Star Wars. Apare un mesaj sumbru care avertizează că „Ei trăiesc printre noi”.

Ceea ce sugerează un secret guvernamental vechi de decenii despre forme de viață extraterestre care trăiesc nedetectate printre americanii obișnuiți.

Abia după ce utilizatorii derulează mai jos descoperă că site-ul nu e deloc despre extratereștri, ci afișează un contor în timp real al „întâlnirilor” forțelor federale de ordine cu migranți aflați ilegal în Statele Unite, alături de date privind aplicarea legislației privind imigrația și statistici despre arestări.

Domeniul, pe care administrația Trump l-a înregistrat în martie, include o bază de date în care pot fi căutate arestările efectuate de ICE, Serviciul pentru Imigrație și Control Vamal. Inclusiv istoricul infracțional presupus al persoanelor reținute, naționalitatea, antecedentele judiciare și presupusele legături cu bande criminale.

Site-ul îi direcționează de asemenea pe vizitatori către un portal ICE pentru raportarea „extratereștrilor suspecți” (suspicious aliens). Domeniul susține totodată că liderii guvernamentali au ascuns timp de decenii ceea ce descrie drept o „invazie” aflată în desfășurare.

Lansarea a provocat imediat reacții negative din partea comunității interesate de OZN-uri, ai cărei membri au acuzat Casa Albă că „a deturnat limbajul dezvăluirilor despre OZN-uri pentru o campanie privind imigrația.”

Publicul a criticat dur site-ul

„Vor folosi interesul public uriaș pentru OZN-uri, pentru extratereștri, și vor transforma această curiozitate într-un mesaj politic care nu are nimic de-a face cu misterul global al OZN-urilor,” a scris jurnalistul de investigație Jeremy Corbell pe X. „Casa Albă ia peste picior poporul american.”

„E o inițiativă fără precedent menită să atragă atenția asupra faptului că frontiera permeabilă din timpul administrației anterioare nu a pus în pericol doar familiile din statele de graniță, ci și mulți alți cetățeni din întreaga țară,” a declarat un oficial al Casei Albe

Textul de pe site acuză guvernul american că a ascuns existența imigranților ilegali de populație timp de 60 de ani. Ceea ce este fals.

„Extratereștrii au trăit printre noi, au locuit în cartierele noastre și au interacționat cu noi în viața de zi cu zi,” scrie pe site. „Au făcut cumpărături în aceleași magazine, au frecventat aceleași școli ca și copiii noștri și au dus vieți aparent normale. Cu o singură excepție: ei nu aparțin acestui loc.”

Un contor afișat pe site susține că au existat peste 3.1 milioane de „întâlniri”. Cifra continuă să crească. Site-ul nu explică însă perioada de timp la care se referă această statistică.

„Președintele Trump a fost primul care a atras atenția asupra pericolului real pe care îl reprezintă acești extratereștri pentru fiecare familie americană, fiecare comunitate și viitorul națiunii noastre,” continuă site-ul, care nu precizează faptul că și strămoșii lui Donald Trump au fost imigranți, la fel ca majoritatea cetățenilor americani actuali.

Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
