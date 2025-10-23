„Aria 51 din Egipt” a uimit experții. De ce ar fi fost ascunsă zona de armată

„Aria 51 din Egipt” a fost descoperită la o distanță de doar 5 kilometri distanță de Marea Piramidă din Cairo.

„Aria 51 din Egipt” e un sit misterios numit Zawyet El Aryan, ce ar fi fost ascuns și blocat de către armată timp de mai multe decenii.

Arheologul Alessandro Barsanti a excavat inițial situl la începutul secolului trecut, scrie Daily Mail.

Atunci, arheologul a găsit o groapă imensă în forma literei T, săpată la o adâncime de 30 de metri.

Pereții săi sunt acoperiți cu pietre de granit masive sculptate.

„Aria 51 din Egipt” a uimit experții

În „Aria 51 din Egipt” se află o serie de camere. Într-una din ele se află un vas adânc, cu un capac de granit. Atunci când a descoperit situl, Barsanti a susținut că vasul ar fi conținut urme ale unei substanțe necunoscute.

Mulți egiptologi cred că situl a fost inițial destinat să devină o piramidă neterminată, deși nu a fost ridicată nicio suprastructură deasupra gropii.

Adevărata menire a sitului rămâne un mister. Însă inscripții descoperite în interior includ cuvântul „Seba”, interpretat de unii cercetători drept termenul egiptean antic pentru „poartă către stele”.

Camerele au podelele masive din granit, pereții netezi din calcar și un vas central sigilat. Alături de dimensiunea sitului, acestea au alimentat speculațiile privind un scop avansat sau ceremonial. Au apărut și teorii ale conspirației legate de sit.

Misterul s-a adâncit în anii 1960, când armata egipteană a preluat controlul asupra sitului. Armata a interzis orice săpături moderne și tururi. Singura documentație detaliată a complexului e reprezentată de fotografiile lui Barsanti.

În timpul săpăturilor originale ale lui Barsanti, s-au găsit inscripții scrise cu cerneală neagră și roșie pe pereț. Deși nimeni nu cunoaște textul complet sau sensul său exact, termenii se traduc prin „stea” și „esență vitală” sau „forță a vieții”.

Experții au remarcat că e probabil ca termenul să fi fost numele unui constructor sau o reprezentare simbolică a unei figuri din acea perioadă.

Complexul are o dimensiune impresionantă

Structura în formă de T este sculptată direct în stânca naturală, cu pereți netezi. Dar aceștia nu sunt placați cu piatră.

Camera aflată la capătul puțului nu a fost niciodată terminată. Doar podeaua a fost complet finisată și acoperită cu blocuri masive de granit. Fiecare dintre ele are dimensiuni de aproximativ 4.5 metri lungime și 2.5 metri grosime, cu o greutate de până la 8 tone.

Scopul exact al complexului rămâne necunoscut. Mulți egiptologi cred că situl reprezenta începutul unui complex piramidal neterminat, din dinastiile a III-a sau a IV-a.

Alții, însă, consideră că a fost o fundație experimentală sau o cameră ceremonială care nu a fost finalizată

Vasul măsoară aproximativ 3 metri lungime, 2 metri lățime și 1.5 metri adâncime. E sigilat cu un capac de granit, ceea ce sugerează că a fost conceput ca un recipient închis.

Arheologii au susținut, de asemenea, că ar fi descoperit o tabletă de dedicație deteriorată purtând numele regelui Djedefre, ceea ce ar putea lega situl de acest conducător al Dinastiei a IV-a. Totuși, autenticitatea și semnificația tabletei rămân subiecte de dezbatere între specialiști.