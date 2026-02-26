NASA a dezvăluit numele astronautului care a dus la prima evacuare de urgență de pe ISS. Ce probleme de sănătate a avut

Antena Căutare
La câteva săptămâni de la prima evacuare de urgență de pe ISS, NASA a dezvăluit numele astronautului care a avut probleme de sănătate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 26 Februarie 2026, 16:58 | Actualizat Joi, 26 Februarie 2026, 17:00
NASA a dezvăluit ce astronaut a avut probleme medicale la bordul ISS | Profimedia Images

NASA a dezvăluit noi detalii despre situația medicală care a forțat prima evacuare de urgență din istoria Stației Spațiale Internaționale.

Agenția a confirmat că a fost vorba despre astronautul Mike Fincke, în vârstă de 58 de ani, scrie Daily Mail.

Fincke a avut probleme de sănătate ce au forțat evacuarea de urgență pentru misiunea Crew-11.

Întoarcerea pe Pământ a fost considerată alternativa cea mai sigură în această situație.

Articolul continuă după reclamă

Fincke a refuzat să ofere detalii specifice despre afecțiunea sa sau despre starea actuală de sănătate. Însă și-a lăudat colegii și echipa medicală pentru „profesionalismul și dedicarea” lor. A declarat și că eforturile acestora „au asigurat un rezultat pozitiv”.

Potrivit astronautului, NASA a stabilit că o întoarcere anticipată, atent coordonată, reprezenta cea mai sigură opțiune. Aceasta permitea echipajului acces la investigații imagistice avansate care nu sunt disponibile pe stația spațială.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a declarat luna trecută că decizia a fost luată dintr-un exces de precauție. A menționat că episodul medical al lui Fincke a fost considerat „serios” și necesita îngrijiri suplimentare pe Pământ.

Citește și: Ce se va întâmpla în timpul misiunii Artemis II. NASA trimite iar oameni către Lună pentru prima dată în 50 de ani

Din Crew-11 au mai făcut parte cosmonautul Roscosmos Oleg Platonov, astronauta NASA Zena Cardman și astronautul Agenției Japoneze de Explorare Aerospațială (JAXA), Kimiya Yui. Echipajul a amerizat în largul coastelor orașului San Diego, California, pe 15 ianuarie.

„Mă simt foarte bine și voi continua procesul standard de readaptare după zbor la Johnson Space Center al NASA din Houston,” a declarat Fincke. „Zborul spațial e un privilegiu incredibil și o reamintire a cât de umani suntem. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin.”

Aceasta a fost prima dată când o misiune a unui echipaj aflat la bordul Stației Spațiale Internaționale a fost încheiată mai devreme din motive medicale.

Echipajul Crew-11 urma să se întoarcă în februarie

Crew-11 a ajuns la ISS pe 1 august anul trecut. Ceea ce însemna că revenirea lor era programată inițial pentru sfârșitul lunii februarie.

Cei 4 astronauți urmau să plece după sosirea Crew-12 cu o nouă capsulă SpaceX Dragon, nu mai devreme de 15 februarie. Totuși, misiunea Crew-12 a fost lansată către ISS pe 13 februarie.

Deși NASA nu a oferit detalii despre urgența medicală, Fincke a sugerat un indiciu în timpul primei apariții publice a echipajului după întoarcerea pe Pământ. El a spus că un anumit dispozitiv a fost „extrem de util” în timpul crizei.

„Faptul că aveam un aparat portabil de ecografie ne-a ajutat în această situație. Am putut examina lucruri pe care altfel nu le-am fi putut vedea,” a explicat el.

Citește și: NASA a dezvăluit adevăratul motiv pentru care astronauții Starliner au fost blocați în spațiu: „La fel ca dezastrul Challenger”

Deși astronautul nu a detaliat natura urgenței medicale, utilizarea ecografiei sugerează 2 posibile motive, susțin experții.

În primul rând, ecografiile sunt frecvent folosite pentru a evalua funcționarea sistemului cardiovascular al astronauților în condiții de gravitație redusă. O altă utilizare principală a ecografiei în spațiu este monitorizarea sănătății ochilor astronauților.

Totuși, ecografia poate fi folosită și ca instrument general de diagnostic într-un număr foarte mare de situații medicale. Rămâne neclar care a fost exact urgența medicală sau cum a contribuit ecografia la gestionarea ei.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
