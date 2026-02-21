Cum arată casa în care locuiește Răzvan Simion împreună cu soția lui, Daliana Răducan. Locuința de lux a matinalului de la Neatza

Răzvan Simion și soția lui, Daliana Răducan, trăiesc împreună o poveste de dragoste ca în filme.

Răzvan Simion și Daliana Răducan se bucură de o locuință de lux, amenajată cu mult bun-gust. | Instagram & Antena 1

Cei doi au ales să fie discreți când vine vorba de căsnicia lor, preferând să își țină viața privată departe de ochii curioșilor și ai presei pentru a se bucura în secret de fericirea lor.

Daliana și Răzvan se pot considera împliniți atât pe plan personal, cât și pe plan profesional. Ei și-au întâlnit marea iubire și fiecare are o carieră pe care o îndrăgește. Daliana este o arhitectă de succes, în timp ce Răzvan are o carieră în televiziune, fiind cunoscut de milioane de telespectatori.

Cum arată locuința lui Răzvan Simion și a soției lui, Daliana Răducan

Cei doi îndrăgostiți sunt firi discrete și preferă să se bucure în secret de minunata lor relație. Ei locuiesc într-o casă de lux, unde Daliana și-a dorit să își pună amprenta ca designer de interior.

Răzvan și soția lui au ales o locuință spațioasă imediat după nunta lor în 2024.

„Căutăm ceva mai mare acum să ne achiziționăm, poate o casă, deși amândoi preferăm un apartament. Cred că de aici o să înceapă momentele de cumpănă. Arhitectul îl am, trebuie doar să ne hotărâm asupra zonei”, declara Răzvan Simion la scurt timp după evenimentul important din viața lor.

Pentru o vreme, Răzvan Simion i-a fost vecin lui Dani Oțil, colegul lui de emisiune la Neatza cu Răzvan și Dani. După ce s-a căsătorit, el și Daliana au decis să se mute într-o locuință mai mare.

Matinalul de la Neatza a recunoscut că nu a fost foarte implicat în decorarea locuinței și că a fost responsabil doar cu alegerea candelabrului și a câtorva perne.

Până acum Daliana și Răzvan au preferat să nu își arate interiorul locuinței în mediul online, dar fiica lui Răzvan, Ianca, a postat recent câteva imagini care le-au atras imediat atenția internauților.

Se vede că Daliana a amenjat casa în cele mai mici detalii, fiind foarte atentă la cromatică, dar și la utilitatea tuturor obiectelor. În stil minimalist, cu lumini calde, casa lui Răzvan și a Dalianei Simion este una primitoare.

