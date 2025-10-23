Rețeta incredibil de bună de ghiveci de legume pentru iarnă la borcan

Ghiveciul de legume pentru iarnă este una dintre acele rețete care adună în același borcan toată bogăția toamnei. Aromat, colorat și hrănitor, el devine în zilele reci un fel de mâncare gustos și sățios, pregătit simplu, dar cu grijă, pentru a rezista luni întregi în cămară.

Ghiveciul la borcan pentru iarnă este perfect ca aperitiv, garnitură sau chiar ca fel principal în zilele de post | Shutterstock

Secretul unui ghiveci reușit stă în diversitatea legumelor și în echilibrul dintre ele. Roșiile coapte dau dulceața de bază, ardeii și morcovii aduc culoare și consistență, vinetele și dovleceii îmbogățesc textura, iar fasolea verde, mazărea sau conopida adaugă prospețime. Fiecare ingredient este gătit lent, la foc mic, astfel încât să-și păstreze gustul propriu, dar să contribuie și la armonia întregului.

La fel de importantă este metoda de conservare. Ghiveciul se pune fierbinte în borcane sterilizate, se închide ermetic și se fierbe la bain-marie pentru a rezista peste iarnă. Depozitat la rece și la întuneric, acest preparat tradițional rămâne la fel de gustos până primăvara, gata să fie servit ca fel de post, garnitură sau chiar bază pentru alte rețete. Astfel, o rețetă simplă se transformă într-un stâlp al cămării de iarnă, plin de savoare și amintiri.

De ce legume ai nevoie pentru ghiveciul de legume pentru iarnă

Pentru un ghiveci de legume pentru iarnă ai nevoie de roșii bine coapte pentru bază, ardei gras și kapia pentru dulceață și culoare, vinete și dovlecei pentru consistență, morcovi și ceapă pentru gust, fasole verde și mazăre pentru prospețime, conopidă și varză pentru textură crocantă, iar ca arome se adaugă pătrunjel, țelină, mărar și foi de dafin. Toate aceste legume, combinate și fierte lent în suc propriu și bulion, dau un preparat bogat și hrănitor, păstrat la borcan pentru iarnă.

Cum se prepară ghiveciul delicios cu legume

Ingrediente

3 kg roșii bine coapte

2 kg ardei gras roșu și galben

1,5 kg vinete

1 kg dovlecei

1 kg morcovi

1 kg ceapă

500 g fasole verde

500 g mazăre boabe

1 conopidă mică (aproximativ 600 g)

1/2 varză albă mică (aproximativ 400 g)

300 ml ulei de floarea-soarelui

4 foi de dafin

10 g piper boabe

20 g sare grunjoasă, neiodată

20 g zahăr

1 legătură pătrunjel verde

1 legătură mărar verde

Mod de preparare

Roșiile se spală, se opăresc 1 minut în apă clocotită, apoi se decojesc și se dau prin mașina de tocat sau blender, pentru a obține un suc consistent. Se pune sucul într-o oală mare și se fierbe 20 de minute, amestecând din când în când, până capătă densitate.

Între timp, vinetele și dovleceii se curăță de coajă și se taie cuburi, apoi se presară cu sare și se lasă 20 de minute la scurs, pentru a elimina lichidul amar. Ceapa se taie solzișori, morcovii rondele subțiri, ardeii fâșii, conopida se desface în buchețele mici, iar varza se toacă fideluță. Fasolea verde se curăță de capete și se taie bucăți de 3–4 cm.

Într-o cratiță mare se încinge uleiul și se călește ceapa 4–5 minute, până devine sticloasă. Se adaugă morcovii și se mai lasă 5 minute, apoi ardeii, vinetele, dovleceii, fasolea verde, mazărea și conopida. Se amestecă ușor, astfel încât legumele să nu se zdrobească, și se toarnă sucul de roșii. Se adaugă foile de dafin, piperul, sarea și zahărul. Se fierbe totul la foc mic 40–50 de minute, până când legumele sunt pătrunse, dar nu terciuite.

La final, se adaugă varza și verdețurile tocate mărunt, se mai lasă 10 minute pe foc și apoi se oprește flacăra. Ghiveciul fierbinte se pune imediat în borcane sterilizate, se închid bine capacele și se fierb la bain-marie 30 de minute pentru siguranță. Se lasă să se răcească sub o pătură groasă, apoi se depozitează în cămară.

Rezultatul este un ghiveci de legume aromat, colorat și hrănitor, care poate fi servit ca fel de post, garnitură sau chiar bază pentru mâncăruri mai complexe în timpul iernii.

Cât timp se păstrează

Ghiveciul de legume la borcan se păstrează 6–12 luni dacă este pus fierbinte în borcane sterilizate, capsat etanș și sterilizat ulterior la bain-marie 25–30 de minute, apoi depozitat la 10–15°C, în cămară răcoroasă și întunecată. Fără tratamentul termic final, termenul coboară la 3–6 luni. Aruncă orice borcan cu capac bombat, miros/sirop tulbure sau semne de fermentație.