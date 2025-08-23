Cât a plătit Laura Cosoi pentru un masaj în Bali. Actriței nu i-a venit să creadă "scorurile" practicate

Antena Căutare
Laura Cosoi se bucură de o vacanță în Bali, alături de soțul ei și de cele patru fetițe.

Publicat: Sambata, 23 August 2025, 21:30
Călătoria a fost planificată chiar în perioada în care Vera a împlinit 5 ani

Acolo, prezentatoarea TV a experimentat diverse tratamente corporale și terapia cu sunet, o practică locală menită să inducă relaxarea.

Cât a plătit Laura Cosoi pentru un masaj în Bali

Marea surpriză a fost însă prețul: pentru un masaj de relaxare a plătit atât de puțin, încât a spus, în glumă, că în București nici „bună ziua” nu dai de banii aceștia.

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au plecat împreună cu cele patru fetițe în Bali, una dintre destinațiile lor de vacanță preferate. Anul acesta, călătoria a fost planificată chiar în perioada în care Vera, una dintre fetițele lor, a împlinit 5 ani. Familia prezentatoarei TV s-a cazat în Ubud, una dintre zonele superbe din Bali.

„Bucuria vieții noastre, Vera, a venit pe lume acum 5 ani. Copilul nostru iubit și plin de lumină. La mulți ani fericiți, suflet frumos! Să fii mereu sănătoasă, fericită și înconjurată de energia bună pe care o răspândești.

Să-ți păstrezi zâmbetul cuceritor și să ne ții de mână ori de câte ori simți nevoia. Noi vom fi mereu lângă tine – cu iubire, cu răbdare și cu inima deschisă. La mulți ani, Vera bună”, a scris Laura Cosoi pe Instagram.

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin, au aniversat 10 ani de căsnicie

De asemenea, pe 10 august, Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au sărbătorit 10 ani de căsătorie. Și unde ar fi putut marca mai frumos „nunta de aluminiu” decât în Bali? Foarte activă pe rețelele de socializare, prezentatoarea TV i-a transmis soțului ei un mesaj emoționant.

„Azi sărbătorim 10 ani de la nunta noastră, sau, cum se spune simbolic, aniversăm «Nunta de aluminiu». Au fost 10 ani cu de toate, dar rodul iubirii noastre – cele patru minuni – sunt, cu adevărat, cununa noastră!

La mulți ani nouă, iubitule! Să rămânem împreună, în iubire, înțelegere, bunătate, empatie și răbdare, ca și până acum, la bine și la greu!”, a scris blondina în dreptul imaginilor.

Cei doi eu experimentat pentru prima dată terapia cu sunet

An de an, Laura Cosoi se declară tot mai impresionată de cultura din Bali, de liniștea locurilor pe care le descoperă și de terapiile pe care le încearcă. În această vacanță, ea și soțul ei au testat pentru prima dată terapia cu sunet, notează Cancan.ro.

Impresionată de prețurile mici ale serviciilor din Bali, Laura Cosoi le-a împărtășit prietenilor din mediul online trei dintre experiențele pentru care a plătit foarte puțin, comparativ cu prețurile din Capitală.

Astfel, pentru 30 de minute de masaj a achitat doar 3 euro (aproximativ 15 lei), iar pentru o ședință de 90 de minute a plătit 7 euro (circa 35 de lei).

„În Bali faci masaj cu 3 euro – 30 de minute sau 7 euro 90 de minute. Și mănânci sushi cu 9 euro - 14 bucăți. Lași copiii la un loc de joacă în aer liber (de tipul Aventura parc) cu 10 euro (toate 3 fete) de la 09:00 – 17:00 cu 10 euro, iar adulții nu plătesc nimic”, a scris Laura pe rețelele sociale.

La 43 de ani, Laura Cosoi se bucură de o viață de familie împlinită, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, și de cele patru fiice ale lor.

