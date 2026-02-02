Antena Căutare
Home News Inedit Mesajul secret de pe emoji-ul de hârtie. Utilizatorii au fost uimiți să afle ce a ascuns Apple în simbolul digital

Mesajul secret de pe emoji-ul de hârtie. Utilizatorii au fost uimiți să afle ce a ascuns Apple în simbolul digital

Utilizatorii de pe rețelele de socializare au fost uimiți când au aflat de mesajul secret de pe emoji-ul de hârtie de pe dispozitivele Apple.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 02 Februarie 2026, 17:45 | Actualizat Luni, 02 Februarie 2026, 17:48
Apple a ascuns un mesaj secret într-un emoji | Shutterstock

Deși acest emoji se regăsește pe numeroase dispozitive și platforme din întreaga lume, Apple a modificat simbolul pentru a include un mesaj secret.

Deși emoji-urile au devenit o parte aproape zilnică a comunicării pentru milioane de persoane, puțini știau de acest secret, scrie Daily Mail.

Dar secretul a devenit recent viral pe rețelele de socializare și utilizatorii și-au exprimat uimirea în comentarii.

Mulți au fost impresionați și de mesajul în sine, nu doar de faptul că a rămas ascuns până acum.

Articolul continuă după reclamă

Mesajul secret de pe emoji-ul de hârtie

Mesajul secret de pe emoji-ul de hârtie a devenit întâi viral pe X, după care s-a răspândit pe celelalte rețele de socializare.

„Tocmai am aflat că emoji-ul cu hârtia are de fapt un mesaj,” a declarat un utilizator într-un videoclip care a devenit viral pe platforma de social media.

Inițial, mulți nu l-au crezut. Dar după au verificat informația pe dispozitivele Apple. Se pare că mesajul secret a fost și apreciat de fani, după ce s-a aflat ce scrie pe el.

„Majoritatea platformelor indică textul prin linii închise la culoare,” scrie pe Emojipedia în descrierea emoji-ului cu hârtie. „Designul Apple include un secret, adresat „Dragă Katie” și semnat „Ai grijă de tine, John Appleseed”, cu textul din campania lor publicitară „Crazy Ones/Think Different” din perioada 1997–2002.”

Mesajul secret a fost distribuit pe X de utilizatorul @White_Rabbit_OG, într-un videoclip care a fost vizionat acum de peste 1.8 milioane de ori.

Sute de oameni au comentat și mulți au pus la îndoială autenticitatea mesajului secret.

„Nu, tocmai am văzut asta și m-am lăsat păcălit”, a scris un utilizator.

Totuși, dacă mărești imaginea emoji-ului, chiar poți vedea un mesaj secret.

Citește și: Greșeala iPhone care îți poate strica toată ziua. La ce setare trebuie să fii atent

„Dragă Kate, acest mesaj e pentru cei nebuni,” spune mesajul. „Cei neadaptați. Rebelii. Cei care fac probleme. Pivoții rotunzi în găuri pătrate. Cei care văd lucrurile diferit. Nu sunt fani ai regulilor. Poți să-i citezi, să nu fii de acord cu ei, să-i glorifici sau să-i demonizezi. Singurul lucru pe care nu-l poți face e să-i ignori. Pentru că ei schimbă lucrurile. Ei împing omenirea înainte. Și, deși unii îi pot vedea ca pe niște nebuni, noi vedem genii. Pentru că cei care sunt suficient de nebuni încât să creadă că pot schimba lumea sunt cei care o fac.”

Mesajul se încheie cu: „Ai grijă de tine, John Appleseed.”

Așa cum subliniază Emojipedia, acest mesaj provine din campania publicitară Apple „Think Different”, care a rulat între 1997 și 2002. Între timp, John Appleseed e numele pe care Apple îl folosește în toate demo-urile sale, chiar și astăzi.

Ce alte emoji-uri includ detalii secrete

Emoji-ul cu hârtia nu e singurul simbol Apple care are un mesaj secret ascuns în el. Emoji-ul cu pergament are același mesaj, iar emoji-ul cu cardul de credit e semnat de John Appleseed.

Dezvăluirea secretului din emoji a venit la scurt timp după ce au fost dezvăluite cele 9 noi emoji-uri care vor fi disponibile din acest an.

Citește și: Când ar ajunge pe piață primul iPhone pliabil. Experții au estimat și ce preț ar avea dispozitivul

Noile emoji-uri au fost încărcate discret în arhivele publice de documente Unicode la sfârșitul anului trecut și au fost acum prezentate de Emojipedia.

Utilizatorii vor avea acces la 2 gesturi noi ale mâinii, respectiv degetul mare spre stânga și spre dreapta, precum și la o față care mijește ochii. Alte opțiuni noi includ un meteorit, un far și un fluture monarh. Totuși, emoji-ul care îi entuziasmează cel mai tare pe oameni este castravetele murat (pickle).

O nouă teorie ar putea explica misterul din Triunghiul Bermudelor. Ce s-ar ascunde în adâncul apei... Când crește riscul de infarct pentru bărbați. Momentul are loc mult mai devreme decât pentru femei...
Înapoi la Homepage
AS.ro Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României
Observatornews.ro Meseria care dispare din România. La sate nu mai are cine să o practice: "E muncă grea" Meseria care dispare din România. La sate nu mai are cine să o practice: "E muncă grea"
Antena 3 Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026 Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026
SpyNews Sportiv român, mort după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Constanța. Avea 35 de ani Sportiv român, mort după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Constanța. Avea 35 de ani

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Ceasul Apocalipsei nu a fost niciodată mai aproape de „sfârșitul lumii”. Câte secunde mai sunt până la o catastrofă globală
Ceasul Apocalipsei nu a fost niciodată mai aproape de „sfârșitul lumii”. Câte secunde mai sunt până la o...
Horoscopul săptămânii 2 februarie – 8 februarie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 2 februarie – 8 februarie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele Catine.ro
Apariție inedită pe un lac din București. Ce animale polare au ajuns în capitală
Apariție inedită pe un lac din București. Ce animale polare au ajuns în capitală
Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir s-ar fi împăcat. Ce se arată în presa din Turcia
Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir s-ar fi împăcat. Ce se arată în presa din Turcia Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Kim Jong-un a inaugurat o mega-fermă cu sute de sere întinse pe 450 de hectare, construită în 500 de zile de zeci de mii de soldați și voluntari
Kim Jong-un a inaugurat o mega-fermă cu sute de sere întinse pe 450 de hectare, construită în 500 de zile de zeci... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la Premiile Grammy 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la Premiile Grammy 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Sportiv român, mort după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Constanța. Avea 35 de ani
Sportiv român, mort după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Constanța. Avea 35 de ani Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză HelloTaste.ro
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta BZI
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii Jurnalul
Andreea Bălan, prinsă în capcana contractelor TV. Două greșeli nevinovate care au costat-o scump
Andreea Bălan, prinsă în capcana contractelor TV. Două greșeli nevinovate care au costat-o scump Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Meseria care dispare din România. La sate nu mai are cine să o practice:
Meseria care dispare din România. La sate nu mai are cine să o practice: "E muncă grea" Observator
Alimente care conțin molibden. Rolul acestui micromineral în organism
Alimente care conțin molibden. Rolul acestui micromineral în organism MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți influențează trecutul relațiile: de ce e greu să te vindeci de copilăria disfuncțională
Cum îți influențează trecutul relațiile: de ce e greu să te vindeci de copilăria disfuncțională DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el UseIT
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x