Experții au identificat o nouă grupă de sânge după un mister de 50 de ani. E mult mai rară decât cred mulți

Experții au identificat o nouă grupă de sânge, după ce au încercat să rezolve un mister vechi de peste 50 de ani.

Atunci când doctorii au analizat sângele unei femei însărcinate în 1972, au descoperit că lipsea o moleculă de suprafață, care se găsea pe toate celelalte celule roșii, cel puțin potrivit informațiilor pe care experții le aveau atunci.

După mai bine de 50 de ani, experții au identificat acum o nouă grupă de sânge, pornind de la acest caz, scrie Science Alert.

Această absență neobișnuită moleculară a dus la descrierea unei noi grupe sangvine, realizată de experți din Marea Britanie și Israel.

Echipa de cercetare a publicat rezultatele într-un studiu științific în anul 2024.

Experții au identificat o nouă grupă de sânge după un mister de 50 de ani

„Reprezintă o realizare extraordinară. Și culminarea unui efort în echipă pe o perioadă îndelungată, pentru a stabili într-un final această nouă grupă de sânge, pentru a oferi cel mai bun tratament celor mai rari, dar importanți, pacienți,” a declarat Louise Tilley, expertă în hematologie din cadrul Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie. Tilley a lucrat la acest proiect timp de 20 de ani.

Cei mai mulți știu sistemele clasice atunci când vine vorba de sânge - grupele OAB și factorul Rh. Potrivit experților, e posibil ca oamenii să aibă sistemele diferite de grupe de sânge. Acestea ar fi bazate pe diferite proteine care se află la suprafața celulelor și glucide care acoperă celulele sangvine.

Corpul nostru folosește aceste molecule antigen, printre alte roluri pe care le au, drept puncte de identificare. Astfel, separă propriile celule de unele străine.

Dacă aceste puncte de identificare nu se sincronizează în timpul unui transfer de sânge, această metodă poate cauza efecte adverse. Uneori chiar fatale.

Cele mai comune grupe de sânge au fost identificate la începutul secolului 20. De atunci, au fost descoperite mai multe particularități. De exemplu, sistemul Er, care a fost descris științific pentru prima dată în 2022.

Aceste sisteme diferite au un impact asupra unui număr restrâns de oameni. Această regulă e valabilă și pentru o nouă grupă de sânge identificată oficial acum.

„Munca a fost dificilă pentru că aceste cazuri genetice sunt foarte rare,” a explicat Tilley.

Cât de comună e grupa sangvină identificată

Potrivit altor cercetări, 99.9% din oameni au antigenul AnWj, care lipsea din sângele pacientei din 1972. Antigenul se găsește pe proteinele de mielină și limfocite. Ca urmare, experții au numit această nouă grupă de sânge MAL.

Atunci când un pacient are o mutație a ambelor copii de gene MAL, au o grupă de sânge AnWj negativ. La fel ca în cazul pacientei gravide.

Tilley și echipa sa au identificat până acum 3 pacienți cu această grupă de sânge rară care nu aveau această mutație. Ceea ce sugerează că, uneori, antigenul poate fi suprimat.

„MAL e o proteină foarte mică, cu unele proprietăți interesante. Așa că a fost dificilă identificarea. Și a însemnat că a trebuit să investigăm pe mai multe laturi, pentru a acumula dovezile de care avem nevoie pentru a stabili acest sistem sangvin,” a declarat Tim Satchwell, biolog în cadrul University of the West of England.

După decenii de cercetare, echipa a inserat gene normale MAL în celulele sangvin care erau AnWj negative. Proteina MAL are un rol vital în menținerea stabilității membranelor celulare. Ajută și la transportarea celulelor.

Mai mult, AnWj nu e prezentă în cazul nou-născuților. Dar apare la scurt timp după naștere.

Toți pacienții cu AnWj-negativ din studiu aveau aceeași mutație în comun. Dar nu aveau anomalii la nivelul celulelor sau boli care să fie asociate cu această mutație.