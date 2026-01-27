Experții avertizează că se apropie Q-Day. Ce e și de ce sunt îngrijorați

Experții avertizează că se apropie Q-Day, un moment care ar putea duce la o criză tehnologică globală.

Unii experți cred că lumea se va confrunta în curând cu o criză tehnologică ce amenință securitatea digitală globală.

Cunoscut drept Q-Day, acesta e momentul în care computerele cuantice vor putea sparge metodele de criptare pe care le folosim acum, scrie Daily Mail.

Din acel punct, orice informație care nu e protejată cu ajutorul sistemului cuantic va fi vulnerabilă.

Printre aceste date se numără și tranzacțiile financiare și comunicațiile militare, dacă nu vor fi luate măsuri, avertizează unii experți.

Un cercetători a sugerat că Q-Day ar putea să aibă loc în următorii 2 ani. Alții cred că poate dura decenii până când sistemul cuantic va reprezenta o amenințare la adresa securității digitale globale.

Deși oamenii de știință nu sunt de acord asupra momentului în care ar putea veni Q-Day, toți cred că lumea trebuie să înceapă să se pregătească de acum pentru acel moment.

Procesoarele convenționale, precum cele din telefon sau laptop, folosesc șiruri de 1 și 0, numite biți, pentru a stoca și procesa informația.

Calculatoarele cuantice, în schimb, exploatează proprietățile materiei pentru a procesa informația folosind qubiți, care pot fi 1, 0 sau simultan 1 și 0.

În esență, acest lucru permite calculatoarelor cuantice să rezolve mai multe probleme în același timp.

Prin utilizarea unor programe special concepute, experții cred că ar putea fi create computere exponențial mai rapide decât cele bazate pe cipuri convenționale.

Potrivit unor experți, probleme care ar putea necesita miliarde de ani pentru a fi rezolvate de computerele obișnuite ar putea fi sparte în câteva secunde de computerele cuantice.

Problema e că această putere incredibilă de calcul ar putea fi folosită împotriva tuturor sistemelor de criptare care ne păstrează informațiile private în siguranță. Deși poate nu va exista un singur moment clar, experții în securitate cibernetică numesc apariția acestei noi amenințări cuantice Q-Day.

De ce e periculos momentul Q-Day

În ultimii ani, companii precum Microsoft și Google au realizat progrese semnificative în calculul cuantic, însă provocările care urmează sunt uriașe.

Dacă avansul rapid continuă, sfârșitul criptării tradiționale ar putea veni mai devreme decât se așteaptă mulți.

Dr. Chloe Martindale, expert la Universitatea din Bristol, a declarat că acest moment ar putea să apară oricând în următorii „doi până la 20 de ani”.

Chiar și spre capătul superior al acestui interval, sosirea decriptării cuantice ar reprezenta o problemă din cauza a ceea ce se numește „colectează acum, decriptează mai târziu”.

Aceasta e o strategie prin care infractorii și statele naționale fură cât mai multe date criptate acum, în speranța că le vor putea sparge atunci când calculul cuantic va deveni disponibil.

„Un guvern sau o companie cu un calculator cuantic suficient de puternic ar putea decripta și, potențial, modifica orice e trimis pe internet, oriunde în lume,” a declarat expertul. „Dar datele criptate sunt stocate deja, iar unele dintre ele, precum datele medicale, probabil vei dori să rămână private și peste 20 de ani.”

E posibil, însă, să nici nu anticipăm când va avea loc Q-Day.

„O teorie greșită e că nu vom ajunge niciodată acolo și că sistemele cuantice nu vor deveni niciodată o amenințare,” a declarat Jason Soroko, expert în criptarea datelor. „Stadiul actual al ingineriei avansează într-un ritm suficient de rapid încât anul 2030 e o estimare plauzibilă.”

„În eventualitatea în care o țară dezvoltă un calculator cuantic capabil să spargă metodele actuale de criptare, e probabil ca acest lucru să fie păstrat ca un secret de stat extrem de bine protejat, așa cum a procedat Marea Britanie când a spart codul Enigma în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial,” a continuat expertul.