Cele mai comune parole pentru fiecare generație. Ce combinații trebuie să eviți, indiferent de vârstă

Experții au dezvăluit cele mai comune parole pentru fiecare generație, unele dintre ele fiind folosite atât de utilizatorii mai în vârstă, cât și de cei mai tineri.

Cele mai comune parole din lume sunt periculoase, pentru că sunt ușor de spart de către hackeri. Ca urmare, experții recomandă de ani întregi ca acestea să nu fie folosite.

Dar se pare că sfatul experților e ignorat de toate generațiile, scrie Reader’s Digest.

Chiar și generațiile care au crescut în era Internetului și care au auzit aceste avertismente întreaga viață optează pentru aceleași combinații precum utilizatorii mai în vârstă.

Chiar și așa, există câteva diferențe subtile între parolele folosite de cei mai tineri în comparație cu cei mai în vârstă.

Cele mai comune parole pentru fiecare generație

Parolele reprezintă o parte esențială a Internetului. Pentru moment, nu există alt sistem care îl poate înlocui la nivel mondial.

Pe măsură ce tot mai multe aspecte ale vieții noastre devin dependente de mediul online, numărul uriaș de parole pe care trebuie să le gestionăm poate deveni copleșitor. Ca urmare, mulți utilizatori folosesc aceeași parolă pentru mai multe conturi sau aleg parole prea simple, ușor de reținut.

Dar această decizie e o problemă gravă de securitate. Oparolă ușor de ținut minte poate fi ușor de ghicit de către hackeri.

Nici instituțiile mari nu sunt imune. Celebrul jaf de la Luvru, care a avut loc în acest an, a fost posibil în mare parte din cauza practicilor slabe de securitate, inclusiv faptul că muzeul folosea „Louvre” drept parolă pentru rețeaua sa Wi-Fi.

La nivel mondial, utilizatorii au aceeași problemă. Folosesc parole foarte comune, în ciuda avertismentelor experților în securitate cibernetică.

Hackerii pot folosi programe care încearcă cele mai comune parole, iar alte instrumente disponibile gratuit pe dark web pot analiza profilurile tale de pe rețelele sociale pentru a găsi nume și date importante care ar putea apărea în parola ta.

Chiar dacă parola ta este lungă și complexă, refolosirea ei nu e indicată. Dacă o companie suferă o breșă de date, infractorii cibernetici nu vor avea acces doar la un singur cont, ci la multe dintre ele.

„Dacă o parolă e refolosită frecvent sau e ușor de ghicit, persoanele rău intenționate pot obține mai ușor acces la conturi de e-mail, bancare și de social media, ceea ce duce la furt de identitate și pierderi financiare,” a declarat Gary Orenstein, expert în securitate.

Potrivit unui nou studiu realizat de NordPass, se pare că problema e la fel indiferent de generație.

NordPass a colectat aceste informații împreună cu platforma sa de securitate, NordStellar, precum și cu cercetători independenți în securitate cibernetică. Parolele au fost extrase din breșe recente de date online și din surse de pe dark web și au fost analizate în perioada septembrie 2024 – septembrie 2025.

Cercetătorii au sortat parolele în funcție de țară. Datele colectate au inclus parole ale utilizatorilor din 44 de țări.

Care sunt cele mai comune parole

Se crede că generațiile mai tinere, familiarizate cu tehnologia, sunt și mai atente la securitate. Dar se pare că realitatea e alta. Tinerii, adesea numiți „nativi digitali”, pot fi la fel de neglijenți ca oricine atunci când aleg parole simple, ușor de spart.

Generația Z e la fel de predispusă ca generațiile mai în vârstă să folosească parole slabe și nesigure. 6 dintre cele 10 parole cele mai frecvente ale Gen Z sunt simple șiruri numerice, ceea ce face din această generație a doua cea mai predispusă la folosirea secvențelor de numere.

Pe prima poziție e parola 12345, urmată de 123456, 12345678, 123456789 și comuna password.

Pentru utilizatorii născuți în perioada 1980 - 2000, situația e similară. Pe prima poziție e parola 123456, urmată de 1234qwer, 123456789, 12345678 și 12345.

Utilizatorii născuți în perioada 1965 - 1980 folosesc parole foarte similare, cu 123456, 123456789, 12345 pe primele poziții, urmate de Veronica și Lorena, diferență față de utilizatorii mai tineri.

Cei născuți în perioada 1946 și 1964 fac aceleași greșeli. Printre cele mai folosite parole se numără 123456, 123456789, 12345. Dar această generație tinde să folosească nume de femei drept parole mai des decât alte generații. Printre acestea se numără Maria, Susana, Silvia, Monica și Claudia.