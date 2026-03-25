Antena Căutare
Cât costă ținuta Mirabelei Grădinaru purtată la prima întâlnire cu Melania Trump. Cum arată rochia pe care a ales-o la eveniment

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, se află în prezent în SUA, la invitația primei doamne a Statelor Unite, Melania Trump.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 25 Martie 2026, 12:16 | Actualizat Miercuri, 25 Martie 2026, 15:31
Galerie
Mirabela Grădinaru s-a făcut remarcată cu ținuta ei la summit-ul organizat de Melania Trump la Casa Albă. | Hepta

Mirabela Grădinaru se află la Washington, unde a fost invitată la Casa Albă de către Melania Trump într-un summit la care au participat toate primele doamne și primi domni. Evenimentul a marcat inaugurarea unei coaliții mondiale unde prima întâlnire a fost dedicată educației digitale a copiilor.

Evenimentul se numește „Fostering the Future Together” și a început ieri, urmând să se încheie astăzi.

Cât a costat rochia purtată de Mirabela Grădinaru la summit-ul organizat de Melania Trump la Casa Albă

Partenera președintelui Nicușor Dan a ales să poarte o ținută foarte elegantă la evenimentul care a avut loc la Casa Albă. Cu fiecare apariție publică și, în special, în timpul vizitelor oficiale, Mirabela Grădinaru a demonstrat că este un exemplu de feminitate și eleganță.

Prima doamnă a României este adepta ținutelor simple, dar rafinate și accesorizate cu bun gust.

La evenimentul organizat de Melania Trump în SUA, Mirabela Grădinaru a ales să poarte o rochie bej, de lungime medie, care i-a pus perfect în evidență talia suplă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ținuta ei elegantă a fost totodată discretă și și-a asortat rochia cu un palton bej de aceeași nuanță. Cu un machiaj simplu și o coafură care s-a bazat doar pe câteva bucle, Mirabela Grădinaru a ieșit în evidență prin stilul său unic și minimalist.

Rochia bej ușor vaporoasă purtată de Mirabela a costat peste 1000 lei, potrivit site-ului de pe care ar fi comandat-o. Ea a întors multe priviri atunci când a pășit în încăpere și, în special, atunci când i s-a dat cuvântul.

Cu o siluetă de invidiat, Mirabela Grădinaru reușește să se mențină mereu în formă, deși a mărturisit recent într-un interviu că este gurmandă. Mama copiilor președintelui Nicușor Dan a mărturisit că nu îi place să gătească, dar o face cu drag pentru copiii ei, răsfățându-i mereu cu felurile lor preferate de mâncare.

„Da, sunt gurmandă. De obicei, se spune că mănânci ca să trăieşti, eu cred că mă aflu pe cealaltă baricadă, trăiesc ca să mănânc. Nu îmi place să gătesc, nu am veleităţi, dar pentru copiii mei fac acest exerciţiu. Lor le place peștele cu orez, ciulamaua și ostropelul. Nu este mofturos la mâncare și recunosc că nu am reușit niciodată să fac fasolea cu ciolan așa cum o făcea mama lui, care este mâncarea lui preferată. Fac și eu fasole, dar nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie, de care își aduce aminte”, a povestit Mirabela Grădinaru pentru Digi 24.

Atunci când nu e plecată din țară pentru vizite oficiale, Mirabela Grădinaru le dedică mult timp copiilor ei și se preocupă îndeaproape de educația lor.

colaj mirabela gradinaru
+5
Mai multe fotografii

Vezi mai multe stiri de ultima ora pe observatornews.ro

Înapoi la Homepage
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x