O mumie egipteană a fost descoperită cu ceva nemaivăzut pe corp. Ce au găsit experții i-a uimit

O mumie egipteană a fost descoperită cu ceva nemaivăzut pe corp, o reușită arheologică uimitoare, chiar și pentru experți.

Mumiile egiptene au fascinat experți de secole și continuă să surprindă arheologi din întreaga lume.

O astfel de mumie a fost descoperită recent în Al Bahnasa, un oraș din centrul Egiptului, scrie Science Alert.

În trecut, orașul era cunoscut sub denumirea de Oxyrhynchus.

Aceasta e prima descoperire de acest fel din istorie și a uimit experți din întreaga lume.

Experții au descoperit o mumie egipteană antică pe abdomenul căreia a fost lipit un fragment din celebrul text Iliada, lucrarea lui Homer despre războiul troian și eroul mitologic Ahile.

Poemul are o vechime de aproximativ 2.700 de ani. Acest fragment a fost descoperit scris pe papirus și legat intenționat de abdomenul mumiei, ca parte a ritualului de îmbălsămare, ce ar fi avut loc în urmă cu 1.600 de ani.

Deși texte grecești au mai fost găsite în mumiile egiptene, până acum nu au fost descoperite texte literare.

„Nu e pentru prima dată când găsim papirusuri grecești, împachetate, sigilate și integrate în procesul de mumificare. Dar, până acum, conținutul lor era în principal cu trimitere la magie,” susține Ignasi-Xavier Adiego, filolog clasic la Universitatea din Barcelona și director al Misiunii Arheologice Oxyrhynchus.

„De la sfârșitul secolului al XIX-lea, un număr uriaș de papirusuri a fost descoperit la Oxyrhynchus,” a continuat expertul. „Inclusiv texte literare grecești de mare importanță. Dar adevărata noutate e găsirea unui papirus literar într-un context funerar.”

Deși papirusul e într-o stare fragilă, echipa a stabilit că acesta conține un fragment din Cartea a II-a a Iliadei, care include catalogul navelor. E o descoperire inedită, ce oferă noi perspective asupra ritualurilor funerare și procesului de mumificare din acea perioadă.

Experții încă nu știu de ce fragmentul din Iliada a fost pus pe mumie

Experții încă nu știu exact de ce fragmentul din textul literar a fost folosit în procesul de îmbălsămare. O teorie a echipei e că ar putea reprezenta un fel de semnătură a persoanei care a îmbălsămat muma. Adică un fel de „sigiliu”, prin care munca sa putea fi recunoscută.

Alte texte găsite în mumiile egiptene, care nu sunt opere literare celebre, sunt considerate a avea o funcție ritualică sau protectoare. Asemănătoare unor rugăciuni pentru cei morți. În schimb, e mai dificil de explicat ce rol ar avea capodopera lui Homer în acest context.

„Nu am avut încă ocazia să o studiem folosind metode de înaltă tehnologie, precum razele X, care ne-ar putea permite să o citim mai bine,” a declarat Adiego. „Am făcut tot ce am putut fără a distruge papirusul.”

Există diverse metode non-invazive pentru a citi texte antice, chiar și atunci când sunt deteriorate. Aceste tehnici ar putea dezvălui mai multe despre motivul pentru care poemul a fost inclus în procesul de mumificare.

Echipa lucrează în continuare pentru a înțelege mai bine persoanele îngropate în mormântul descoperit. Faptul că trupurile au fost îmbălsămate indică un anumit nivel de bogăție, iar pe limbile unora dintre ele au fost găsite foițe din aur și cupru.

În ceea ce privește situl Oxyrhynchus, acesta e un loc arheologic cunoscut, unde săpăturile au început încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Din oraș au rămas doar urme, însă necropola de dedesubt a scos la lumină numeroase artefacte și rămășițe.

Cele mai recente descoperiri includ 3 camere din calcar care adăpostesc mumii din perioada romană, alături de sarcofage din lemn decorate. Din păcate, jafurile din trecut au afectat o mare parte din sit.