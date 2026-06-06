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Experții au descoperit că rotația Pământului se schimbă „fără precedent”. Ce cauzează fenomenul îngrijorător

Potrivit experților, rotația Pământului se schimbă „fără precedent”, un fenomen care ar putea schimba planeta semnificativ.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 06 Iunie 2026, 07:00 | Actualizat Marti, 02 Iunie 2026, 16:55
Rotața Pământului trece printr-o transformare fără precedent | Shutterstock
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În fiecare zi, fără să observăm, rotația Pământului durează puțin mai mult. Această schimbare e măsurată în fracțiuni de secundă.

Dar forțele necesare pentru a produce acest fenomen sunt extraordinar de mari, scrie BBC News.

Potrivit unui nou studiu, ritmul la care se schimbă zilele noastre e „fără precedent” în 3.6 milioane de ani de istorie geologică.

Astfel, experții trag un semnal de alarmă despre potențialele efecte asupra planetei.

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Experții au descoperit că rotația Pământului se schimbă „fără precedent”

Descoperirile arată că, pe măsură ce calotele glaciare polare și ghețarii se topesc din cauza schimbărilor climatice, apa care era odinioară blocată la latitudini înalte ajunge în oceane și se răspândește spre Ecuator.

Acest lucru deplasează masa departe de poli și, astfel, încetinește rotația Pământului.

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Studii anterioare au arătat deja că schimbările climatice au efecte neobișnuite asupra rotației planetei noastre.

Acum, o echipă de la Universitatea din Viena și ETH Zurich a analizat trecutul geologic pentru a vedea dacă a mai existat vreodată o rată de schimbare comparabilă cu cea de astăzi. Dar nu au găsit niciun moment similar.

Durata unei zile nu a fost niciodată perfect constantă. Rotația Pământului e influențată permanent de atracția gravitațională a Lunii, de procesele din interiorul planetei și de schimbările din atmosferă.

Aceste forțe acționează în direcții diferite. De-a lungul erelor geologice, au provocat variații ale duratei zilei. Ceea ce au demonstrat acum experții e că schimbările climatice au devenit suficient de puternice pentru a intra în competiție cu toate aceste influențe și, în timp, chiar pentru a le depăși.

Cum va fi afectat Pământul de aceste schimbări

Rata actuală de prelungire a zilei cauzată de schimbările climatice, de 1.33 milisecunde pe secol, pare nesemnificativă. Însă forțele implicate sunt uriașe.

„O astfel de modificare a duratei zilei necesită o redistribuire colosală a masei. Aproximativ 1.000 de gigatone mutate de la poli către oceane,” susține profesorul Benedikt Soja de la ETH Zurich. „Pentru a vizualiza această cantitate, imaginați-vă un cub solid de gheață amplasat deasupra orașului New York. Ar avea o înălțime de 10 kilometri, mai mare decât Muntele Everest.”


„Schimbarea energiei de rotație a Pământului e echivalentă cu cea a unui cutremur cu magnitudinea 9.0,” a declarat Mostafa Kiani Shahvandi de la Universitatea din Viena, autorul principal al studiului.

Într-un scenariu cu emisii ridicate și utilizare continuă a combustibililor fosili, schimbările climatice ar putea deveni până la sfârșitul secolului principalul factor care influențează durata zilei, depășind chiar și efectul gravitațional al Lunii.

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„Deși o milisecundă pare infimă, acest efect e esențial pentru sistemele de cronometrare ultra-precise necesare navigației GPS pe Pământ și navigației navelor spațiale în Sistemul Solar,” susțn experții.

Mai mult, aceste modificări la scară planetară reflectă impactul profund pe care oamenii îl au asupra ecosistemului terestru. Redistribuirea masivă a apei e strâns legată de fenomene meteorologice extreme și de creșterea nivelului mărilor, care vor influența semnificativ zonele în care oamenii vor putea locui în siguranță în viitor.

„Cea mai importantă concluzie e că influența umană asupra sistemului Pământului a devenit atât de profundă încât schimbăm acum chiar modul în care planeta noastră se rotește,” susțin experții.

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