Cine sunt, de fapt, Valeria și Camila, gemenele siameze care au pus pe jar internetul! Toți rămân uimiți când le văd

Valeria și Camila sunt surori gemene siameze care au uimit tot internetul cu postările lor. Iată care e adevărul din spatele imaginilor care strâng mii de aprecieri!

Cine sunt Valeria și Camila, gemenele siameze care au pus pe jar internetul! Toți rămân mască când le văd | Captură Instagram

Cele două gemene siameze fac înconjurul internetului. În timp ce unii internauți le apreciază, alții susțin că sunt produsul Inteligenței Artificiale.

Surorile care provin din Miami, Florida, împart același corp și au o afecțiune extrem de rară, apărută atunci când un ovul fecundat nu se separă complet după concepție, notează o sursă.

Pe contul lor de Instagram, cele două surori au postat inclusiv o imagine în care se poate vedea o cicatrice lungă pe spate, despre care afirmă că ar fi rezultatul unor intervenții chirurgicale complexe.

„Coloanele noastre vertebrale erau periculos de sudate, așa că am fost supuse mai multor operații de-a lungul vieții”, se arată în una dintre postările lor, potrivit sursei citate mai sus.

Care este adevărul despre gemenele siameze

Postările gemenelor siameze adună constant mii de aprecieri și comentarii, iar mulți se întreabă care e adevărul din spatele aspectului lor.

Dincolo de povestea dramatică și de imaginile care atrag atenția, Valeria și Camila nu există de fapt.

Potrivit unei analize realizate de news.com.au, citată de sursa menționată mai sus, imaginile sunt generate cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Instrumentele de verificare au identificat mai multe semne clare de manipulare digitală, inclusiv inconsecvențe anatomice și biologice, probleme de iluminare și reflexii nerealiste.

Potrivit raportului, corpul gemenelor „sfidează structura biologică”. Fotografia în care acestea apar pe plajă, purtând bikini și afișând cicatricea de pe spate, a fost catalogată drept „anatomic imposibilă”. Analiza arată că pielea și părul nu se combină logic, iar umbrele proiectate pe nisip arată două corpuri separate.

În plus, textura pielii este lipsită de pori sau detalii realiste.

Internauții sunt de aceeași părere și susțin că este imposibil ca o poveste asemănătoare cu cea a gemenelor Brittany și Abby Hensel să fie cunoscută doar prin intermediul rețelelor de socializare.

„Este suficient să ne gândim la cazul celebru al gemenelor Brittany și Abby Hensel, care sunt în atenția publicului încă din anii ’90. Este imposibil ca un caz similar să fie cunoscut doar printr-un cont de Instagram”, a comentat un utilizator, potrivit sursei.

