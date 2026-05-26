Când va avea loc prăbușirea populației globale, potrivit experților. Momentul e mai apropiat decât credem

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 26 Mai 2026, 14:41 | Actualizat Marti, 26 Mai 2026, 14:46
Experții au dezvăluit în ce scenaru s-ar înjumătăți populația Pământului | Shutterstock
Potrivit celor mai recente estimări, populația globală e de 8.3 miliarde de persoane, dar aceasta s-ar putea prăbuși în următoarele decenii, avertizează experții.

În cel mai sumbru scenariu, jumătate din populația Pământului ar putea să dispară în timpul vieții noastre, scrie Daily Mail.

Această prăbușire ar putea fi cauzată de schimbare climatică, o pandemie, un conflict global sau lipsa resurselor necesare.

Experții atrag atenția asupra acestui eveniment potențial și cum ar putea schimba planeta.

Când va avea loc prăbușirea populației globale, potrivit experților

„Cea mai provocatoare parte a lucrării noastre explorează scenarii ipotetice de viitor,” au declarat cercetătorii de la Universitatea din Milano, care au realizat studiul. „Am modelat ce s-ar putea întâmpla dacă mari crize de mediu ar impune brusc limite severe asupra capacității de susținere a vieții pe Pământ.”

„Într-o ipoteză deliberat conservatoare de tip „cel mai rău scenariu”, în care capacitatea sustenabilă a Pământului ar scădea brusc la aproximativ 2 miliarde de oameni, modelul nostru prezice un declin rapid al populației globale. Omenirea ar putea să se înjumătățească în jurul anului 2064,” au continuat experții.

Experții susțin că aceasta nu e o prognoză, ci un „scenariu matematic ilustrativ” care arată cât de sensibilă poate fi dinamica populației la schimbări bruște.

Cu avertismentele cercetătorilor privind încălzirea globală, pandemiile recente precum Covid și scăderea natalității, scenariul nu e departe de realitate.

Pentru studiul publicat în revista Chaos, Solitons & Fractals, cercetătorii au analizat 12.000 de ani de creștere a populației umane.

Pe baza acestor date, au reușit să formuleze o ecuație matematică ce reproduce cu exactitate marile tipare de creștere a populației, din perioada neolitică până în epoca modernă.

Modelul ia în calcul faptul că, în anumite perioade, populația umană s-a extins lent și constant, în timp ce în altele creșterea s-a accelerat exploziv.

Populația planetei ar putea ajunge la 2 miliarde de oameni

Per ansamblu, cercetătorii au descoperit că traiectoria actuală rămâne relativ stabilă și nu indică un colaps iminent.

Totuși, într-o „ilustrare a celui mai rău scenariu”, capacitatea de susținere a Pământului ar putea scădea până la doar 2 miliarde de oameni, avertizează ei.

Asta ar însemna că numărul maxim de oameni pe care planeta i-ar putea susține pe termen nelimitat ar reprezenta aproximativ un sfert din populația actuală.

Iar acest lucru, la rândul său, ar declanșa un colaps care ar putea reduce la jumătate numărul oamenilor de pe Pământ.

„Într-un scenariu în care limitările capacității de susținere devin brusc active, ecuația noastră prezice un declin rapid al populației,” susțin experții.

Modelul analizează și una dintre cele mai cunoscute predicții, scenariul „sfârșitului lumii” propus în 1960.

Acesta prezicea că populația globală va tinde matematic spre infinit, ceea ce ar duce la o extincție în masă, vineri, 13 noiembrie 2026.

„Omenirea a evitat acea traiectorie pe măsură ce rata fertilității a scăzut la nivel global, însă noul nostru studiu susține că matematica din spatele creșterii necontrolate poate reapărea în anumite condiții,” susțin autorii noului studiu. „În analiza noastră de bază, tendința globală actuală nu produce o singularitate catastrofală precum cea prezisă anterior.”

Anul trecut, un studiu a concluzionat că populațiile ar putea avea nevoie de o rată a fertilității de 2.7 copii per femeie pentru a evita extincția pe termen lung. Această valoare este mai mare decât estimările anterioare de 2.1 copii per femeie, considerate necesare pentru înlocuirea populației.

