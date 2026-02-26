Samsung lansează seria Galaxy S26. Ce preț au noile smartphone-uri

Antena Căutare
Samsung lansează seria Galaxy S26, cu noi funcții AI și un design care se aseamănă cu seria precedentă, Galaxy S25.

Publicat: Joi, 26 Februarie 2026, 15:33 | Actualizat Joi, 26 Februarie 2026, 15:36
Modelele Samsung Galaxy S26 au un design similar cu telefoanele din seria precedentă | Shutterstock

Cea mai nouă serie de smartphone-uri Galaxy,, dezvăluită în cadrul evenimentului Galaxy Unpacked, promite optimizarea opțiunilor și noi funcții AI.

Design-ul smartphone-urilor e similar cu cel al seriei precedente, dar cu o schimbare notabilă.

Ecranul are un filtru protector, care nu permite altor persoane din apropiere să vadă ce e pe display, numit Privacy Display, scrie Wired.

Din serie fac parte 3 smartphone-uri, Galaxy S26, Galaxy S26+și Galaxy Ultra.

Samsung lansează seria Galaxy S26

Samsung lansează seria Galaxy S26, care află în acest moment în perioada de precomandă. Vânzările oficiale încep pe 11 martie.

Modelele Galaxy S26 și S26+ sunt cu 100 de dolari mai scumpe decât versiunile din seria precedentă.

În cadrul aceluiași eveniment, Samsung a prezentat și o nouă pereche de căști wireless, Galaxy Buds4, cu un preț de 179 dolari, și Buds4 Pro, de 249 dolari. Și acestea vor fi disponibile tot de pe 11 martie.

Galaxy S26 Ultra introduce o funcție nouă pe piața smartphone-urilor, cu un ecran de confidențialitate integrat.

Un efect similar putea fi obținut până acum cu ajutorul unor folii speciale, dar aceasta e o funcție bazată pe hardware. Panoul OLED folosește 2 tipuri de pixeli, unii direcționează lumina direct către ochii utilizatorului, iar alții, mai largi, permit luminii să se răspândească lateral.

Când Privacy Display e activat, pixelii laterali sunt dezactivați, ceea ce limitează drastic ceea ce pot vedea persoanele din jur. Nu blochează doar vizibilitatea din stânga și dreapta, ca majoritatea foliilor de confidențialitate, ci și din partea de sus și de jos.

Avantajul față de o folie obișnuită e că Privacy Display poate fi personalizat prin software. Poți activa funcția pentru întregul ecran printr-o simplă apăsare în meniul Quick Settings sau o poți seta pentru notificări, pentru aplicații individuale ori pentru aplicațiile protejate cu PIN sau parolă, precum cele bancare.

La nivel de design, Galaxy S26 Ultra folosește acum aluminiu în loc de titan, ceea ce îl face cu 4 grame mai ușor.

Există și un nou design al sistemului de răcire prin cameră de vapori, care gestionează căldura mult mai rapid. Schimbarea oferă performanță susținută mai bună în sarcini solicitante pentru procesor, precum jocurile video.

Cât costă telefoanele Galaxy S26

La nivelul specificațiilor tehnice, Galaxy S26 are un ecran de 6,3 inchi Corning Gorilla Glass Victus 2, cu un procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 de 12 GB RAM. E disponibil în 2 versiuni de spațiu de stocare, 256 sau 512 GB.

Telefonul e dotat cu o baterie de 4.300 mAh și permite și încărcare wireless de până la 15 W. Pe spate are un sistem cu 3 camere, de 50, 12, respectiv 10 MP, pe când cea selfie e de 12 MP. Modelul de bază Galaxy S26 costă 900 de dolari, cu 100 de dolari mai mult decât Galaxy S25.

Galaxy S26+ are un ecran mai mare, de 6.7 inchi, și un procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, tot cu 12 GB RAM și aceleași opțiuni de spațiu de stocare precum modelul de bază. Dar e dotat cu o baterie de 4.900 mAh și încărcare wireless de până la 20W. Camerele sunt identice cu cele de pe Galaxy S26 și modelul S26+ costă 1.100 de dolari.

Galaxy S26 Ultra e cel mai mare telefon din serie, cu un ecran de 6.9 inchi. E dotat cu un procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, dar care e disponibil în 2 versiuni, de 12 sau 16 GB RAM. Există 3 versiuni în funcție de spațiu de stocare, de 256 GB, 512 GB sau 1 TB.

Are o baterie de 5.0000 mAh, cu 4 camere pe spate, cel mai mare senzor fiind de 200 MP. Camera selfie e tot de 12 MP. Modelul Ultra e disponibil de la un preț de 1.300 de dolari.

