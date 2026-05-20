Orașele lumii care se scufundă. În cât timp ar putea să dispară, potrivit experților

Experții au dezvăluit orașele lumii care se scufundă din cauza creșterii nivelului mării, un fenomen cauzat de încălzirea umană provocată de oameni.

Potrivit celor mai recente date, milioane de persoane sunt în pericol din cauza creșterii nivelului mării, la nivel global.

Un nou studiu avertizează că acest fenomen va fi mai extins decât se credea până acum, scrie Daily Mail.

Unele orașe vor dispărea într-un ritm alarmant, susțin experții de la Universitatea Tehnică din Munchen.

Fenomenul va afecta numeroase orașe și din Europa, mai ales în partea vestică.

Orașele lumii care se scufundă

Un studiu a arătat că tasarea pământului dublează rata creșterii nivelului mării în unele zone de coastă. Experții susțin că acest fenomen afectează mai ales cele mai mari și mai dens populate orașe.

Între creșterea nivelului oceanelor și scufundarea terenului, zonele urbane de coastă au o creștere relativă a nivelului mării de aproximativ 6 milimetri pe an, în medie.

Aceasta e de 3 ori mai mare decât media globală a creșterii relative a nivelului mării, care este de 2.1 milimetri pe an.

De asemenea, tasarea terenului aproape dublează creșterea absolută a nivelului mării de 3.15 milimetri pe an, care măsoară creșterea reală a volumului și înălțimii oceanelor.

Autorul principal al studiului, Dr. Julius Oelsmann, spune că acest fenomen poate „amplifica semnificativ efectele creșterii nivelului mării cauzate de schimbările climatice”.

Pe măsură ce clima se încălzește, topirea ghețarilor și expansiunea apei încălzite ridică treptat nivelul oceanelor lumii.

„Dacă vrem să înțelegem creșterea nivelului mării de-a lungul coastelor și să răspundem eficient, trebuie să observăm nu doar oceanul, ci și terenul în sine,” susține dr. Oelsmann.

Acest lucru se întâmplă deoarece o combinație de activități umane și forțe naturale contribuie la scufundarea unora dintre cele mai mari orașe ale lumii.

Printre principalii factori care provoacă această tasare se numără extracția excesivă a apei subterane și a petrolului, care elimină resurse subterane ce stabilizau anterior solul. Dr. Oelsmann subliniază că și „greutatea enormă a orașelor” contribuie la coborârea acestora sub nivelul mării.

Pe măsură ce orașele devin mai mari și mai înalte, sunt construite clădiri mai grele, care compactează terenul de dedesubt și duc lent la scufundarea orașului față de împrejurimi.

Țările unde nivelul relativ al mării crește cel mai rapid includ Thailanda, Bangladesh, Nigeria, Egipt, China și Indonezia, unde oceanul urcă cu 7 până la 10 milimetri pe an.

Statele Unite, Olanda și Italia se confruntă, de asemenea, cu creșteri neobișnuit de rapide. Nivelul relativ al mării crește cu aproximativ 4 până la 5 milimetri anual.

Din cauza influenței mari a dimensiunii orașelor, multe țări au și „puncte fierbinți” intense de tasare.

Ce orașe sunt în pericol

Cei 42 de milioane de locuitori ai Jakartei, Indonezia, cel mai populat oraș din lume, sunt în mod special în pericol. Capitala se scufundă spre ocean cu 13.7 milimetri pe an.

Foarte aproape se află Tianjin, China, cu 13.8 milioane de locuitori, unde tasarea ajunge la 13.5 milimetri pe an.

În mod similar, Bangkok, Lagos și Alexandria înregistrează rate de tasare mult peste medie, 8.5, 6.7 și respectiv 4 milimetri anual.

Chiar și în interiorul orașelor, ritmurile diferite de tasare înseamnă că unele cartiere se scufundă, în timp ce altele se ridică. În Jakarta, de exemplu, anumite zone se scufundă cu un incredibil ritm de 42 milimetri pe an, în timp ce alte regiuni se ridică.

Acest lucru înseamnă că milioane de oameni din unele dintre cele mai mari orașe ale lumii sunt expuși riscului unor inundații severe.

Chiar dacă locuințele lor nu ajung complet sub nivelul mării, fiecare milimetru de creștere relativă a nivelului apei mărește riscul ca furtunile sau fenomenele meteo extreme să provoace inundații devastatoare.

Situația e deosebit de îngrijorătoare pentru Jakarta, unde aproximativ 40% din oraș se află deja sub nivelul mării.

Studiile estimează că aproape jumătate din oraș ar putea deveni inundat și nelocuibil până în 2050 dacă nivelul mării continuă să crească în ritmul actual.

Aceste regiuni urbane dense contrastează puternic cu Scandinavia, unde procesele geologice naturale ridică treptat terenul din mare.

În timpul ultimei ere glaciare, aceste latitudini nordice erau apăsate de uriașe straturi de gheață care împingeau terenul în ocean, asemănător modului în care megapolisurile de coastă sunt împinse astăzi de propria greutate.

După retragerea ghețarilor, această presiune a dispărut, iar masele de uscat continuă să „revină” lent spre o poziție stabilă.

Astfel, chiar dacă nivelul absolut al mării crește, nivelul relativ al mării în Finlanda și Suedia scade de fapt în fiecare an. Din păcate pentru restul lumii, nu există procese geologice care să scoată orașele din apă.

Totuși, cercetătorii subliniază că o planificare urbană adecvată poate încetini dramatic rata tasării.

