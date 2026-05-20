Antena Căutare
Home News Inedit Orașele lumii care se scufundă. În cât timp ar putea să dispară, potrivit experților

Orașele lumii care se scufundă. În cât timp ar putea să dispară, potrivit experților

Experții au dezvăluit orașele lumii care se scufundă din cauza creșterii nivelului mării, un fenomen cauzat de încălzirea umană provocată de oameni.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 20 Mai 2026, 13:51 | Actualizat Miercuri, 20 Mai 2026, 13:57
Numeroase orașe ar putea să dispară în curând | Shutterstock
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Potrivit celor mai recente date, milioane de persoane sunt în pericol din cauza creșterii nivelului mării, la nivel global.

Un nou studiu avertizează că acest fenomen va fi mai extins decât se credea până acum, scrie Daily Mail.

Unele orașe vor dispărea într-un ritm alarmant, susțin experții de la Universitatea Tehnică din Munchen.

Fenomenul va afecta numeroase orașe și din Europa, mai ales în partea vestică.

Articolul continuă după reclamă

Orașele lumii care se scufundă

Un studiu a arătat că tasarea pământului dublează rata creșterii nivelului mării în unele zone de coastă. Experții susțin că acest fenomen afectează mai ales cele mai mari și mai dens populate orașe.

Între creșterea nivelului oceanelor și scufundarea terenului, zonele urbane de coastă au o creștere relativă a nivelului mării de aproximativ 6 milimetri pe an, în medie.

Aceasta e de 3 ori mai mare decât media globală a creșterii relative a nivelului mării, care este de 2.1 milimetri pe an.

De asemenea, tasarea terenului aproape dublează creșterea absolută a nivelului mării de 3.15 milimetri pe an, care măsoară creșterea reală a volumului și înălțimii oceanelor.

Autorul principal al studiului, Dr. Julius Oelsmann, spune că acest fenomen poate „amplifica semnificativ efectele creșterii nivelului mării cauzate de schimbările climatice”.

Pe măsură ce clima se încălzește, topirea ghețarilor și expansiunea apei încălzite ridică treptat nivelul oceanelor lumii.

„Dacă vrem să înțelegem creșterea nivelului mării de-a lungul coastelor și să răspundem eficient, trebuie să observăm nu doar oceanul, ci și terenul în sine,” susține dr. Oelsmann.

Acest lucru se întâmplă deoarece o combinație de activități umane și forțe naturale contribuie la scufundarea unora dintre cele mai mari orașe ale lumii.

Citește și: „Apocalipsa insectelor” deja duce la subnutriție în rândul copiilor. Ce zone au fost afectate

Printre principalii factori care provoacă această tasare se numără extracția excesivă a apei subterane și a petrolului, care elimină resurse subterane ce stabilizau anterior solul. Dr. Oelsmann subliniază că și „greutatea enormă a orașelor” contribuie la coborârea acestora sub nivelul mării.

Pe măsură ce orașele devin mai mari și mai înalte, sunt construite clădiri mai grele, care compactează terenul de dedesubt și duc lent la scufundarea orașului față de împrejurimi.

Țările unde nivelul relativ al mării crește cel mai rapid includ Thailanda, Bangladesh, Nigeria, Egipt, China și Indonezia, unde oceanul urcă cu 7 până la 10 milimetri pe an.

Statele Unite, Olanda și Italia se confruntă, de asemenea, cu creșteri neobișnuit de rapide. Nivelul relativ al mării crește cu aproximativ 4 până la 5 milimetri anual.

Din cauza influenței mari a dimensiunii orașelor, multe țări au și „puncte fierbinți” intense de tasare.

Ce orașe sunt în pericol

Cei 42 de milioane de locuitori ai Jakartei, Indonezia, cel mai populat oraș din lume, sunt în mod special în pericol. Capitala se scufundă spre ocean cu 13.7 milimetri pe an.

Foarte aproape se află Tianjin, China, cu 13.8 milioane de locuitori, unde tasarea ajunge la 13.5 milimetri pe an.

În mod similar, Bangkok, Lagos și Alexandria înregistrează rate de tasare mult peste medie, 8.5, 6.7 și respectiv 4 milimetri anual.

Chiar și în interiorul orașelor, ritmurile diferite de tasare înseamnă că unele cartiere se scufundă, în timp ce altele se ridică. În Jakarta, de exemplu, anumite zone se scufundă cu un incredibil ritm de 42 milimetri pe an, în timp ce alte regiuni se ridică.

