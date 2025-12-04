Comandă-record de 1 decembrie. Cât a plătit un bucureștean pentru mici și cartofi prăjiți de Ziua Națională

Românii au sărbătorit Ziua Națională cu mult fast și, bineînțeles, mâncare. Iată ce comandă impresionantă a dat un bucureștean.

Ziua de 1 decembrie a venit cu bișnuitele parade, discursuri, dar și startul festivităților de iarnă cu tot cu mâncărurile specifice.

Cât a plătit un bucureștean pentru comanda impresionantă de 1 decembrie

Preparatele tradiționale au fost întotdeauna o alegere populară printre români. Ziua Națională este o ”bornă” importantă, atunci fiecare dintre noi pune pe masă tot ce-i poftește inima. Chiar dacă este sărbătorită în post, mulți românii tind să întrerupă postul Crăciunului și să se răsfețe alături de apropiați.

De asemenea, deschiderea târgurilor de Crăciun la începutul lunii decembrie i-a făcut pe mulți pofticioși să uite de restricții și să guste din preparatele expuse la căsuțele coloate.

Printre vedetele zilei este micul. Un bucureștean a comandat mici și cartofi prăjiți pe 1 decembrie de nu mai puțin de 1.900 de lei.

Potrivit unei surse, românii preferă din ce în ce mai mult să comande mâncare, însă nu renunță la preparatele tradiționale. În ultimul an, bucureștenii au comandat cele mai multe produse tradiționale, față de locuitorii din celelalte orașe mari din țară.

De 1 decembrie 2025, românii au preferat din nou gusturile autentice, comandând mici, ciorbă de burtă și iahnie de fasole. Nu au lipsit nici papanașii de pe mesele românilor în prag de sărbătoare.

Potrivit sursei menționate anterior, cerere foarte mare s-a înregistrat la ora 12:00 și 18:00, minutul de aur fiind la 18:12, când s-au plasat cele mai numeroase comenzi.