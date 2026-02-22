Catastrofa globală care ar putea schimba lumea până în 2100. Pericolul poate distruge orașe întregi

Experții au emis un avertisment de urgență legat de catastrofa globală care ar putea schimba întreaga lume până la finalul secolului și distruge orașe.

Experții avertzează că lumea se îndreaptă spre un punct periculos | Shutterstock

Potrivit experților, rezervele vaste de gheață din Antarctica și ecosistemul fragil din acea zonă deja se schimbă la un ritm alarmant.

Un studiu recent a scos la iveală care e riscul real al acestui fenomen, scrie Daily Mail.

Datele prezic o catastrofă globală, ce va avea loc până la finalul acestui secol.

Dacă acest scenariu sumbru va avea loc, atunci orașe întregi ar putea să dispară.

Catastrofa globală care ar putea schimba lumea până în 2100

Noul studiu a prezentat cele mai optimiste și cele mai sumbre scenarii legate de schimbările climatice pentru Antarctica.

Echipa internațională de cercetători s-a concentrat asupra Peninsulei Antarctice, o regiune deosebit de sensibilă la schimbările climatice provocate de activitatea umană.

În cel mai grav scenariu, suprafața gheții marine din jurul Peninsulei ar putea scădea cu 20% până în anul 2100.

Acest lucru ar fi devastator pentru speciile polare, precum pinguinii și balenele. Dar ar putea avea și consecințe dezastruoase la nivel global.

Pierderea masivă a gheții marine va accelera încălzirea oceanelor. Ceea ce va eroda ghețarii și platformele de gheață ce ar duce la o creștere catastrofală a nivelului mării.

„Schimbările din Antarctica nu rămân în Antarctica,” a declarat profesorul Bevan Davies, de la Universitatea Newcastle, autorul principal al studiului. „Deși Antarctica e departe, schimbările de aici vor afecta restul lumii prin modificări ale nivelului mării, conexiunilor oceanice și atmosferice și ale circulației globale.”

Deși întregul continent antarctic se schimbă, Peninsula Antarctică se află într-o poziție unică. Spre deosebire de majoritatea continentului, Peninsula a fost frecvent vizitată de cercetători, turiști și pescari în mare parte din ultimul secol.

Acest lucru înseamnă că experții au o imagine clară asupra modului în care regiunea a fost afectată de încălzirea climatică.

„Pentru un vizitator ocazional, prima impresie e inevitabil că regiunea e dominată de gheață,” a declarat profesorul Peter Convey, coautorul studiului. „Totuși, pentru cei dintre noi care avem privilegiul să revenim de mai multe ori, schimbările în timp sunt foarte evidente.”

Această zonă este, de asemenea, extrem de importantă pentru menținerea unui climat global răcoros și stabil.

Unele orașe ar putea să dispară complet din cauza creșterii nivelului mării

Întinderile vaste de gheață albă reflectă căldura înapoi în spațiu și stochează apă dulce care altfel ar crește nivelul mărilor și ar slăbi curenții oceanici esențiali.

În prezent, cercetătorii estimează că lumea se îndreaptă către un scenariu cu emisii medii sau mediu-ridicate.

În scenariul mediu, emisiile de dioxid de carbon se stabilizează și apoi încep să scadă după 2100, în timp ce scenariul mediu-ridicat presupune dublarea emisiilor până în 2100.

Profesorul Davies spune că ne aflăm în prezent undeva între aceste 2 situații, dar că „renașterea naționalismului și protecționismului” riscă să împingă lumea către scenariul mai grav. În acesta, orașe aflate în apropierea coastei, precum New York, Barcelona și Jakarta pot să fie distruse.

„Aceste schimbări ar fi ireversibile la orice scară de timp umană. Ar fi foarte dificil să refacem ghețarii și să readucem fauna care face Antarctica specială. Dacă nu facem schimbări acum, strănepoții noștri vor trebui să trăiască cu consecințele,” susține Davies.