Nici măcar fanii n-au recunoscut-o pe stradă. Ce vedetă îndrăgită s-a „ascuns” în văzul tuturor

O vedetă s-a „ascuns” în văzul tuturor cu o ținută care i-a indus în eroare și pe fani, care nu au recunoscut-o din prima.

Actrița Julianne Moore, câștigătoare a Premiului Oscar, e cunoscută la nivel mondial, dar până și fanii ei au avut dificultăți în a o recunoaște într-o ieșire recentă în New York.

Actrița a apărut pe străzile din New York îmbrăcată într-o haină lungă, închisă la culoare, pe care a accesorizat-o cu o căciulă neagră și o pereche de ochelari, scrie The Guardian.

În această ținută, Moore a fost aproape de nerecunoscut, așa cum au scris și fanii pe Internet.

Moore nu e singura vedetă care apelează la astfel de ținute pentru a evita atenția atunci când ies în public.

Nici măcar fanii n-au recunoscut-o pe stradă pe Julianne Moore

Moore a optat pentru ținuta închisă la culoare pentru a înfrunta temperaturile joase din New York. Ținuta nu doar că a ținut departe frigul, dar și privirile celor din jur.

În ciuda eforturilor sale, Moore a fost surprinsă de paparazzi, chiar dacă fanii ei nu au recunoscut-o.

Actrița preferă de obicei să își păstreze viața privată departe de lumina reflectoarelor și a declarat în trecut că vrea să trăiască o „viață normală”, chiar dacă în cariera ei e cunoscută pentru rolurile vulnerabile.

De-a lungul timpului, Moore a interpretat unele dintre cele mai cunoscute personaje de la Hollywood. Multe dintre aceste roluri au fost de mame, de la Amber Waves în Boogie Nights, a cărei carieră în industria filmelor pentru adulți și dependență de cocaină o costă accesul la propriul copil, până la mama din versiunea filmului Carrie din 2013.

De-a lungul anilor, Moore a și respins unele roluri, mai ales din flmele de acțiune.

„Pentru că erau prea orientate spre acțiune?” a declarat Moore pentru The Guardian. „Am mai refuzat uneori dacă filmările erau exclusiv în aer liber, fără umbră. „Ghici ce? Filmăm pe plajă în fiecare zi!”. Ar fi fost greu. M-aș incinera.”

Chiar dacă Moore a evitat unele roluri, e mulțumită de cariera pe care a construit-o la Hollywood.

„Mă gândesc mereu la poveste. Mi-ar plăcea să fac un film cu fantome! Mă fascinează, pentru că sunt despre doliu. Dar personajul nu există pentru mine în afara narațiunii,” a declarat actrița.

Julianne Moore preferă să stea departe de lumina reflectoarelor

Julianne Moore își împarte timpul între cariera de la Hollywood și rolul de mamă pentru cei 2 copii ai săi, Caleb Moore Freundlich și Liv Helen Moore Freundlich.

Actrița și-a cunoscut soțul, Bart Freundlich, când acesta îi regiza filmul The Myth of Fingerprints în 1996. Primul copil al cuplului, Caleb, s-a născut în 1997, urmat de Liv în 2002. Moore a numit această perioadă drept „cele mai fericite zile din viața mea”. Actrița și Freundlich s-au căsătorit în 2003.

Deși Moore și-a continuat cariera, și-a păstrat flexibilitatea în programul profesional pentru a se adapta nevoilor familiei.

„Nu pot pleca în Europa 4 luni în timpul anului școlar,” a declarat actrița în 2010. „La fel ca orice alt părinte care muncește, încerc să-mi dau seama cum pot să lucrez, cum pot fi prezentă la meciurile de fotbal, cum mă asigur că sunt acasă când toată lumea își face temele. Așa că, dacă vin la Londra pentru interviuri, vin pentru 2 zile și apoi mă întorc imediat acasă.”

În prezent, ambii copii ai lui Moore sunt adulți. Caleb lucrează în industria muzicală, iar Liv a absolvit recent facultatea. În ciuda succesului, Moore își pune mereu copiii pe primul loc.

„Familia mea mă face fericită,” a declarat Moore. „Ar fi trist fără ei.”