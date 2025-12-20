Antena Căutare
Managerul unui magazin a anunțat că va interzice accesul unuia dintre clienți, după ce a văzut câte globuri a cumpărat! Câte decorațiuni a putut să ia bărbatul și ce a urmat.

Publicat: Sambata, 20 Decembrie 2025, 15:28
Descoperă ce s-a întâmplat și cum a fost posibilă o asemenea situație | sursa foto: Shutterstock

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut un bărbat, mare iubitor al sărbătorilor de Crăciun. Omul a ajuns să cumpere atât de multe globuri de Crăciun încât managerul magazinului l-a amenințat că îi va interzice accesul timp de un an. Descoperă în rândurile de mai jos cum a putut fi posibiă o astfel de situație, dar și ce a urmat.

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut un bărbat din orașul Hasselt din Belgia, pe nume Ruben Robeyns. Omul, mare iubitor al sărbătorilor de iarnă și patron al unui restaurant-bar din oraș, a decis să meargă la un magazin cu scopul de a cumpăra în jur de 5.000 de globuri. Acestea îi erau utile pentru a construi o arcadă decorativă pentru una dintre intrările în localul său.

Se pare că omul și-ar fi început proiectul și ulterior a realizat că nu îi ajung globurile pentru a face arcada spectaculoasă. Fără să stea pe gânduri, omul a început să caute magazine cu stocuri mari de globuri de Crăciun. A găsit un magazin aflat în apropiere și, fiindcă avea un preț foarte bun la seturile de 24 de globuri. Belgianul și-a ales cantitatea dorită și a întrebat dacă poate cumpăra un palet. A fost refuzat, dar nu s-a lăsat. Mai exact, omul însoțit de câțiva angajați ai săi s-au folosit de cărucioare pentru a achiziționa o cantiate de aproximativ 5.000 de globuri. Marfa cumpărată a încăput în 17 cărucioase. Nu a durat mult și managerul magazinului și-a făcut apariția extrem de uluit și nervos. I-a zis că nu poate să ia ceea ce cumpărase deja și că ar trebui să lase marfa și să plece. Omul a refuzat și și-a văzut de drum, au informat cei de la adevarul.ro.

Peste câteva zile, el a primit o scrisoare recomandată de la magazinul respectiv în care se dădea un avertisment oficial: în cazul în care ar fi repetat fapta, clientului i-ar fi fost interzis să mai calce timp de un an în tot lanțul respective de magazine, fiind considerat un intrus.

imagine cu globuri de craciun

Clientul a răspuns celor de la magazine și a explicat motivul pentru care a avut nevoie de 5.000 de globuri, ba chiar i-a invitat să vadă „opera” de la localul său. Într-un final, compania și-a recunoscut fina și și-a cerut scuze față de situație.

