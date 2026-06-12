El Nino a început oficial. Experții avertizează că ar putea fi similar cu fenomenul care a ucis 50 de milioane de persoane

Ciclul El Nino a început oficial susțin experții și versiunea din acest an ar putea fi similară cu fenomenul care a ucis 50 de milioane de persoane.

Fenomenul El Nino din acest an ar putea afecta milioane de persoane | Shutterstock

Experții meteorologi se tem că acest fenomen climatic global ar putea fi similar cu un eveniment devastator care a contribuit la moartea a peste 50 de milioane de oameni.

El Nino apare atunci când apele Oceanului Pacific sunt mai calde decât în mod normal, scrie Daily Mail.

Ciclul modifică tiparele meteorologice la nivel mondial pentru o perioadă de cel puțin câteva luni.

Condițiile oceanice s-au încălzit acum suficient de mult încât El Nino e oficial activ și, potrivit specialiștilor, va continua probabil până anul viitor.

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El Nino a început oficial

„Condițiile El Nino sunt prezente și se estimează că se vor intensifica pe parcursul iernii 2026-2027 din emisfera nordică,” a declarat un purtător de cuvânt al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din SUA (NOAA).

Ceea ce înseamnă că temperatura la suprafața oceanului e cu cel puțin 0.5 grade Celsius peste media normală și se estimează că va rămâne astfel în viitorul apropiat.

Experții se tem că fenomenul s-ar putea transforma până la sfârșitul anului într-un „Godzilla El Nino” sau „Super El Nino”.

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Adică într-un episod extrem de puternic în care temperaturile oceanului depășesc cu 2 grade Celsius valorile normale.

NOAA a confirmat aceste temeri. Experții au precizat că există o probabilitate de 63% ca El Nino să devină „foarte puternic” între noiembrie 2026 și ianuarie 2027.

Experții spun că acesta ar putea fi unul dintre cele mai intense episoade El Nno de după 1950. Există temeri că ar putea f similar cu evenimentul din 1877, care a provocat secete severe și probleme agricole la nivel global. Acel incident a dus la moartea a peste 50 de milioane de oameni.

Evenimentul din 1877 ar fi schimbat cursul istoriei

Mulți istorici consideră că episodul din 1877 a schimbat cursul istoriei. Îl descriu drept unul dintre primele „dezastre climatice cu adevărat globale”.

O creștere de doar 2.7 grade Celsius a temperaturii apelor Pacificului a provocat efecte devastatoare pe mai multe continente.

Părți din Africa, Asia de Sud-Est și Australia au fost afectate de secete severe și incendii de vegetație. În India, musonul aproape că a dispărut, în timp ce nordul Chinei a fost lovit de perioade extreme de secetă care au distrus recoltele. În Brazilia, râurile au secat, iar agricultura s-a prăbușit.

În paralel, au izbucnit epidemii de malarie, ciumă, dizenterie, variolă și holeră în populații deja slăbite de foamete.

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Cercetătorii estimează că lipsa alimentelor și bolile asociate au ucis aproximativ 4% din populația lumii de la acea vreme. Raportat la populația actuală, un dezastru similar ar însemna moartea a peste 250 de milioane de oameni.

Fenomenul modifică și traseul furtunilor, ceea ce crește probabilitatea unor precipitații peste medie.

Anunțul NOAA a arătat că regiunea centrală a Pacificului folosită pentru monitorizarea fenomenului El Nino a atins o temperatură cu 0.7 grade Celsius peste normal, depășind pragul oficial de activare a fenomenului.

Mai îngrijorător e faptul că în estul Pacificului temperaturile sunt deja cu 2.1 grade Celsius peste media obișnuită.

„Majoritatea episoadelor El Nino încep toamna, așa că acesta se dezvoltă mult mai devreme și mai rapid decât ne așteptam,” a declarat meteorologul Chad Merrill, de la AccuWeather.