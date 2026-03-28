Melania Trump a apărut însoțită de un robot la un eveniment tech. Despre ce au vorbit Prima Doamnă și „invitatul umanoid”

Prima Doamnă a SUA a avut un invitat special la cel mai recent eveniment organizat la Casa Albă, axat pe tehnologie.
Numt Figure 03, robotul a însoțit-o pe Melania la eveniment și chiar a vorbit cu Prima Doamnă, scrie ABC News.
Melania a organizat un eveniment pentru partenerii conducătorilor din 45 de țări, plus reprezentanți de la 28 de companii tech.
Figure 03 a fost creat de compania Figure și a întâmpinat oaspeții în mai multe limbi străine.
Melania Trump a apărut însoțită de un robot la un eveniment tech
Melania Trump a apărut însoțită de un robot la acest eveniment, care a apărut mergând alături de ea. După aceea, robotul a ținut și un mic discurs.
„Sunt Figure 03, un robot umanoid construit în Statele Unite ale Americii,” a spus dispozitivul. „Sunt recunoscător că fac parte din această mișcare istorică de a oferi copiilor acces la tehnologie și educație.”
Robotul s-a întors apoi și a ieșit din cameră pe un coridor al Casei Albe.
„Se poate spune că ești primul meu oaspete umanoid fabricat în America la Casa Albă,” a glumit Prima Doamnă.
Melania și-a lansat inițiativa „Fostering the Future Together” în septembrie, la Adunarea Generală a Națiunilor Unite.
Ea și alte Prime Doamne, precum Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, au vorbit despre importanța unui echilibru între utilizarea tehnologiei și siguranța. Ele au vorbit și despre necesitatea unor inițiative care să le ofere tinerilor competențe practice.
„Misiunea noastră de a le oferi copiilor putere prin tehnologie și educație e realizabilă. Vă încurajez pe fiecare să faceți un pas proactiv după acest eveniment inaugural. Promiteți să organizați o întâlnire regională. Colaborați cu sectorul privat. Asigurați accesul la tehnologie pentru cei care au nevoie de sprijin, elaborați legislație inovatoare pentru a ne proteja copiii,” a declarat Melania. „Colaborați cu o altă țară membră. Formați un comitet și deveniți un catalizator al descoperirii.”
„Într-adevăr, lumea noastră se transformă, iar prin utilizarea inteligenței artificiale putem accesa acum o bază de cunoștințe umane acumulată de-a lungul secolelor. Viitorul AI e personificat. Va lua forma umană,” a continuat Prima Doamnă.
Partenerii mai multor conducători au luat parte la eveniment
Melania a deschis întâlnirea inaugurală la care au participat partenerii mai multor conducători și demnitari, cu un discurs susținut la Departamentul de Stat. A urmat o sesiune de lucru axată pe teme precum inteligența artificială, tehnologia în educație, alfabetizarea digitală și competențe, precum și siguranța și protecția online.
Olena Zelenska, Prima Doamnă a Ucrainei, și Sara Netanyahu, soția premierului israelian Benjamin Netanyahu, s-au numărat printre participanți. La eveniment a fost prezentă și Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan.
Zelenska a declarat că se alătură inițiativei Melaniei ca partener de încredere și a vorbit despre investițiile Ucrainei în infrastructura digitală, tehnologiile educaționale și învățarea asistată de inteligență artificială.
„Pentru noi, acesta e un principiu fundamental. Niciun copil, niciun adult nu ar trebui să-și piardă accesul la educație, indiferent de circumstanțe. De aceea construim un ecosistem digital educațional complet," a spus Zelenska.