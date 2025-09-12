Un bărbat se plimba prin curtea casei sale atunci când a remarcat o broască în iarbă. A pozat totul și imaginea s-a transformat într-o iluzie optică de senzație.

Privește imaginea de mai jos și descoperă unde se află broasca, de fapt | sursa foto: Profimedia

Un bărbat se plimba prin curtea casei sale atunci când a văzut ceva mișcându-se în iarbă. Curios, s-a apropiat să vadă despre ce este vorba și atunci a văzut o broască stând pe frunze. A pozat imediat vietatea și a publicat imaginea pe internet, iar aceasta a devenit virală.

Privește atent poza și încearcă descoperi unde se află viețuitoarea, de fapt.

Iluzie optică virală! Găsește broasca din imagine. Doar cei cu privire ageră reușesc să vadă unde este, de fapt

Psihologii sunt de părere că iluziile optice și testele de inteligență sunt benefice pentru creier, căci pot îmbunătăți atenția și capacitățile cognitive. Dacă vrei să exersezi sau să îți testezi spiritul de observație, atunci cu siguranță acest test este mai mult decât potrivit pentru tine.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Iluzie optică virală! Găsește cățelul ascuns din imagine. Doar cei cu ochi ageri descoperă unde este animalul, de fapt

Uită-te cu atenție la fotografia de mai jos realizată de un bărbat chiar în curtea casei sale și încearcă să descoperi unde se află broasca, de fapt. Omul se plimba liniștit prin grădina sa atunci când a observat că ceva se mișcă prin iarbă. Curios din fire, s-a apropiat și astfel a descoperit că este vorba despre o broască ce stă în iarbă. Totuși, coloritul amfibianului îl făcea să se camufleze perfect printre frunzele uscate de toamnă, formând astfel o iluzie optică. Facinat de descoperirea făcută, omul nu a mai stat pe gânduri, ci a pus mâna pe telefonul mobil și a pozat totul. Ulterior, omul pe nume Christopher a decis să publice fotografia pe Reddit și să provoace internauții să descopere unde se află, broasca.

Privește și tu atent poza de mai jos și încearcă să descoperi răspunsul corect.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară. Nu puțini au fost cei care au acceptat provocarea și au încercat să descopere unde se află viețuitoarea, de fapt.

Citește și: Iluzie optică! Un bărbat a mers la Zoo cu familia și a privit acvariul zeci de minute, ca să găsească vipera. Unde se afla

Privește atent imaginea de mai jos și încearcă să afli răspunsul cât mai rapid cu putință. Dacă îți plac provocările, atunci testează-ți simțul de observație cu poza de mai jos și încearcă să descoperi rapid unde se află micuța vietate, de fapt. Pare simplu, dar nu e chiar așa precum pare inițial.

Dacă te numeri printre cei care au găsit broasca, atunci ești norocosul posesor al unei priviri agere. Dacă nu, atunci iată AICI răspunsul.