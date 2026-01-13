Descoperirea din SUA care e mai veche decât piramidele din Egipt. Ce au găsit experții într-un lac

Descoperirea din SUA care e mai veche decât piramidele din Egipt a încântat experții, după ce au identificat-o de pe fundul unui lac.

Experții au găsit urmele unei civilizații misterioase pe fundul unui lac din SUA | Shutterstock

O descoperire preistorică dintr-un lac din Winconsin, SUA, a dezvăluit existența unui culturi avansate în acea zonă, în aproximativ aceeași perioadă în Egiptul antic se dezvolta.

Experții au descoperit 6 bărci canoe pe fundul lacului Mendota, scrie Daily Mail.

Potrivit estimărilor, una dintre ele are o vechime de 5.200 de ani. Adică e mai veche decât Marea Piramidă de la Giza, ce are o vechime de 4.500 de ani.

În total, în timpul explorării lacului, proiect arheologic ce a început în 2021, au fost descoperite 16 astfel de bărci. Toate au fost create din trunchiul copacilor, cu ajutorul focului și uneltelor simple precum pietre și cochilii.

Experții au testat lemnul și au concluzionat că bărcile canoe au fost construite între anul 1300 d.Hr. și 3000 î.Hr.

Descoperirea sugerează existența unei civilizații anterior necunoscute, care s-a dezvoltat în zonă timp de mii de ani. Civilizația ar fi fost implicată în comerț și pescuit, de-a lungul unei rețele de transport ce străbătea actuala regiune din centrul și vestul SUA.

Cercetătorii de la Wisconsin Historical Society (WHS) au declarat că noile descoperiri rescriu ceea ce știm despre istoria Americii de Nord. Experții susțin că oamenii de pe continent au trăit și s-au dezvoltat în comunități organizate mult mai devreme decât se credea anterior.

Bărcile canoe au fost descoperite la aproximativ 9 metri sub suprafața apei. Au fost găsite în grupuri, în apropierea unor trasee naturale, ceea ce sugerează că lacul a fost un loc intens circulat timp de generații.

Cea mai veche ambarcațiune recuperată din lacul Mendota ar fi fost construită de strămoșii unui grup cunoscut sub numele de Ho-Chunk. Experții au comparat abilitățile lor de a construi bărci cu cele ale Egiptului antic.

O civilizație antică necunoscută până acum s-ar fi dezvoltat în acea zonă

Până în prezent, doar 2 dintre cele 16 canoe identificate în lacul Mendota au fost scoase din apă. În acest moment, se apropie de finalul unui proces de conservare desfășurat pe parcursul mai multor ani. Una dintre ambarcațiuni are o lungime de aproximativ 4.3 metri și o vechime de circa 3.000 de ani.

Aceste ambarcațiuni antice au fost realizate prin scobirea trunchiurilor de copac. Au fost confecționate din esențe tari precum stejarul roșu și stejarul alb. Cea mai veche dintre ele a fost sculptată dintr-un trunchi de stejar roșu.

Echipa WHS a remarcat că utilizarea stejarului era neobișnuită, deoarece stejarul roșu absoarbe de obicei apa prin porii deschiși ai lemnului, ceea ce ar putea face bărcile mai grele în apă.

Cu toate acestea, se crede că societatea misterioasă care a construit-o ar fi pregătit copacii astfel încât să se formeze blocaje naturale, numite tiloze, în structura lemnului.

Arheologii suspectează că populațiile native din zonă selectau copaci stresați sau deteriorați, ori îi răneau intenționat în timpul creșterii, pentru a produce trunchiuri mai rezistente.