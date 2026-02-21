Cum arată casa în care locuiește Răzvan Simion împreună cu soția lui, Daliana Răducan. Locuința de lux a matinalului de la Neatza

Cei doi au ales să fie discreți când vine vorba de căsnicia lor, preferând să își țină viața privată departe de ochii curioșilor și ai presei pentru a se bucura în secret de fericirea lor.
Daliana și Răzvan se pot considera împliniți atât pe plan personal, cât și pe plan profesional. Ei și-au întâlnit marea iubire și fiecare are o carieră pe care o îndrăgește. Daliana este o arhitectă de succes, în timp ce Răzvan are o carieră în televiziune, fiind cunoscut de milioane de telespectatori.
Cum arată locuința lui Răzvan Simion și a soției lui, Daliana Răducan
Citește și: Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Urarea specială pe care i-a făcut-o prezentatorul TV. Cu ce se ocupă Ianca acum
Cei doi îndrăgostiți sunt firi discrete și preferă să se bucure în secret de minunata lor relație. Ei locuiesc într-o casă de lux, unde Daliana și-a dorit să își pună amprenta ca designer de interior.
Răzvan și soția lui au ales o locuință spațioasă imediat după nunta lor în 2024.
„Căutăm ceva mai mare acum să ne achiziționăm, poate o casă, deși amândoi preferăm un apartament. Cred că de aici o să înceapă momentele de cumpănă. Arhitectul îl am, trebuie doar să ne hotărâm asupra zonei”, declara Răzvan Simion la scurt timp după evenimentul important din viața lor.
Citește și: Mesajul emoționant pe care Răzvan Simion i l-a transmis soției sale, Daliana, de ziua ei de naștere
Pentru o vreme, Răzvan Simion i-a fost vecin lui Dani Oțil, colegul lui de emisiune la Neatza cu Răzvan și Dani. După ce s-a căsătorit, el și Daliana au decis să se mute într-o locuință mai mare.
Matinalul de la Neatza a recunoscut că nu a fost foarte implicat în decorarea locuinței și că a fost responsabil doar cu alegerea candelabrului și a câtorva perne.
Până acum Daliana și Răzvan au preferat să nu își arate interiorul locuinței în mediul online, dar fiica lui Răzvan, Ianca, a postat recent câteva imagini care le-au atras imediat atenția internauților.
Se vede că Daliana a amenjat casa în cele mai mici detalii, fiind foarte atentă la cromatică, dar și la utilitatea tuturor obiectelor. În stil minimalist, cu lumini calde, casa lui Răzvan și a Dalianei Simion este una primitoare.
Citește și: Cum arată rochia Dalianei Răducan când se întoarce cu spatele. Nimeni nu a mai văzut-o pe soția lui Răzvan Simion așaAda Condeescu, imaginea din copilărie care i-a înduioșat pe fani. Cum arăta pe când avea doar 3 ani... Cum arată casa în care locuiesc Elwira și Mihai Petre. Locuința de lux a celebrilor dansatori...