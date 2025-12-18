Sărbătorile românilor, pline de nostalgie. Cât au plătit pentru o felie de pâine cu untură la târgul de Crăciun

Se apropie Crăciunul, iar perioada sărbătorilor vine întotdeauna cu nostalgiile timpurilor trecute. Iată cât au plătit românii pentru o delicatesă din comunism.

Românii țin mult la tradiții și, mai ales, la mâncărurile tradiționale. Târgurile de Crăciun din toată țara sunt acum pline de mirosuri îmbietoare și de turiști pofticioși. Printre produsele la mare căutare este pâinea cu untură.

Cât au plătit românii pentru o felie de pâine cu untură

Produsele pe care părinții sau bunicii noștri le mâncau în copilăria lor sunt o amprentă a vremurilor pe care le trăiau, așa cum sunt și mâncărurile pe care le preferăm noi în prezent.

Tâgurile de Crăciun sunt un amalgam de texturi, mirosuri, lumini și voci. Aici trecutul și prezentul se contopesc și rezultă un kitsch acceptat de majoritatea turiștilor care le trec pragul, în ciuda prețurilor din ce în ce mai piperate.

Unii dintre ei au fost ademeniți de produsele tradiționale, printre care și pâinea cu untură. Potrivit unei surse, în târgul de Crăciun din Timișoara, o felie de pâine de 15 grame unsă cu untură costă aproximativ 10 lei. Pentru 1 kilogram de șorici, pofticioșii au plătit peste 150 de lei, la fel și pentru urechile de porc. Pentru un langoș, care în mod normal ar cheltui aproximativ 5 lei, în târgurile de Crăciun oamenii sunt dispuși să dea și 15 sau 20 de lei.

Pâinea cu untură nu era un lux, nici jumările sau langoșul și pe listă ar mai intra alte și alte produse de acest fel. Însă în prezent, valorea sentimentală le-a dat acestor produse un iz special. Gustul de odinioară îi face pe cei mai mulți să revină la vremuri din copilărie sau tinerețe, când viața abia începea. De aici și nostalgia pentru timpurile trecute, pentru mâncăruri și fețe cunoscute.

Toate aceste emoții sunt mult mai accentuate în pragul sărbătorilor, când ”bilanțul” personal sau în familie este palpabil. Astfel că, fiecare prețuiește amintirile cu cei dragi mai mult, iar dacă pentru a se simți aproape de ei este nevoit să plătească mai mult, o va face. Fără să ia în calcul că, la 150 de lei, poate cumpăra mai multe kilograme de carne de vită sau de porc de calitate.

„Preţurile sunt mari, într-adevăr, dar dacă îmi place ceva iau şi nu cumpăr în fiecare zi la preţul ăsta, nu?” spus un turist.

Creșterea prețurilor nu ține doar de costul materiilor prime sau de ”intrarea într-un trend gastronomic” a produselor tradiționale, ci și de chiria pentru un stand la târgurile de acest fel. În Timișoara, pentru chiria unei căsuțe pe o durată de aproximativ 40 de zile, producătorii plătesc până la 38.500 de lei. Potrivit sursei menționate anterior, prețul chiriilor a crescut cu 2.000-3.000 de lei față de anul trecut.