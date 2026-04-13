Substanțele chimice care afectează oasele copiilor. Se găsesc în case din întreaga lume

Experții au analizat substanțele chimice care afectează oasele copiilor, ce se găsesc în case din întreaga lume, în obiecte obișnuite.

La nivel global, există îngrijorări din ce în ce mai mari legate de „substanțele chimice eterne”, numite și PFA, și impactul pe care îl au asupra sănătății umane.

Aceste substanțe chimice au fost numite așa pentru că rămân în mediu mult mai mult timp, scrie Science Alert.

Acestea au fost folosite în numeroase industrii în ultimele decenii și au ajuns să fie imposibil de evitat.

Dar un nou studiu a scos la iveală modul în care afectează aceste substanțe sănătatea copiilor mici.

Substanțele chimice care afectează oasele copiilor

Într-un nou studiu, experți din SUA și Canada au analizat datele de sănătate înregistrate pentru 218 copii pe măsură ce aceștia au crescut. Au analizat nivelul mai multor substanțe PFA din sângele lor, precum acidul perfluorohexansulfonic (PFHxS), acidul perfluorooctansulfonic (PFOS), acidul perfluorooctanoic (PFOA) și acidul perfluorononanoic (PFNA).

Experții au corelat aceste niveluri la anumite vârste cu măsurători ale densității osoase în diferite părți ale scheletului copiilor.

Datele au arătat o asociere între PFOA și o densitate osoasă mai scăzută la nivelul antebrațului la vârsta de 12 ani. Pentru celelalte substanțe analizate, asocierile cu densitatea osoasă au variat în funcție de momentul expunerii. Ceea ce sugerează că vârsta e un factor important în modul în care aceste substanțe ar putea afecta organismul.

„Aceste descoperiri adaugă dovezi tot mai numeroase că expunerea la substanțele PFA în copilăria timpurie poate avea consecințe pe termen lung asupra sănătății. Ceea ce subliniază importanța eforturilor de reducere a contaminării în apa potabilă și în produsele de consum,” a declarat Jessie Buckley, expert de la Universitatea din Carolina de Nord.

Citește și: Dieta care poate încetini îmbătrânirea creierului. Ce alimente recomandă experții

Printre celelalte descoperiri ale cercetătorilor se numără faptul că asocierea dintre niveluri mai ridicate de substanțe PFA și densitate osoasă mai scăzută a fost mai puternică la fete, un aspect care poate fi analizat mai detaliat în studii viitoare.

Acesta e un studiu observațional și, prin urmare, nu dovedește o relație directă de tip cauză-efect. Totuși, corelațiile identificate sunt suficient de importante pentru a sugera legături între aceste substanțe și densitatea osoasă.

Diferența dintre cele mai ridicate și cele mai scăzute niveluri de substanțe PFA ar putea corespunde unei creșteri de aproximativ 30% a riscului de fractură osoasă, estimează cercetătorii.

După cum au arătat și studii anterioare pe acest subiect, masa osoasă redusă la o vârstă fragedă e asociată cu un risc mai mare de fracturi și cu afecțiuni precum osteoporoza la vârsta adultă.

Cum pot afecta substanțele PFA organismul

Cercetătorii au făcut trimitere la studii anterioare care leagă mai multe tipuri de substanțe PFA de perturbarea vitaminei D. Ceea ce ar putea explica o parte din mecanismele implicate.

Vitamina D e una dintre numeroasele substanțe de care organismul are nevoie pentru a construi corect oasele. Deși acest studiu a analizat doar copiii până la vârsta de 12 ani, aceasta e o perioadă esențială pentru creșterea și dezvoltarea biologică.

„Rezultatele noastre sugerează că reducerea expunerii la substanțe PFA în ferestrele critice de dezvoltare ar putea susține o sănătate osoasă mai bună pe tot parcursul vieții,” susține Buckley.

PFOA e o substanță PFA foarte răspândită, deoarece a fost utilizată pe scară largă în textile, electronice și produse de curățenie. Deoarece numeroase studii l-au asociat cu efecte nocive asupra sănătății, utilizarea sa e acum interzisă la nivel global prin Convenția de la Stockholm, însă el rămâne prezent pe scară largă în mediu.

Citește și: Numărul de copii care afectează longevitatea mamelor. Ce femei trăiesc mai puțin, în medie

Dintre cele peste 10.000 de substanțe PFA existente, doar câteva au fost studiate în privința siguranței. Unele au fost asociate cu efecte îngrijorătoare asupra sănătății la anumite concentrații.

De exemplu, PFOA e clasificat ca fiind cancerigen de Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului. PFOS e asociat cu mai multe tipuri de cancer și malformații congenitale, iar PFNA a fost legat de accelerarea îmbătrânirii biologice la unele persoane.

Deși se depun eforturi pentru a găsi metode de eliminare a celor mai periculoase dintre aceste substanțe din mediu, acestea sunt încă la început. PFAS au pătruns în alimentele și băuturile noastre, în circuitul apei și în sol. Eliminarea lor din mediu presupune intervenții extinse.