Incendiile din Canada au produs 87.000 de decese la nivel mondial. Cum e posibil

Experții au descoperit că incendiile din Canada ce au avut loc în 2023, au produs 87.000 de decese premature la nivel mondial.

Publicat: Vineri, 12 Septembrie 2025, 17:47 | Actualizat Vineri, 12 Septembrie 2025, 17:50
Incendiile din 2023 din Canada au ars milioane de hectare de pământ | Shutterstock

Incendiile din Canada din 2023 au produs 87.000 de decese premature la nivel mondial, susține un nou studiu.

Incendiul a ars 18.4 milioane de hectare din pădurile canadiene în acel an. Adică aproximativ 5% din zonele împădurite din acea țară, scrie Live Science.

Fumul rezultat în urma incendiilor a afectat și zone extinse din SUA.

Mai mult, a ajuns și peste ocean, în Europa și nordul Africii.

Incendiile din Canada au produs 87.000 de decese la nivel mondial

Experții susțin că incendiile din Canada au produs 87.000 de decese premature la nivel mondial. Publicat în revista Nature, studiul sugerează că expunerea pe termen scurt la poluarea cu particule provenite din aceste incendii a contribuit la un număr estimat de 5.400 de decese în Statele Unite și Canada.

Incendiile au ars timp de săptămâni. Acestea au contribuit și la expunerea cronică la poluare, care se acumulează de-a lungul vieții fiecărei persoane. Această expunere cronică provenită din incendii a fost responsabilă pentru alte 82.100 de decese premature la nivel mondial, potrivit noului studiu.

Citește și: Încălzirea globală ar putea crește riscul obezității. Cum ne afectează

În studiu, „decesele acute surprind impactul imediat asupra sănătății care apare în timpul „zilelor de fum din Canada”, când nivelurile zilnice de PM2.5 au depășit cu mult nivelurile de sănătate și ar fi putut declanșa imediat evenimente fatale, precum atacuri de cord sau insuficiențe respiratorii,” a declarat autorul principal al studiului, Qiang Zhang, specialist în științe ale mediului la Universitatea Tsinghua din Beijing.

„Decesele cronice reflectă povara asupra sănătății cauzată de expunerea pe termen lung, care crește riscul bolilor cardiovasculare și respiratorii și duce la mortalitate prematură ce se acumulează în timp,” a explicat Zhang.

Aceste cifre au ridicat semne de întrebare. Dar riscul asupra sănătății din expunerea la fumul incendiilor de vegetație este o problemă majoră, a spus Emily Fischer, specialistă în științe atmosferice la Universitatea de Stat din Colorado. Fischer nu a fost implicată în noul studiu despre cum incendiile din Canada au produs 87.000 de decese la nivel mondial.

„Vor fi mai multe astfel de evenimente odată cu schimbările climatice. Iar ceea ce este dificil este să calculăm cifre precise,” a spus Fischer. „Dar acesta ar fi doar vârful aisbergului.”

Fumul de la incendii e foarte nociv

Pe termen scurt, fumul de la incendiile de vegetație poate provoca iritații oculare și ale căilor respiratorii, bronșită (inflamația căilor respiratorii pulmonare) și agravarea bolilor pulmonare precum astmul, potrivit Agenției pentru Protecția Mediului (EPA).

Atât expunerea acută, cât și cea pe termen lung la fum pot afecta și sistemul cardiovascular. Cresc șansele unui atac de cord sau accident vascular cerebral. Expunerea la fum a fost, de asemenea, legată de probleme de memorie și învățare. Pe termen lung, ar putea crește riscul dezvoltării demenței.

Citește și: Furtuna apocaliptică se apropie, avertizează experții. Va afecta milioane de persoane și produce pagube de 400 de miliarde

Pentru a cuantifica efectele incendiilor canadiene din 2023, cercetătorii din China, SUA și Canada au modelat mai întâi modul în care fumul s-a deplasat în jurul globului.

Apoi au adunat date globale despre concentrațiile observate de PM2.5. Acestea sunt particule cu diametrul de 2,5 micrometri sau mai mici. Sunt suficient de mici pentru a fi inhalate adânc în plămâni și chiar pentru a intra în fluxul sanguin.

Rezultatele lor au sugerat că incendiile din Canada din acea vară au fost responsabile pentru 13% din totalul PM2.5 eliberat de toate incendiile din lume în 2023.

Aproximativ 354 de milioane de oameni din SUA și Canada au fost expuși la poluare. Ceea ce a crescut expunerea anuală la PM2.5 în America de Nord cu 1.08 micrograme pe metru cub. Și, din cauza distanței mari parcurse de fum, oamenii din Europa au înregistrat și ei o creștere a expunerii, în medie cu 0,41 micrograme pe metru cub.

