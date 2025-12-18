Antena Căutare
Home News Social Sărbătorile românilor, pline de nostalgie. Cât au plătit pentru o felie de pâine cu untură la târgul de Crăciun

Sărbătorile românilor, pline de nostalgie. Cât au plătit pentru o felie de pâine cu untură la târgul de Crăciun

Se apropie Crăciunul, iar perioada sărbătorilor vine întotdeauna cu nostalgiile timpurilor trecute. Iată cât au plătit românii pentru o delicatesă din comunism.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Joi, 18 Decembrie 2025, 14:11 | Actualizat Joi, 18 Decembrie 2025, 14:11
Galerie
Cât au plătit pentru o felie de pâine cu untură la târgul de Crăciun | Shutterstock

Românii țin mult la tradiții și, mai ales, la mâncărurile tradiționale. Târgurile de Crăciun din toată țara sunt acum pline de mirosuri îmbietoare și de turiști pofticioși. Printre produsele la mare căutare este pâinea cu untură.

Citește și: Cât a dat un român pe 2 ture la carusel și una cu sania VR a lui Moș Crăciun. Prețul colosal pentru 9 minute de distracție la târg

Cât au plătit românii pentru o felie de pâine cu untură

Produsele pe care părinții sau bunicii noștri le mâncau în copilăria lor sunt o amprentă a vremurilor pe care le trăiau, așa cum sunt și mâncărurile pe care le preferăm noi în prezent.

Articolul continuă după reclamă

Tâgurile de Crăciun sunt un amalgam de texturi, mirosuri, lumini și voci. Aici trecutul și prezentul se contopesc și rezultă un kitsch acceptat de majoritatea turiștilor care le trec pragul, în ciuda prețurilor din ce în ce mai piperate.

Citește și: Prețurile de la târgurile de Crăciun din București 2025. Cât te costă să mergi la Piața Constituției sau la Piața Universității

Unii dintre ei au fost ademeniți de produsele tradiționale, printre care și pâinea cu untură. Potrivit unei surse, în târgul de Crăciun din Timișoara, o felie de pâine de 15 grame unsă cu untură costă aproximativ 10 lei. Pentru 1 kilogram de șorici, pofticioșii au plătit peste 150 de lei, la fel și pentru urechile de porc. Pentru un langoș, care în mod normal ar cheltui aproximativ 5 lei, în târgurile de Crăciun oamenii sunt dispuși să dea și 15 sau 20 de lei.

Pâinea cu untură nu era un lux, nici jumările sau langoșul și pe listă ar mai intra alte și alte produse de acest fel. Însă în prezent, valorea sentimentală le-a dat acestor produse un iz special. Gustul de odinioară îi face pe cei mai mulți să revină la vremuri din copilărie sau tinerețe, când viața abia începea. De aici și nostalgia pentru timpurile trecute, pentru mâncăruri și fețe cunoscute.

Citește și: Rețetă tradițională jumări de porc explicată pas cu pas - secretul unor jumări crocante și delicioase

Toate aceste emoții sunt mult mai accentuate în pragul sărbătorilor, când ”bilanțul” personal sau în familie este palpabil. Astfel că, fiecare prețuiește amintirile cu cei dragi mai mult, iar dacă pentru a se simți aproape de ei este nevoit să plătească mai mult, o va face. Fără să ia în calcul că, la 150 de lei, poate cumpăra mai multe kilograme de carne de vită sau de porc de calitate.

„Preţurile sunt mari, într-adevăr, dar dacă îmi place ceva iau şi nu cumpăr în fiecare zi la preţul ăsta, nu?” spus un turist.

Citește și: Tradiții și obiceiuri de Ignat 2025. Ce se face și ce trebuie să eviți cu orice preț atunci când se sacrifică porcii de Crăciun

felii de pâine cu untură și ceapă
+15
Mai multe fotografii

Creșterea prețurilor nu ține doar de costul materiilor prime sau de ”intrarea într-un trend gastronomic” a produselor tradiționale, ci și de chiria pentru un stand la târgurile de acest fel. În Timișoara, pentru chiria unei căsuțe pe o durată de aproximativ 40 de zile, producătorii plătesc până la 38.500 de lei. Potrivit sursei menționate anterior, prețul chiriilor a crescut cu 2.000-3.000 de lei față de anul trecut.

Rezultate Loto azi, 18 decembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia ruşinoasă pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” Pensia ruşinoasă pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: &#8220;Dreptate mioritică&#8221;
Observatornews.ro Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ. Aici temperaturile ajung şi la - 45 de grade Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ. Aici temperaturile ajung şi la - 45 de grade
Antena 3 Apar detalii uluitoare în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Au fost audiați șoferul și bucătăreasa, urmează iubitul cu 50 de ani mai tânăr Apar detalii uluitoare în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Au fost audiați șoferul și bucătăreasa, urmează iubitul cu 50 de ani mai tânăr
SpyNews Care este programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun. Cum se lucrează pe 24, 25 și 26 decembrie 2025 Care este programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun. Cum se lucrează pe 24, 25 și 26 decembrie 2025

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
(P)Șoferii, lucrătorii în depozit, casierii, mecanicii și personalul de curățenie-cei mai căutați candidați fără studii superioare
(P)Șoferii, lucrătorii în depozit, casierii, mecanicii și personalul de curățenie-cei mai căutați candidați...
Cum poți reduce praful din casă. Metode simple recomandate de specialiști
Cum poți reduce praful din casă. Metode simple recomandate de specialiști Catine.ro
(P) Dinți strâmbi și alte semne că ai nevoie de aparat dentar
(P) Dinți strâmbi și alte semne că ai nevoie de aparat dentar
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie”
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme... Elle
Care este programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun. Cum se lucrează pe 24, 25 și 26 decembrie 2025
Care este programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun. Cum se lucrează pe 24, 25 și 26 decembrie 2025 Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Turtă dulce la tavă cu gem și glazură de ciocolată. Prăjitura iernilor de altădată
Turtă dulce la tavă cu gem și glazură de ciocolată. Prăjitura iernilor de altădată HelloTaste.ro
Apar detalii uluitoare în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Au fost audiați șoferul și bucătăreasa, urmează iubitul cu 50 de ani mai tânăr
Apar detalii uluitoare în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Au fost audiați șoferul și bucătăreasa, urmează... Antena3.ro
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii useit
Horoscopul zilei de 19 decembrie 2025. Racii sunt empatici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 decembrie 2025. Racii sunt empatici. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Salvare ratată: Bazinul Lunca Mare, inutil când 100.000 de oameni aveau nevoie de apă
Salvare ratată: Bazinul Lunca Mare, inutil când 100.000 de oameni aveau nevoie de apă Jurnalul
Culorile de păr ale anului 2026: inspirații între naturalețe și glamour
Culorile de păr ale anului 2026: inspirații între naturalețe și glamour Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ. Aici temperaturile ajung şi la - 45 de grade
Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ. Aici temperaturile ajung şi la - 45 de grade Observator
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă MediCOOL
Carne fragedă de porc cu ananas, în sos dulce-acrișor
Carne fragedă de porc cu ananas, în sos dulce-acrișor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului UseIT
Prăjitură de iarnă cu mandarine sau portocale și blat pufos cu iaurt
Prăjitură de iarnă cu mandarine sau portocale și blat pufos cu iaurt Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x