Acest lucru înseamnă că milioane de oameni din unele dintre cele mai mari orașe ale lumii sunt expuși riscului unor inundații severe.

Chiar dacă locuințele lor nu ajung complet sub nivelul mării, fiecare milimetru de creștere relativă a nivelului apei mărește riscul ca furtunile sau fenomenele meteo extreme să provoace inundații devastatoare.

Situația e deosebit de îngrijorătoare pentru Jakarta, unde aproximativ 40% din oraș se află deja sub nivelul mării.

Studiile estimează că aproape jumătate din oraș ar putea deveni inundat și nelocuibil până în 2050 dacă nivelul mării continuă să crească în ritmul actual.

Aceste regiuni urbane dense contrastează puternic cu Scandinavia, unde procesele geologice naturale ridică treptat terenul din mare.

În timpul ultimei ere glaciare, aceste latitudini nordice erau apăsate de uriașe straturi de gheață care împingeau terenul în ocean, asemănător modului în care megapolisurile de coastă sunt împinse astăzi de propria greutate.

Citește și: 2026 ar putea fi cel mai fierbinte an din istorie. Fenomenul care va afecta întreaga planetă

După retragerea ghețarilor, această presiune a dispărut, iar masele de uscat continuă să „revină” lent spre o poziție stabilă.

Astfel, chiar dacă nivelul absolut al mării crește, nivelul relativ al mării în Finlanda și Suedia scade de fapt în fiecare an. Din păcate pentru restul lumii, nu există procese geologice care să scoată orașele din apă.

Totuși, cercetătorii subliniază că o planificare urbană adecvată poate încetini dramatic rata tasării.

Vezi mai multe stiri externe pe observatornews.ro

Virusurile care se ascund la birou. Unele dintre ele pot fi fatale...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda
Observatornews.ro Admitere liceu 2026: Schimbări și reguli noi pentru anul școlar următor Admitere liceu 2026: Schimbări și reguli noi pentru anul școlar următor
Antena 3 Bărbatul care a ucis o vedetă TikTok pentru că nu a vrut să se întâlnească cu el a fost condamnat la moarte Bărbatul care a ucis o vedetă TikTok pentru că nu a vrut să se întâlnească cu el a fost condamnat la moarte
SpyNews Noi imagini cu Steve Ant și noua iubită! Fostul Ramonei Olaru a dat-o definitiv uitării pe asistenta TV Noi imagini cu Steve Ant și noua iubită! Fostul Ramonei Olaru a dat-o definitiv uitării pe asistenta TV
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Cum arată corpurile ideale pentru femei și bărbați în 2026, potrivit unui nou studiu. Tendințele fizice s-au schimbat
Cum arată corpurile ideale pentru femei și bărbați în 2026, potrivit unui nou studiu. Tendințele fizice s-au...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
De ce sunt cele mai multe persoane dreptace. Experții au descoperit motivul real
De ce sunt cele mai multe persoane dreptace. Experții au descoperit motivul real
Afra Saraçoğlu nu mai face parte din distribuția celui mai nou serial în care juca rolul principal
Afra Saraçoğlu nu mai face parte din distribuția celui mai nou serial în care juca rolul principal Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Un dom de căldură se formează deasupra Europei. Temperaturile cresc la nivel record, vor fi cu 16 grade mai mult peste normalul lui mai
Un dom de căldură se formează deasupra Europei. Temperaturile cresc la nivel record, vor fi cu 16 grade mai mult... Antena3.ro
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat useit
Nicușor Dan se va întâlni cu Donald Trump! Când are loc întâlnirea de la Washington
Nicușor Dan se va întâlni cu Donald Trump! Când are loc întâlnirea de la Washington BZI
Lovitură pentru șoferi: Rovinieta se scumpește, iar jumătate din încasări sunt deturnate din bugetul CNAIR în cel al statului 
Lovitură pentru șoferi: Rovinieta se scumpește, iar jumătate din încasări sunt deturnate din bugetul CNAIR în... Jurnalul
Săptămâna Bucătăriei Turcești anunță tema ediției din 2026: Masa Patrimoniului
Săptămâna Bucătăriei Turcești anunță tema ediției din 2026: Masa Patrimoniului Kudika
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul... Redactia.ro
O companie din România cu peste 6.000 de angajați se pregătește să taie 30% din salariile a sute de oameni
O companie din România cu peste 6.000 de angajați se pregătește să taie 30% din salariile a sute de oameni Observator
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x