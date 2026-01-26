Imagini rare de la nunta lui Donald Trump cu Melania. Cum a arătat evenimentul de 2.5 milioane de dolari

Pe internet au apărut imagini rare de la nunta lui Donald Trump cu Melania, cu ocazia aniversării a 21 de ani de căsnicie, pe 20 ianuarie.

Nunta lui Donald Trump cu Melania ar fi costat 2.5 milioane de dolari | Getty Images

Potrivit rapoartelor din acea perioadă, nunta ar fi costat 2.5 milioane de dolari. 100.000 de dolari din această sumă au fost cheltuiți pe rochia miresei.

Donald Trump și Melania s-au căsătorit pe 20 ianuarie 2005, la Biserica Bethesda-By-the-Sea, din Florica, scrie Hello! Magazine.

Biserica a fost construită în anul 1889 și poate găzdui până la 700 de oameni.

De-a lungul anilor, Melania a vorbit despre nunta sa, pe care a descris-o drept „fantastică”.

Imagini rare de la nunta lui Donald Trump cu Melania

Pe Internet au fost publicate imagini rare de la nunta lui Donald Trump cu Melania în contextul aniversării a 21 de ani de căsnicie.

După ceremonia de la biserică, cei 2 au călătorit mai puțin de 4 kilometri până la Donald J. Trump Grand Ballroom, situat pe domeniul Mar-a-Lago al lui Donald, pentru recepție.

Citește și: După Venezuela, Donald Trump amenință o nouă țară: „Dacă încep să omoare oameni, cred că vor fi loviţi dur de SUA"

Sala de bal a costat 35 de milioane de dolari și a fost construită în stil Ludovic al XIV-lea, inspirat de Versailles. Locația a fost împodobită cu 10.000 de flori și a inclus mese lungi decorate în nuanțe de crem și auriu, cu veselă și tacâmuri asortate.

La nuntă a fost prezentă și Orchestra Michael Rose. Pe meniu s-au numărat caviar, mușchi de vită și șampanie Cristal. Oaspeții ar fi plecat acasă cu versiuni miniaturale ale extravagantului tort de nuntă din ciocolată, care ar fi costat aproximativ 50.000 de dolari.

Melania a purtat o rochie Dior, fără bretele, realizată la comandă, care a necesitat peste 500 de ore de muncă și a cântărit aproximativ 27 de kilograme.

Rochia a fost confecționată din satin duchesse și a avut o siluetă mulată pe corp, o fustă amplă de 90 de metri și a fost brodată cu 1.500 de diamante și perle.

Melania și-a completat ținuta de mireasă cu un voal de lung și un șirag de mărgele de rozariu, împodobit cu trandafiri albi, în locul unui buchet.

Cât a costat inelul purtat de Melania

Donald i-a oferit soției sale un inel estimat la uimitoarea sumă de 1.5 milioane de dolari. Inelul de 13 carate a fost creat de bijutierul londonez Graff și prezintă diamante albe, tăiate smarald, montate în platină.

Donald și Melania au avut la nuntă 350 de invitați, printre care s-au numărat Bill și Hillary Clinton, Barbara Walters, fostul primar al orașului New York, Rudy Giuliani, și soția sa, Judy Nathan.

Citește și: Melania Trump, apariție riscantă într-o bluză transparentă la Casa Albă. Ținuta care a atras toate privirile

Cuplul nu a părăsit SUA pentru luna de miere. Cei 2 au ales să rămână la resortul lor Mar-a-Lago, deținut de Trump.

„De ce să plecăm din casa noastră superbă și minunată, numită Mar-a-Lago, și să ne aventurăm pe vreo insulă tropicală unde lucrurile nu sunt curate sau cine știe ce?” a declarat Donald la vremea respectivă.

În urmă cu 21 de ani, imaginea lui Donald Trump era complet diferită față de cea actuală. În acest moment, Trump e unul dintre cei mai controversați președinți SUA din istorie, cu numeroase decizii care au avut un impact mondial.