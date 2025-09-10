Antena Căutare
Iluzie optică virală! Găsește cățelul ascuns din imagine. Doar cei cu ochi ageri descoperă unde este animalul, de fapt

O tânără a fost uimită de cât de bine s-a ascuns cățelul ei, formând o iluzie optică. Privește atent imaginea și descoperă unde se află animalul.

Publicat: Miercuri, 10 Septembrie 2025, 15:25 | Actualizat Miercuri, 10 Septembrie 2025, 22:30
Privește imaginea de mai jos și descoperă unde se află câinele, de fapt | Profimedia/shutterstock

Psihologii sunt de părere că iluziile optice și testele de inteligență sunt benefice pentru creier, căci pot îmbunătăți atenția și capacitățile cognitive. Dacă vrei să exersezi sau să îți testezi spiritul de observație, atunci cu siguranță acest test este mai mult decât potrivit pentru tine.

Imaginea de mai jos surprinde cât de pricepute pot fi animalele atunci când vine vorba despre ascuns. În poza prezentată mai jos, o femeie a fost uimită de cât de bine s-a pitit cățelul ei. Testează-te ca să vezi dacă ai ochi ageri. Descoperă unde se află animalul, de fapt.

Iluzie optică virală! Găsește cățelul ascuns din imagine. Doar cei cu ochi ageri descoperă unde este animalul, de fapt

Mai jos ai ocazia să descoperi fotografia realizată de o femeie pe nume Jana, care a fost uimită de iluzie optică pe care a realizat-o câinele său atunci când s-a ascuns. Doamna se afla pe holul din locuința ei atunci când a observat că micul ei patruped lipsește.

L-a căutat, l-a strigat și, la un moment dat, a realizat unde se afla câinele, de fapt. O iluzie optică l-a „camuflat” perfect.

Citește și: Iluzie optică! Un bărbat a mers la Zoo cu familia și a privit acvariul zeci de minute, ca să găsească vipera. Unde se afla

Surprinsă de acest lucru, Jana nu a mai stat pe gânduri, ci a pus imediat mâna pe telefonul mobil și a pozat totul. Apoi, imaginea a publicat-o pe internet, pe Reddit. Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară. Nu puțini au fost cei care au acceptat provocarea și au încercat să descopere unde se află cățelul, de fapt.

Privește atent imaginea de mai jos și încearcă să afli răspunsul cât mai rapid cu putință. Dacă îți plac provocările, atunci testează-ți simțul de observație cu poza de mai jos și încearcă să descoperi rapid unde se află animalul, de fapt. Pare simplu, dar nu e chiar așa precum pare inițial.

imagine cu un barbat vcare

Tu te numeri printre cei care au reușit să găsească cățelul? Privește cu foarte multă atenție la fiecare detaliu din poză, căci doar așa vei reuși să descoperi unde se află animalul. Cine a reușit are toate motivele de bucurie, căci a demonstrat încă o dată că vede perfect. Cei care nu au reușit primesc și un indiciu: câinele se află în stânga imaginii, în partea de jos. Cei care vor să renunțe au și răspunsul: câinele se află sub dulapul din stânga, i se vede coada maro pe parchetul maroniu, chiar în dreptul unui picior de mobilă.

