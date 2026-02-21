Ada Condeescu, imaginea din copilărie care i-a înduioșat pe fani. Cum arăta pe când avea doar 3 ani

Ada Condeescu, actrița din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, a postat recent pe contul ei de Instagram o serie de imagini din copilărie.

Actrița care interpretează rolul Sandrei Istrate în serialul Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, a ales să le arăte urmăritorilor ei câteva imagini din copilărie după ce a cuprins-o nostalgia.

Ada Condeescu, imaginile înduioșătoare din copilărie alături de regretatul ei tată

Ada a postat imaginile cu gândul la tatăl ei care s-a stins din viață în 2007, lăsând un mare gol în inima ei.

Ada a ales să scrie o descriere foarte emoționantă la postarea ei care i-a înduioșat pe fani, iar în secțiunea de comentarii actrița a primit încurajări de la cei care o apreciază.

În prima imagine Ada pare să aibă 2 sau 3 ani și se află în brațele tatălui ei care ține în mână un buchet de flori. Cu zâmbetul pe buze, Ada pare că se simte protejată și iubită.

„tata. azi era ziua lui. Ieșeam aproape intotdeauna la un restaurant, de cind eram mica. Cel mai adesea ma ducea la (inca) cel mai bun chinezesc din oraș, undeva pe Calea Grivitei, unde cai din jad alergau in tablourile de pe perete si mugurii de bambus erau preferații lui. Ii placea vinul rosu cu masura, cate un whiskey bun din cand in cand si sa danseze rock and roll. M-a invatat multe scheme;) Dansurile cu el au ramas una dintre cele mai puternice si profunde amintiri. Ii placea si rap-ul american, primul cd original pe care mi l-a luat a fost Eminem, eram intr-a 7-a si atunci mi-am dat seama ca am cel mai tare tată din lume. Imi vin in minte si diminetile cind ma trezeam si el lucra la biroul lui din lemn, scria la o lampa cu lumină aurie si isi bea cafeaua din cea mai frumoasa cană din cate existau, alb cu albastru, porțelan olandez. Ar fi putut sa scrie poate mai mult, insa isi dedica cel mai mult timp avand grija ca Muzeul Literaturii Române sa fie vizibil si iubit. Si avea multa grijă si de angajati, si de oamenii care veneau catre el, ii cereau un sfat sau voiau sa isi publice cartea la editura muzeului sau sa expună in spatiile atat de minunate din cladire. Si el reusea sa le faca pe toate, iubind oamenii, fiind mereu cu zambetul pe chip si aducând armonie. Era foarte iubit si cred cu tărie ca asta e cel mai important dupa ce nu mai ești pe aici. Oamenii sa isi aminteasca de tine in dragoste. Am fost si sunt inca suparata pe toate forțele divine pentru ca mi l-au luat prea devreme, dar il simt mereu in momentele importante si mă mai liniștesc. Pun un Beatles, Eminem, chiar si un 2Pac si zambesc, sperând ca este încă undeva si mă vede. 15.02.1950-15.08.2007”, a scris Ada Condeescu la postarea ei.

Cu inima plină de dor, actrița i-a adus un omagiu tatălui ei pe care l-a îndrăgit atât de mult și căruia îi duce dorul și astăzi la aproape 19 ani de când s-a stins din viață.

