Mesajul secret de pe emoji-ul de hârtie. Utilizatorii au fost uimiți să afle ce a ascuns Apple în simbolul digital

Utilizatorii de pe rețelele de socializare au fost uimiți când au aflat de mesajul secret de pe emoji-ul de hârtie de pe dispozitivele Apple.

Deși acest emoji se regăsește pe numeroase dispozitive și platforme din întreaga lume, Apple a modificat simbolul pentru a include un mesaj secret.

Deși emoji-urile au devenit o parte aproape zilnică a comunicării pentru milioane de persoane, puțini știau de acest secret, scrie Daily Mail.

Dar secretul a devenit recent viral pe rețelele de socializare și utilizatorii și-au exprimat uimirea în comentarii.

Mulți au fost impresionați și de mesajul în sine, nu doar de faptul că a rămas ascuns până acum.

Mesajul secret de pe emoji-ul de hârtie

Mesajul secret de pe emoji-ul de hârtie a devenit întâi viral pe X, după care s-a răspândit pe celelalte rețele de socializare.

„Tocmai am aflat că emoji-ul cu hârtia are de fapt un mesaj,” a declarat un utilizator într-un videoclip care a devenit viral pe platforma de social media.

Inițial, mulți nu l-au crezut. Dar după au verificat informația pe dispozitivele Apple. Se pare că mesajul secret a fost și apreciat de fani, după ce s-a aflat ce scrie pe el.

„Majoritatea platformelor indică textul prin linii închise la culoare,” scrie pe Emojipedia în descrierea emoji-ului cu hârtie. „Designul Apple include un secret, adresat „Dragă Katie” și semnat „Ai grijă de tine, John Appleseed”, cu textul din campania lor publicitară „Crazy Ones/Think Different” din perioada 1997–2002.”

Mesajul secret a fost distribuit pe X de utilizatorul @White_Rabbit_OG, într-un videoclip care a fost vizionat acum de peste 1.8 milioane de ori.

Sute de oameni au comentat și mulți au pus la îndoială autenticitatea mesajului secret.

„Nu, tocmai am văzut asta și m-am lăsat păcălit”, a scris un utilizator.

Totuși, dacă mărești imaginea emoji-ului, chiar poți vedea un mesaj secret.

„Dragă Kate, acest mesaj e pentru cei nebuni,” spune mesajul. „Cei neadaptați. Rebelii. Cei care fac probleme. Pivoții rotunzi în găuri pătrate. Cei care văd lucrurile diferit. Nu sunt fani ai regulilor. Poți să-i citezi, să nu fii de acord cu ei, să-i glorifici sau să-i demonizezi. Singurul lucru pe care nu-l poți face e să-i ignori. Pentru că ei schimbă lucrurile. Ei împing omenirea înainte. Și, deși unii îi pot vedea ca pe niște nebuni, noi vedem genii. Pentru că cei care sunt suficient de nebuni încât să creadă că pot schimba lumea sunt cei care o fac.”

Mesajul se încheie cu: „Ai grijă de tine, John Appleseed.”

Așa cum subliniază Emojipedia, acest mesaj provine din campania publicitară Apple „Think Different”, care a rulat între 1997 și 2002. Între timp, John Appleseed e numele pe care Apple îl folosește în toate demo-urile sale, chiar și astăzi.

Ce alte emoji-uri includ detalii secrete

Emoji-ul cu hârtia nu e singurul simbol Apple care are un mesaj secret ascuns în el. Emoji-ul cu pergament are același mesaj, iar emoji-ul cu cardul de credit e semnat de John Appleseed.

Dezvăluirea secretului din emoji a venit la scurt timp după ce au fost dezvăluite cele 9 noi emoji-uri care vor fi disponibile din acest an.

Noile emoji-uri au fost încărcate discret în arhivele publice de documente Unicode la sfârșitul anului trecut și au fost acum prezentate de Emojipedia.

Utilizatorii vor avea acces la 2 gesturi noi ale mâinii, respectiv degetul mare spre stânga și spre dreapta, precum și la o față care mijește ochii. Alte opțiuni noi includ un meteorit, un far și un fluture monarh. Totuși, emoji-ul care îi entuziasmează cel mai tare pe oameni este castravetele murat (pickle).