Experții au descoperit semne de viață pe trupul lui Otzi, omul ghețurilor. Ce se ascunde pe corpul lui

Experții au descoperit semne de viață surprinzătoare pe trupul lui Otzi, omul ghețurilor, la mii de ani după moartea sa.

Otzi, omul ghețurilor, e una dintre cele mai cunoscute mumii din lume | Shutterstock

Otzi a murit acum 5.300 de ani, iar trupul său a fost excepțional de bine mumificat în Alpii Otztal din Italia.

Otzi reprezintă una dintre cele mai vechi și mai bine conservate mumii umane descoperite vreodată, scrie Science Alert.

În frigul extrem al mediului alpin în care a murit, activitatea microbiană a fost suprimată.

Cum microbii sunt principalul factor al descompunerii, Otzi nu a trecut printr-un proces de degradare avansat.

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Experții au descoperit semne de viață pe trupul lui Otzi, omul ghețurilor

Potrivit experților, e posibil ca trupul Omului de Gheață să nu fi fost complet lipsit de viață. Un nou studiu al microbilor de pe tot corpul său sugerează că unele specii potențial active ar putea fi aproape la fel de vechi ca mumia însăși.

În timp ce altele s-ar fi adaptat condițiilor de conservare la rece în care se află astăzi.

„Microbiomul unei mumii e unic, deoarece avem de-a face cu microbi vechi de peste 5.000 de ani. În același timp, cu microbi moderni introduși după descoperire,” spune autorul principal Mohamed Sarhan, microbiolog la Eurac Research din Italia.

Otzi a fost descoperit în 1991, când 2 drumeți au observat ceea ce părea a fi un alpinist recent decedat ieșind din gheața în topirea unui ghețar, la o altitudine de 3.210 metri.

Abia după ce corpul a fost transportat la laborator, experții au înțeles semnificația reală a descoperirii. Otzi a fost un vânător din Epoca Cuprului care a trăit și a murit în jurul anului 3300 î.Hr., mumificat atât de bine încât părea mult mai recent.

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De atunci, cercetătorii au aflat multe despre Otzi. Avea aproximativ 46 de ani când a murit, deținea cel puțin 61 de tatuaje făcute manual pe pielea sa întunecată, purta haine cusute din piei de mai multe animale și mâncase o ultimă masă bogată în grăsime de ibex, carne sălbatică și cereale.

Studii anterioare i-au analizat și microbiomul intestinal. Astfel, au descoperit că era mai apropiat de cel al populațiilor umane antice, neindustrializate, decât de cel al populațiilor occidentale moderne.

Cercetătorii au identificat și o tulpină veche de Helicobacter pylori, bacteria stomacală asociată astăzi cu ulcerul și cancerul gastric.

Până acum, nimeni nu a separat microbiomul original al lui Otzi de contaminanții de mediu care ar fi putut apărea după moartea sa, atât pe ghețar, cât și ulterior, în timpul conservării.

Ce au descoperit experții pe trupul lui Otzi

Sarhan și colegii săi au prelevat probe cu tampoane de pe tot corpul lui Otzi, precum și apă de topire din interiorul mumiei. Au folosit și date din studii anterioare despre țesut intestinal și stomacal și au analizat o probă de sol din locul descoperirii.

Au procesat aceste mostre prin secvențiere ADN și ARN, în căutarea microbilor prezenți.

Potrivit rezultatelor, microbii s-au împărțit în 2 grupuri principale. Primul era format din microbi antici, parte din microbiomul viu al lui Otzi.

Al 2-lea grup era format din drojdii iubitoare de frig, găsite pe pielea lui și în apa de topire din interiorul mumiei. Aceste drojdii erau specii specializate pentru medii reci, înrudite genetic cu microbi din regiuni precum Antarctica.

Acest lucru sugerează că acești microbi provin probabil din mediul glaciar care a conservat corpul lui Otzi.

Dar unele mostre erau puternic degradate, ceea ce indică microbi foarte vechi. Însă altele erau relativ „proaspete”, ceea ce sugerează activitate continuă.

„Vedem o continuitate aici,” spune microbiologul Frank Maixner, director al Institutului pentru Studii ale Mumiilor de la Eurac Research. „Aceste drojdii l-au însoțit pe Otzi în lunga sa călătorie de-a lungul mileniilor.”

Unii dintre microbi ar fi putut beneficia de tehnicile de conservare aplicate corpului. După descoperire, trupul lui Otzi a fost tratat cu fenol, un compus toxic care previne dezvoltarea fungilor. 3 dintre cele 4 drojdii identificate sunt specii capabile să metabolizeze fenolul.

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Dovezile indică puternic faptul că, într-un fel sau altul, corpul Omului de Gheață a susținut supraviețuirea lor.

Mostre prelevate în 2010 și 2019 au arătat că o specie iubitoare de frig a crescut în decursul unui deceniu. Ceea ce sugerează că cel puțin o parte dintre microbi supraviețuiesc și chiar se reproduc lent în condițiile subzero din camera de conservare a lui Otzi.

„Mumia Omului de Gheață nu e un artefact static, ci un ecosistem dinamic, o arhivă vie în care microbi antici proveniți din ghețar și contaminanți moderni coexistă în condiții de muzeu,” susțin cercetătorii.