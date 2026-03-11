Dovada că a venit primăvara în București. Cum au fost surprinse în zbor primele berze deasupra orașului

Primele berze au fost surprinse în zbor deasupra Bucureștiului, semn clar că primăvara a sosit. Imaginile spectaculoase marchează întoarcerea păsărilor migratoare în Capitală.

Primele raze ale soarelui nu au fost suficiente pentru a ne asigura că iarna geroasă a trecut. Acum, însă, au apărut dovezi incontestabile că vremea caldă este aici, iar primăvara își poate intra, în cele din urmă, în drepturi.

Dovada că a venit primăvara în București

Semnele primăverii nu mai pot fi ignorate. Pe lângă ghioceii din parc și florile de primăvară care abundă în piețe, luna martie a adus un cadou important pentru iubitorii de natură. Primele berze au sosit în Capitală, iar aceasta este dovada că soarele este pregătit să ofere mai multă căldură și lumină ca niciodată.

Primăvara este deja aici, iar berzele se întorc în București. Sucursala București a Societății Ornitologice Române a transmis pe pagina sa oficială de Facebook că primele patru berze au ajuns în Capitală. Acestea au fost observate pe cer și fotografiate în timp ce zburau deasupra orașului.

Cele patru berze au fost surprinse în zbor de către Andrei Dobriu, care a declarat că apariția lor este dovada că primăvara nu este departe și că vremea caldă nu va mai fi doar un vis.

Ce păsări protejate au mai fost surprinse în București

Berzele nu sunt singurele păsări observate pe cerul Bucureștiului. O pasăre dintr-o specie protejată, corcodelul mare, a fost găsită rănită de către un polițist. Pasărea se afla în zăpadă și a fost transportată la o fundație unde a primit îngrijiri, iar mai apoi a fost eliberată în natură.

Conform declarațiilor oficiale, corcodelul a fost eliberat pe Lacul Tineretului.

„A fost readusă în natură și și-a luat zborul. Frumoasa pasăre este din nou liberă”, a spus un reprezentant al fundației.

Pasărea a fost inițial adusă la fundație de polițist. Medicii veterinari i-au îngrijit leziunea superficială pe care o avea la picior, iar ulterior pasărea și-a luat zborul pe Lacul Tineretului. Se presupune că Delta Văcărești este locul din care a venit. Delta avea la acea vreme ochiurile de apă înghețate, iar corcodelul mare are, în general, nevoie de un luciu întins de apă pentru a-și putea lua zborul.

Acesta a fost unul dintre motivele pentru care a fost eliberat pe Lacul Tineretului, dar și pentru a rămâne în continuare în apropierea fostului său habitat. Fiind o specie protejată, medicii veterinari i-au atașat un inel de identificare. În acest fel, pasărea va rămâne în atenția specialiștilor în cazul în care va mai avea parte de o aterizare forțată și va fi nevoie de îngrijiri.

Până atunci, oamenii se pot bucura în continuare de sosirea primăverii.