Cele mai vechi mumii din lume au uimit experții. Unde au fost descoperite corpurile conservate prin fum

Experții au descoperit cele mai vechi mumii din lume, ce au fost create cu mii de ani înaintea celor faimoase din Egipt.

Cele mai vechi mumii din lume au fost conservate într-un mod inedit | Shutterstock

Cele mai vechi mumii din lume nu se află în Egipt, așa cum ar crede cei mai mulți. Recent, experții au descoperit mumii mult mai vechi, în Asia.

Arheologii au găsit noi dovezi care arată că civilizațiile vechi foloseau o tehnică inedită pentru a-și conserva morții, scrie Daily Mail.

În sudul Chinei, au fost descoperite urme de schelet cu o vechime de minim 12.000 de ani.

Potrivit experților, se pare că aceste mumii au fost conservate prin fum.

Articolul continuă după reclamă

Cele mai vechi mumii din lume au uimit experții

Descoperirea marchează cea mai veche dovadă cunoscută de mumificare umană. Reprezintă și „un set remarcabil de credințe culturale și practici funerare”.

Cercetătorii au analizat mostre de oase umane provenite din 95 de situri arheologice pre-neolitice din sudul Chinei. Astfel, au identificat cele mai vechi mumii din lume.

Mumiile se aflau în poziții predominant flexate, ghemuite strâns sau în poziții de genuflexiune, adesea cu semne de legare strânsă. Experții au analizat și urmele vizibile de ardere și tăiere de pe oasele excavate.

„Prezentăm dovezi care sugerează că trupurile au fost afumate pentru a conserva și mumifica pielea din jurul scheletelor,” au scris cercetătorii.

Citește și: Papirusul antic misterios care ar confirma Cele 10 plăgi ale Egiptului. Ce detalii din Biblie conține

Echipa a fost condusă de cercetători de la Australian National University. Potrivit experților, posturile extrem de compacte și lipsa separării oaselor asociate cu descompunerea sugerează că trupurile au fost îngropate într-o stare deshidratată, uscată.

Analiza microstructurilor interne ale unor mostre de oase selectate a identificat dovezi de expunere la căldură, în general la intensități relativ scăzute.

Împreună, aceste descoperiri sugerează că multe dintre cele mai vechi mumii din lume au fost supuse unei perioade îndelungate de uscare prin fum deasupra unui foc înainte de a fi îngropate, au explicat cercetătorii.

Această formă de mumificare seamănă cu practicile funerare contemporane înregistrate la unele comunități indigene australiene și în societățile din zonele înalte ale Noii Guinee.

Mumiile au o vechime de 12.000 de ani

Potrivit autorilor studiului, descoperirile identifică practici de mumificare în Asia de Sud-Est care au persistat mai mult de 10.000 de ani. Acestea le preced pe cele asociate cu Egiptul Antic și cultura Chinchorro din Chile.

Ei sugerează că, drept parte a procesului de mumificare, trupurile erau legate, adesea în poziții hiper-flexate. Apoi erau plasate deasupra unui foc cu temperatură scăzută.

Citește și: Descoperirea care poate rescrie istoria umană. Unde au găsit experții o structură cu 7.000 de ani mai veche decât Stonehenge

După finalizarea procesului de afumare, mumia era transferată într-o locuință, o colibă special construită, un adăpost de stâncă sau o peșteră.

„Din punct de vedere practic, afumarea era probabil cea mai eficientă opțiune pentru conservarea cadavrelor în climatele tropicale, unde căldura și umiditatea ar fi cauzat altfel o descompunere rapidă,” au scris experții în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

„Cu toate acestea, consistența și grija acestor procese pot sugera că simpla conservare nu a fost singurul scop,” au continuat experții.

Ei au explicat că, în unele comunități, oamenii încă mai cred că spiritul defunctului cutreieră liber în timpul zilei și se întoarce la corpul mumificat noaptea. Alții, între timp, cred că mumificarea este legată de speranța nemuririi.